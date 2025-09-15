पिज्जा-बर्गर चाकू-कांटे से खाने वाली महिला ने जब भारत में हाथों से खाया खाना, तो क्या मिला नया एहसास?

Indian Food Tradition: भारत में रह रही फ्रेंच महिला जूलिया शैग्नो ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपना अनोखा अनुभव शेयर किया. जूलिया पिछले दो साल से भारत में रह रही हैं और उन्होंने पहली बार हाथ से खाना खाने का अनुभव किया. उनके लिए यह केवल खाने का तरीका नहीं था, बल्कि एक संस्कृति से जुड़ने और सेंशेसन को नए अंदाज में महसूस करने का अनुभव था.

शुरुआत में क्यों लगा अजीब और बागीपन भरा?

जूलिया ने लिखा कि फ्रांस में उन्हें हमेशा चाकू-कांटे से ही खाना सिखाया गया. वहां हाथ से खाना खाना ‘बदतमीजी’ माना जाता है. यही वजह थी कि जब उन्होंने पहली बार हाथ से खाना शुरू किया तो उन्हें यह अजीब और विद्रोही सा महसूस हुआ. धीरे-धीरे जब जूलिया ने इस प्रक्रिया को अपनाया तो उन्होंने महसूस किया कि हाथ से खाने पर भोजन का तापमान, उसकी बनावट और स्वाद का असली मेल समझ आता है. वे खाने से पहले ही उसकी गर्माहट महसूस कर सकती थीं और फ्लेवर्स को हाथ से मिक्स करने पर उसका स्वाद और गहरा हो जाता था.

I grew up eating pizza and burgers with a knife and fork.

क्या वाकई हाथ से खाना फायदेमंद है?

जूलिया ने माना कि हाथ से खाने पर वे कम खाना बर्बाद करती थीं, क्योंकि हर निवाला मापकर और ध्यान से लिया जाता था. इतना ही नहीं, यह तरीका उनके लिए सेंसरी एक्सपीरियंस यानी इंद्रियों से जुड़ा अनुभव बन गया, जिससे उन्होंने डिजाइनर होने के नाते यह समझा कि हमारी इंद्रियां जीवन को किस तरह नया रूप देती हैं. उनकी इस पोस्ट पर कई यूजर्स ने प्रतिक्रिया दी. किसी ने कहा, “हाथ सबसे कुशल औजार हैं जो प्रकृति ने हमें दिए हैं.” वहीं, एक अन्य ने लिखा, “मुझे हमेशा हाथ से खाना अच्छा लगा लेकिन मेरी मां चाहती थीं कि मैं चम्मच और कांटे का इस्तेमाल करूं.” इस तरह लोगों ने इस अनुभव को संस्कृति और परंपरा से जुड़ा हुआ बताया.

भारत की संस्कृति में क्यों खास है हाथ से खाना?

भारत में हाथ से खाने को हमेशा सम्मानजनक और प्राकृतिक तरीका माना जाता है. कहा जाता है कि इससे भोजन के साथ आत्मिक जुड़ाव होता है और पाचन भी बेहतर होता है. जूलिया का यह अनुभव इस बात को साबित करता है कि कभी-कभी नई संस्कृति को अपनाने से जीवन में नए नजरिए खुलते हैं.