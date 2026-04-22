सैलरी कब आएगी... बार-बार मांगे पैसे तो कंपनी ने थमा दिया टर्मिनेशन लेटर, WhatsApp चैट शेयर कर खोली पोल

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Hyderabad IT Firm Payment Issue: आज के दौर में फ्रीलांसिंग को एक बेहतरीन करियर विकल्प माना जाता है, लेकिन इसके पीछे की कड़वी हकीकत अक्सर डराने वाली होती है. हाल ही में एक मुंबई स्थित फ्रीलांसर के साथ जो हुआ, उसने प्रोफेशनल इंडस्ट्री में एक नई बहस छेड़ दी है. हैदराबाद की एक IT सर्विस कंपनी के लिए काम करने वाले इस शख्स ने जब अपनी मेहनत के पैसे मांगे, तो कंपनी ने भुगतान करने के बजाय उसे नौकरी से ही निकाल दिया. इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर कंपनी के वर्क कल्चर को लेकर काफी गुस्सा देखा जा रहा है.
45 दिनों का इंतजार और टाल-मटोल
इस फ्रीलांसर ने रेडिट पर अपनी आपबीती शेयर करते हुए बताया कि वह कंपनी के लिए 'कोल्ड ईमेलिंग कंसल्टेंट' के तौर पर काम कर रहा था. काम पूरा हुए 45 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका था, लेकिन पेमेंट का कहीं कोई नामोनिशान नहीं था. जब उसने पहली बार हायरिंग मैनेजर से इस बारे में बात की, तो मैनेजर ने अनजान बनते हुए कहा कि वह HR से बात करेगा. चैट के स्क्रीनशॉट्स से साफ पता चलता है कि फ्रीलांसर को बार-बार 'चेक करके बताता हूं' जैसे जवाब मिल रहे थे.
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व्हाट्सएप चैट में खुला टालने का खेल
फ्रीलांसर ने कई हफ्तों तक लगातार फॉलो-अप किया. हर बार उसे नए बहाने सुनने को मिले. कभी कहा गया कि "आज HR की छुट्टी है," तो कभी कहा गया कि "मैंने तुम्हारा ईमेल देख लिया है, मैं उनसे बात करूंगा." फ्रीलांसर ने मैनेजर से यहां तक कहा कि बात सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि पारदर्शी संवाद (Transparent Communication) की है. मैनेजर ने भी माना कि HR को इसे बेहतर तरीके से संभालना चाहिए था, लेकिन हकीकत में कोई कार्रवाई नहीं हुई.
Got fired for taking payment followups
by u/omgmohit in IndianWorkplace
पेमेंट के बजाय मिला टर्मिनेशन लेटर
जब फ्रीलांसर ने दबाव बनाया, तो उसे बताया गया कि 15 तारीख को पेमेंट कर दी जाएगी. लेकिन उस दिन भी कुछ नहीं हुआ. जब उसने फिर से संपर्क किया, तो उससे दोबारा बैंक डिटेल्स मांगी गईं. इसके तुरंत बाद, पैसे आने के बजाय उसके पास एक ईमेल आया जिसमें लिखा था कि कंपनी ने अपनी "रणनीति बदल दी है" और अब उसकी सेवाओं की जरूरत नहीं है. 16 अप्रैल 2026 से उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं.
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सोशल मीडिया का यूं मिला सपोर्ट
टर्मिनेशन लेटर में लिखा था कि HR बकाया भुगतान के लिए संपर्क करेगा. फ्रीलांसर ने बाद में अपडेट दिया कि उसे केवल थोड़ा ही भुगतान ही मिला है और बाकी पैसे अगले महीने देने का वादा किया गया है. इस पोस्ट के वायरल होते ही सोशल मीडिया यूजर्स उसके समर्थन में उतर आए. लोगों ने उसे सलाह दी कि जब तक एक-एक पाई न मिल जाए, तब तक पीछा न छोड़ें. कई लोगों ने उसे कानूनी कार्रवाई करने का सुझाव भी दिया.