पिज्जा-बर्गर चाकू-कांटे से खाने वाली महिला ने जब भारत में हाथों से खाया खाना, तो क्या मिला नया एहसास?
Advertisement
trendingNow12922457
Hindi Newsजरा हटके

पिज्जा-बर्गर चाकू-कांटे से खाने वाली महिला ने जब भारत में हाथों से खाया खाना, तो क्या मिला नया एहसास?

Eating with hands: भारत में रह रही फ्रेंच महिला जूलिया शैग्नो ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपना अनोखा अनुभव शेयर किया. जूलिया पिछले दो साल से भारत में रह रही हैं और उन्होंने पहली बार हाथ से खाना खाने का अनुभव किया. 

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 15, 2025, 06:52 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पिज्जा-बर्गर चाकू-कांटे से खाने वाली महिला ने जब भारत में हाथों से खाया खाना, तो क्या मिला नया एहसास?

Indian Food Tradition: भारत में रह रही फ्रेंच महिला जूलिया शैग्नो ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपना अनोखा अनुभव शेयर किया. जूलिया पिछले दो साल से भारत में रह रही हैं और उन्होंने पहली बार हाथ से खाना खाने का अनुभव किया. उनके लिए यह केवल खाने का तरीका नहीं था, बल्कि एक संस्कृति से जुड़ने और सेंशेसन को नए अंदाज में महसूस करने का अनुभव था.

यह भी पढ़ें: ऑफिस में बॉस ने बदली डेस्क तो कोर्ट पहुंच गया एम्प्लाई, ऐसे जीता 25 लाख रुपये का मुआवजा; जानें पूरा केस

शुरुआत में क्यों लगा अजीब और बागीपन भरा?

Add Zee News as a Preferred Source

जूलिया ने लिखा कि फ्रांस में उन्हें हमेशा चाकू-कांटे से ही खाना सिखाया गया. वहां हाथ से खाना खाना ‘बदतमीजी’ माना जाता है. यही वजह थी कि जब उन्होंने पहली बार हाथ से खाना शुरू किया तो उन्हें यह अजीब और विद्रोही सा महसूस हुआ. धीरे-धीरे जब जूलिया ने इस प्रक्रिया को अपनाया तो उन्होंने महसूस किया कि हाथ से खाने पर भोजन का तापमान, उसकी बनावट और स्वाद का असली मेल समझ आता है. वे खाने से पहले ही उसकी गर्माहट महसूस कर सकती थीं और फ्लेवर्स को हाथ से मिक्स करने पर उसका स्वाद और गहरा हो जाता था.

 

 

क्या वाकई हाथ से खाना फायदेमंद है?

जूलिया ने माना कि हाथ से खाने पर वे कम खाना बर्बाद करती थीं, क्योंकि हर निवाला मापकर और ध्यान से लिया जाता था. इतना ही नहीं, यह तरीका उनके लिए सेंसरी एक्सपीरियंस यानी इंद्रियों से जुड़ा अनुभव बन गया, जिससे उन्होंने डिजाइनर होने के नाते यह समझा कि हमारी इंद्रियां जीवन को किस तरह नया रूप देती हैं. उनकी इस पोस्ट पर कई यूजर्स ने प्रतिक्रिया दी. किसी ने कहा, “हाथ सबसे कुशल औजार हैं जो प्रकृति ने हमें दिए हैं.” वहीं, एक अन्य ने लिखा, “मुझे हमेशा हाथ से खाना अच्छा लगा लेकिन मेरी मां चाहती थीं कि मैं चम्मच और कांटे का इस्तेमाल करूं.” इस तरह लोगों ने इस अनुभव को संस्कृति और परंपरा से जुड़ा हुआ बताया.

यह भी पढ़ें: पब्लिक टॉयलेट बनाया इतना सुंदर, यूज करने के बजाय घूमने और फोटो खिंचवाने के लिए आ रहे लोग

भारत की संस्कृति में क्यों खास है हाथ से खाना?

भारत में हाथ से खाने को हमेशा सम्मानजनक और प्राकृतिक तरीका माना जाता है. कहा जाता है कि इससे भोजन के साथ आत्मिक जुड़ाव होता है और पाचन भी बेहतर होता है. जूलिया का यह अनुभव इस बात को साबित करता है कि कभी-कभी नई संस्कृति को अपनाने से जीवन में नए नजरिए खुलते हैं.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

French womanviraltrending

Trending news

Kolkata: सशस्त्र बलों के संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे PM मोदी
PM Modi
Kolkata: सशस्त्र बलों के संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे PM मोदी
जमकर बरसने वाले हैं इंद्र देवता, तेज सुनाई देगी बादलों की गर्जन, इन जगहों पर अलर्ट
Weather
जमकर बरसने वाले हैं इंद्र देवता, तेज सुनाई देगी बादलों की गर्जन, इन जगहों पर अलर्ट
औरंगजेब लवर्स ने दूध से नहलाया पोस्टर, पुलिस ने लिया एक्शन; बोले- ऐसा न होगा दोबारा
Maharashtra
औरंगजेब लवर्स ने दूध से नहलाया पोस्टर, पुलिस ने लिया एक्शन; बोले- ऐसा न होगा दोबारा
ये शहर बनेगा देश की खेल राजधानी, 10 साल में पूरा होगा काम, सरकार ने खींचा खाका
Sports Capital
ये शहर बनेगा देश की खेल राजधानी, 10 साल में पूरा होगा काम, सरकार ने खींचा खाका
कर्नाटक में छिड़ा धर्म, जाति पर सियासी संग्राम,सिद्धारमैया की टिप्पणी पर BJP ने घेरा
Karnataka News
कर्नाटक में छिड़ा धर्म, जाति पर सियासी संग्राम,सिद्धारमैया की टिप्पणी पर BJP ने घेरा
PAK की मांग का कट्टर समर्थक वो 'सेक्युलर' हिंदू, जिसे जिहादियों ने सबसे पहले मारा
India Pakistan partition
PAK की मांग का कट्टर समर्थक वो 'सेक्युलर' हिंदू, जिसे जिहादियों ने सबसे पहले मारा
दिन में तेज गर्मी लेकिन रात में होने लगा ठंड का अहसास; क्या सर्दी ने दी है दस्तक?
weather update
दिन में तेज गर्मी लेकिन रात में होने लगा ठंड का अहसास; क्या सर्दी ने दी है दस्तक?
आतंकियों ने बदली रणनीति, अब घर नहीं बंकरों में छिप रहे, ऐसे चुनौती से निपटेगी सेना
jammu kashmir news
आतंकियों ने बदली रणनीति, अब घर नहीं बंकरों में छिप रहे, ऐसे चुनौती से निपटेगी सेना
असम में हिली धरती, 5.8 तीव्रता के भूकंप से खौफ में आए लोग, घरों से निकलकर भागे
assam earthquake
असम में हिली धरती, 5.8 तीव्रता के भूकंप से खौफ में आए लोग, घरों से निकलकर भागे
पशुओं को नहीं होगी बीमारियां...बाढ़ के बाद मान सरकार ने चलाई मुहिम, मिल रहा इलाज
Punjab news
पशुओं को नहीं होगी बीमारियां...बाढ़ के बाद मान सरकार ने चलाई मुहिम, मिल रहा इलाज
;