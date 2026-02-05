Advertisement
इंसान के प्राइवेट पार्ट से मिला प्रथम विश्व युद्ध का 'जिंदा बम'! डर के मारे खाली कराना पड़ा पूरा अस्पताल

Emergency Surgery: फ्रांस के टूलूज शहर के एक बड़े अस्पताल में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब 24 साल का एक युवक गंभीर हालत में इमरजेंसी वार्ड पहुंचा. डॉक्टरों को बताया गया कि उसके शरीर के अंदर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट फंसा हुआ है और वह असहनीय दर्द में है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 05, 2026, 10:59 AM IST
WWI Bomb Found In French Hospital: फ्रांस के टूलूज शहर के एक बड़े अस्पताल में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब 24 साल का एक युवक गंभीर हालत में इमरजेंसी वार्ड पहुंचा. डॉक्टरों को बताया गया कि उसके शरीर के अंदर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट फंसा हुआ है और वह असहनीय दर्द में है. शुरुआती जांच के बाद उसे तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया.

ऑपरेशन में क्या निकला?

जब डॉक्टरों ने सर्जरी की तो उन्हें हैरानी का सबसे बड़ा झटका लगा. युवक के शरीर के अंदर प्रथम विश्व युद्ध के समय का एक आठ इंच लंबा आर्टिलरी शेल यानी गोला फंसा हुआ था. यह गोला साल 1918 का बताया गया और इसमें विस्फोट होने की आशंका भी जताई गई. डॉक्टरों को डर था कि यह गोला कहीं भी फट सकता है. जैसे ही इसकी जानकारी मिली, तुरंत पुलिस, फायर ब्रिगेड और बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया. पूरे अस्पताल को एहतियातन खाली करवा दिया गया और चारों तरफ सुरक्षा घेरा बना दिया गया ताकि किसी तरह की जनहानि न हो.

बम स्क्वॉड ने क्या किया?

बम निरोधक विशेषज्ञों ने गोले की जांच की और उसकी स्थिति का बारीकी से विश्लेषण किया. कुछ देर तक माहौल बेहद तनावपूर्ण रहा क्योंकि किसी को नहीं पता था कि यह गोला सक्रिय है या नहीं. जांच के बाद विशेषज्ञों ने पुष्टि की कि फिलहाल इससे विस्फोट का खतरा नहीं है और फिर उसे सुरक्षित तरीके से बाहर निकाल लिया गया. इस पूरी प्रक्रिया के दौरान युवक अस्पताल में ही भर्ती रहा. सर्जरी के बाद उसे निगरानी में रखा गया और धीरे-धीरे उसकी हालत स्थिर बताई गई. डॉक्टरों का कहना है कि अब वह खतरे से बाहर है और ठीक हो रहा है.

गोला अंदर कैसे पहुंचा?

अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि इतना पुराना और खतरनाक गोला उसके शरीर के अंदर कैसे गया. कुछ फ्रांसीसी मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि यह किसी पार्टी स्टंट के दौरान हुआ हादसा हो सकता है, जो गलत तरीके से खत्म हो गया. पुलिस अब युवक से पूछताछ करने वाली है. फ्रांस के कानून के तहत ऐसे विस्फोटक गोले को रखना या उसके साथ छेड़छाड़ करना गंभीर अपराध माना जाता है. अभियोजन पक्ष युवक पर कैटेगरी ए म्यूनिशन रखने के आरोप में कार्रवाई पर विचार कर रहा है.

इतिहास से जुड़ा यह गोला क्या था?

यह गोला प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सेना द्वारा इस्तेमाल किए गए हजारों गोले में से एक था, जो ब्रिटेन और फ्रांस की सेनाओं के खिलाफ पश्चिमी मोर्चे पर दागे गए थे. 100 साल बाद भी ऐसा गोला इतनी बड़ी दहशत फैला सकता है, यह घटना उसी का उदाहरण बन गई.

