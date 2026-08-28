/यूरोप में भी नहीं है ऐसी तकनीक! भारत में हर नुक्कड़ पर QR Code देख हैरान रह गई फ्रांसीसी महिला; बांधे तारीफों के पुल

भारत घूमने आने वाले विदेशी ट्रैवलर्स के लिए यहां की हर चीज अपने आप में एक नया अनुभव होती है. किसी को यहां के ऐतिहासिक स्मारक आकर्षित करते हैं, तो कोई भारतीय खाना, बाजार और भीड़ देखकर हैरान रह जाता है. लेकिन फ्रांस से भारत पहुंची एक महिला का अनुभव थोड़ा अलग रहा.
उसे न तो ताजमहल देखकर सबसे ज्यादा हैरानी हुई और न ही भारत की पुरानी संस्कृति देखकर. उसके लिए सबसे बड़ा सरप्राइज कुछ ऐसा था, जिसे भारत में रहने वाले लोग शायद अब खास भी नहीं मानते. यह चीज थी सड़क किनारे दुकानों और ठेलों पर दिखाई देने वाला UPI का QR कोड. फ्रेंच कंटेंट क्रिएटर मणिका भारत की यात्रा पर आई थीं. वह अपने सोशल मीडिया पर भारत से जुड़े अनुभव और विदेशी यात्रियों के लिए उपयोगी जानकारी शेयर करती रहती हैं. इसी दौरान उन्होंने भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम को करीब से देखा और अपना अनुभव वीडियो के जरिए लोगों के साथ शेयर किया.
मणिका के लिए सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि भारत में डिजिटल पेमेंट सिर्फ बड़े मॉल, होटल या महंगे रेस्तरां तक सीमित नहीं है. सड़क किनारे छोटी सी दुकान लगाने वाला दुकानदार भी अपने पास QR कोड रखता है. चाय की दुकान हो, परचून की दुकान हो, चाट का ठेला हो या फिर ऑटो रिक्शा, हर जगह मोबाइल से पेमेंट करने का इंतजाम दिखाई देता है. ग्राहक को बस QR कोड स्कैन करना होता है और कुछ ही सेकंड में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं. भारत में यह सुविधा इतनी आम हो चुकी है कि कई लोगों के लिए जेब में कैश रखना भी जरूरी नहीं रह गया है. लेकिन विदेश से आने वाले किसी व्यक्ति के लिए इतने अलग-अलग स्तर पर इसका इस्तेमाल देखना काफी चौंकाने वाला अनुभव हो सकता है.
मणिका ने अपनी हैरानी जाहिर करते हुए बताया कि उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि डिजिटल पेमेंट भारत में लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा बन चुका होगा. उनके लिए असली हैरानी यह नहीं थी कि भारत में UPI मौजूद है. उन्हें पहले से इसके बारे में जानकारी थी. चौंकाने वाली बात यह थी कि यह सुविधा आम लोगों तक कितनी आसानी से पहुंच चुकी है. फ्रांस जैसे देश से आने वाली मणिका के लिए यह अनुभव इसलिए भी खास था, क्योंकि उन्होंने भारत में टेक्नोलॉजी और रोजमर्रा की जिंदगी का ऐसा मेल देखा, जो उन्हें उम्मीद से बिल्कुल अलग लगा.
भारत में डिजिटल पेमेंट का सबसे दिलचस्प पहलू इसकी आसान पहुंच है. सड़क किनारे खड़े किसी छोटे दुकानदार के पास भी मोबाइल और QR कोड मिल जाता है. ग्राहक सामान लेता है, मोबाइल निकालता है और कुछ सेकंड में भुगतान हो जाता है. ऑटो रिक्शा में सफर करने के बाद किराया देने के लिए भी कई जगह QR कोड का इस्तेमाल किया जाता है. इसी तरह छोटी दुकानों पर कुछ रुपये की चीज खरीदने के बाद भी डिजिटल पेमेंट किया जा सकता है. यही चीज मणिका को सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी. उनके लिए यह सिर्फ पेमेंट का तरीका नहीं था, बल्कि भारत में टेक्नोलॉजी के आम लोगों तक पहुंचने का एक उदाहरण था.
मणिका के अनुभव से एक और बात सामने आती है. भारत में डिजिटल पेमेंट को सिर्फ बड़े शहरों और मॉडर्न दुकानों की सुविधा समझना अब सही तस्वीर नहीं है. आज छोटे कारोबारी, स्ट्रीट वेंडर और रोजमर्रा की जरूरत का सामान बेचने वाले लोग भी डिजिटल पेमेंट स्वीकार करते हैं. कई जगह ग्राहक के पास कैश नहीं होने पर भी खरीदारी रुकती नहीं है. UPI की यही खासियत उसे आम लोगों के लिए बेहद आसान बनाती है. किसी खाते की लंबी जानकारी लिखने के बजाय QR कोड स्कैन करके सीधे पेमेंट किया जा सकता है. यही आसान तरीका विदेशियों के लिए भी सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है.
मणिका का यह अनुभव ऐसे समय में सामने आया है, जब भारत का UPI अपने सफर के 10 साल पूरे कर रहा है. UPI की शुरुआत अगस्त 2016 में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI की तरफ से की गई थी. शुरुआत में डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल सीमित लोगों तक था, लेकिन धीरे-धीरे यह भारत के छोटे से छोटे कारोबार तक पहुंच गया. आज कुछ रुपये का पेमेंट भी मोबाइल से करना लोगों के लिए सामान्य बात बन चुकी है. यही वजह है कि भारत आने वाले विदेशी यात्रियों को कई बार यहां का डिजिटल पेमेंट सिस्टम खासा प्रभावित करता है. जिस सुविधा को भारतीय लोग रोजमर्रा की आदत मान चुके हैं, वही किसी विदेशी के लिए भारत की तकनीकी तरक्की का एक बड़ा उदाहरण बन जाती है.
भारत आने वाले विदेशी यात्रियों के लिए UPI का अनुभव इसलिए अलग हो सकता है, क्योंकि यहां पेमेंट की सुविधा उन्हें बेहद छोटे लेन-देन में भी दिखाई देती है. कई देशों में डिजिटल भुगतान की सुविधाएं होने के बावजूद हर छोटे दुकानदार या सड़क किनारे विक्रेता तक एक जैसी व्यवस्था पहुंची हो, ऐसा जरूरी नहीं है. मणिका का वीडियो इसी फर्क को दिखाता है. उनके लिए भारत का डिजिटल इंडिया सिर्फ बड़े शहरों की चमक-दमक नहीं है. असली हैरानी उन्हें उस वक्त हुई, जब उन्होंने छोटी-छोटी खरीदारी के लिए भी लोगों को मोबाइल से तुरंत पेमेंट करते देखा.
भारत की पहचान दुनिया में ताजमहल, योग, मसालेदार खाना, रंग-बिरंगी संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहरों से होती है. लेकिन मणिका के लिए भारत की एक और तस्वीर सबसे ज्यादा यादगार बन गई. गली में लटका एक छोटा सा QR कोड उनके लिए भारत की बदलती तस्वीर का प्रतीक बन गया. जिस UPI को भारतीय अब चाय, नाश्ते या ऑटो के किराए के लिए सामान्य तरीके से इस्तेमाल करते हैं, वही एक विदेशी पर्यटक के लिए भारत की डिजिटल क्रांति का ऐसा अनुभव बन गया, जिसकी उसने शायद कल्पना भी नहीं की थी.
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