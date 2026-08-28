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यूरोप में भी नहीं है ऐसी तकनीक! भारत में हर नुक्कड़ पर QR Code देख हैरान रह गई फ्रांसीसी महिला; बांधे तारीफों के पुल

फ्रांस से भारत घूमने आई एक महिला ने यहां ऐसा नजारा देखा, जिसने उसे ताजमहल और भारतीय संस्कृति से भी ज्यादा हैरान कर दिया. सड़क किनारे चाय बेचने वाले से लेकर ऑटो चालक और छोटी दुकानों तक, हर जगह UPI का इस्तेमाल देखकर वह दंग रह गई. महिला ने कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि भारत में डिजिटल पेमेंट आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में इतनी गहराई तक पहुंच चुका है.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 28, 2026, 08:15 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 08:15 AM IST
यूरोप में भी नहीं है ऐसी तकनीक! भारत में हर नुक्कड़ पर QR Code देख हैरान रह गई फ्रांसीसी महिला; बांधे तारीफों के पुल
Image Credit: गली के दुकानदार से लेकर ऑटो वाले तक UPI पेमेंट सिस्टम देख हैरान रह गई फ्रांसीसी महिला! Image credit: instagram/@experiencesacree.inde

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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