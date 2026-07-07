फ्रांस के वेटर ने खाना परोसते-परोसते गाया 'तुझमें रब दिखता है', गाना सुन इम्प्रेस हुए भारतीय

French Waiter Singing Bollywood Song: सोशल मीडिया पर फ्रांस के एक रेस्टोरेंट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक विदेशी वेटर भारतीय मेहमानों को खाना परोसते हुए ब्लॉकबस्टर फिल्म 'रब ने बना दी जोड़ी' का मशहूर गाना 'तुझमें रब दिखता है' गाता नजर आ रहा है. इस खूबसूरत पल ने न सिर्फ वहां मौजूद लोगों का, बल्कि पूरी दुनिया के इंटरनेट यूजर्स का दिल जीत लिया है.
यह पूरा मामला फ्रांस के खूबसूरत शहर नाइस का है. वहां एक रेस्टोरेंट में एक भारतीय ब्लॉगर खाना खाने पहुंची थीं. सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन जैसे ही वेटर टेबल पर खाना सर्व करने आया, उसने कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी. वेटर ने बिना किसी झिझक के शाहरुख खान की फिल्म का गाना 'तुझमें रब दिखता है' गुनगुनाना शुरू कर दिया. ब्लॉगर ने इस जादुई पल को अपने कैमरे में कैद कर लिया. वीडियो पर टेक्स्ट लिखा था, "नाइस में आपका वेटर बॉलीवुड का दीवाना है." इसके जवाब में ब्लॉगर ने कैप्शन में लिखा, "और हम उसके दीवाने हो गए हैं."
सोशल मीडिया पर आया कमेंट्स का सैलाब
जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर आया, यह तुरंत वायरल हो गया. भारतीय यूजर्स के लिए विदेश की धरती पर अपनी भाषा और अपने देश का संगीत सुनना एक बेहद भावुक और गर्व का पल था. लोगों ने वेटर के इस कदम को बेहद प्यारा और दिल छू लेने वाला बताया. कई यूजर्स ने लिखा कि ऐसी चीजें दिखाती हैं कि संगीत कैसे बिना किसी भाषा के दो अलग-अलग देशों के लोगों को आपस में जोड़ देता है.
प्रोनॉन्सिएशन की तारीफ
वीडियो के कमेंट सेक्शन में लोग वेटर की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "इसकी हिंदी का प्रोनॉन्सिएशन इतना अच्छा कैसे है. मुझे वो चीनी 'तुरु रुरु' वाला प्रोनॉन्सिएशन याद आ गया, जो बहुत फनी था." वहीं एक दूसरे यूजर ने वेटर के डांस स्टेप्स पर ध्यान देते हुए लिखा, "वह वीडियो के आखिर में थोड़ा सा भांगड़ा करके सबको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था." कुछ लोगों को वेटर का यह अंदाज इतना पसंद आया कि उन्होंने उसे 'बॉलीवुड पगलू' का नाम दे दिया. एक यूजर ने ब्लॉगर से शिकायत भरे लहजे में पूछा, "आपने टेबल पर बैठे बाकी लोगों का रिएक्शन क्यों नहीं रिकॉर्ड किया, वो देखना काफी मजेदार होता."