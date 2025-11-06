शादी के लिए नहीं थे पैसे, खुद के सूट पर विज्ञापन लगवाए; फिर हुई अंधाधुंध कमाई और फिर...

Wedding Suit Ads: फ्रांस के दागोबर्ट रेनोफ (Dagobert Renouf) नाम के एक उद्यमी ने शादी का खर्च निकालने का अनोखा तरीका निकाला. उन्होंने अपने वेडिंग सूट पर विज्ञापन की जगहें (Ad Slots) बेचने का फैसला किया. रेनोफ फ्रांस के लिल शहर में एक एआई स्टार्टअप चलाते हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर जुलाई में पोस्ट डाली,“मैं अपनी शादी के लिए सूट पर एड स्पेस बेच रहा हूं.”

कैसे बेचे गए सूट पर विज्ञापन स्लॉट्स?

रेनोफ ने बताया कि सूट के अलग-अलग हिस्सों की कीमत अलग रखी गई थी. पीठ पर सबसे ऊपर की जगह 1,600 यूरो (लगभग ₹1.5 लाख) में बिकी, जबकि अन्य प्रमुख स्लॉट्स की कीमत 800 से 1,000 यूरो के बीच रही. कुछ ही हफ्तों में उन्होंने 26 स्टार्टअप कंपनियों से 10,000 यूरो (लगभग $12,000) जुटा लिए. 25 अक्टूबर को अपनी शादी के दिन रेनोफ ने वही सूट पहना, जो अब ‘मोबाइल बिलबोर्ड’ बन चुका था. उस पर स्पॉन्सर कंपनियों के लोगो छपे थे, जबकि उनकी पत्नी पारंपरिक व्हाइट साटन गाउन में नजर आईं. उन्होंने पोस्ट में लिखा, “उन 26 स्टार्टअप्स का धन्यवाद, जिन्होंने हमारी शादी को संभव बनाया.”

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: नहीं चाहिए 1 लाख की जॉब... Yahoo की नौकरी छोड़कर खोली खुद की कंपनी, वो एक मेल जिसने बदल दी पूरी जिंदगी

कितना मुनाफा हुआ इस जुगाड़ से?

रेनोफ ने बताया कि टैक्स और सूट कस्टमाइजेशन में करीब 2,500 यूरो खर्च हुए, जिसके बाद उन्होंने 2,300 यूरो (लगभग $2,700) का शुद्ध मुनाफा कमाया. उन्होंने मजाक में लिखा, “अमीर लोगों को समझाना मुश्किल था, उन्हें यह आइडिया ‘पागलपन’ लगा. लेकिन अब जब यह काम कर गया तो अगली बार स्लॉट 10 गुना महंगे बिकेंगे, बस शादी दोबारा नहीं करनी!”

यह भी पढ़ें: लड़के ने ऑनलाइन गेम में की फ्लर्टिंग तो गर्लफ्रेंड बोली- तुरंत चाहिए ब्रेकअप... फिर हुआ ऐसा कांड

सोशल मीडिया पर कैसे उड़ा ये आइडिया?

उनकी पोस्ट को सोशल मीडिया पर 41,000 लाइक्स सिर्फ 37 मिनट में मिल गए. लोग इस अनोखे विचार से दंग रह गए. किसी ने इसे 2025 की सबसे सफल मार्केटिंग पहल कहा, तो किसी ने इसे शादी और बिजनेस दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बताया. हालांकि कुछ यूजर्स ने इसे ओवर द टॉप स्टंट भी कहा. रेनोफ का यह ‘वेडिंग सूट मार्केटिंग मॉडल’ अब चर्चा में है. कई लोग इसे स्टार्टअप प्रमोशन का अनोखा तरीका बता रहे हैं. शायद आने वाले वक्त में दूल्हे सिर्फ शादी नहीं, बल्कि ब्रांडिंग के चलते भी वायरल होंगे. ठीक वैसे ही जैसे दागोबर्ट रेनोफ हुए.