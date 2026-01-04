77 साल से फ्री सेवा दे रही ये ट्रेन! बिना टिकट के यात्रा करते हैं लोग, जानें क्या है वजह

Free Train: भारत में एक ऐसी भी ट्रेन चलती है जिसने आज तक यात्रियों से एक भी रुपया नहीं लिया. इस ट्रेन में सफर करने के लिए कोई किराया देने की जरूरत नहीं होती है दशकों से इस ट्रेन में लोग बिना टिकट ही यात्रा कर रहे हैं. चलिए जानते हैं ये ट्रेन कौन सी है और ये फ्री सेवा क्यों दे रही है.

कहां से कहां तक चलती है ये ट्रेन?

दरअसल बात 1948 की है. 1948 में इस ट्रेन का संचालन शुरू किया गया था. भारत को आजाद हुए करीब साल भर ही हुआ था. इस दौरान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की दौड़ में लगा था. इस दौरान भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण कार्य चल रहा था. ये ट्रेन सेवा खासतौर से भाखड़ा नांगल बांध निर्माण के कारण शुरू की गई. ये ट्रेन भाखड़ा नांगल बांध के निर्माण कार्य में लगे मजदूर, इंजीनियरों और मशीनरी को ले जाने के लिए शुरू की गई थी. जब तक बांध का निर्माण पूरा हुआ तब तक ये सेवा लोगों की लाइफ लाइन बन चुकी थी. बांध बन जाने के बाद भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड ने जानबूझकर रेलवे सेवा को ऐसे ही जारी रखा और बिना किसी लागत या टिकट के यूं ही जारी रहने दिया.

कितने किलोमीटर की दूरी है?

अब इस ट्रेन का मकसद भाखड़ा बांध के आसपास पर्यटन को बढ़ावा देना है. इस फ्री सेवा के पीछे प्रबंधन ये चाहता है कि देश के लोग इस ऐतिहासिक संरचना तक पहुंचे और इसे देख सकें. ऐसा नहीं है कि ये सेवा सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए है. वहां के लोकल और बीबीएमबी कर्मचारियों के साथ छात्रों के लिए ये रोजाना में एक बड़ी भूमिका निभाती है. इतना ही नहीं वहा के लोकल लोगों के लिए ये भाखड़ा और नांगल के बीच आने जाने का मुख्य साधन बन गया है. भाखड़ा नांगल ट्रेन की फ्री सर्विस का पूरा खर्च बीबीएमबी उठाता है. आज भी इस ट्रेन में लकड़ी के कोच का इस्तेमाल किया जाता है. ये ट्रेन करीब करीब 13 किलोमीटर की दूरी तय करती है और इसमें अभी भी डीजल इंजन का इस्तेमाल होता है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.