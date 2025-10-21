Advertisement
बाइक की चाबी से लेकर फोन तक... बार-बार खो जाती हैं डेली यूज की चीजें, हो सकता है ADHD

Executive Function Disorder: कुछ लोगों को भूलने की आदत होती है, लेकिन ये दिक्कत समय के साथ बीमारी में बदल जाती हैं. चलिए जानते हैं अगर आपको भी छोटी-छोटी चीजों को भूलने की आदत है तो ये कौन-सी बीमारी है.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 21, 2025, 03:31 PM IST
बाइक की चाबी से लेकर फोन तक... बार-बार खो जाती हैं डेली यूज की चीजें, हो सकता है ADHD

Executive Function Disorder: भागदौड़ भरी जिंदगी में हम छोटी छोटी चीजों को याद नहीं रख पाते हैं. अगर ये एक या दो बार हो तो नॉर्मल है, लेकिन अगर हमेशा ही आपको भूलने की आदत है तो गंभीर समस्या हो सकती है. ये आपके डेली रूटीन को खराब कर देती है. कहीं आप ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) का शिकार तो नहीं हो चुके हों.

रोजाना यूज में आने वाली चीजें
क्या आप भी गाड़ी या घर की चाबी, चश्मा या ईयरफोन और बाकी रोजाना काम में आने वाली चीजों को भूल जाते हैं. जरा सोचिए आप अपने ऑफिस पहुंचे हों और आपको याद आए कि आईडी कार्ड लाना तो भूल ही गए. इसके अलावा कुछ लोागों को बार-बार अपना चश्मा और फोन ढूंढने की आदत होती हैं. अगर ये दिक्कत एक या दो बार होती है तो नॉर्मल हैं, लेकिन अगर हमेशा आपके साथ ऐसा होता है तो ये ADHD हो सकता है.
यह भी पढ़ें: 15 साल से तक हलक में अटका रहा सिक्का, फिर डॉक्टर्स ने किया ऐसा चमत्कार कि...

 

क्या होता है ADHD?
हेल्प गाइड की एक रिपोर्ट के अनुसार, ADHD से प्रभावित लोगों को चीजों को याद रखने और उन्हें समझने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है. आसान भाषा में समझें तो दिमाग जानकारी को सुरक्षित रखने और सही समय पर याद दिलाने में कमजोर होता है. इस बीमारी के लक्षण आपको डेली लाइफस्टाइल में देखने को मिलते हैं. जैसे रोजमर्रा की चीजें बार बार होना, फोन या वॉलेट, काम को अधूरा छोड़ना या करना ही भूल जाना. इसके अलावा बातचीत करते समय ध्यान भटक जाना और समय पर दवाई लेना भूल जाना. अगर आपको भी ये लक्षण हैं तो आप भी  ADHD से प्रभावित हो सकते हैं.

क्यों होती है ये बीमारी?
एक्सपर्ट्स की मानें तो ये ADHD एक न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है. इसमें ब्रेन की एक्जीक्यूटिव फंक्शनिंग ढंग से काम नहीं करती है. एक स्टडी के अनुसार, ये दिमाग की क्षमता को प्रभावित करता है. जैसे, किसी भी जानकारी को याद रखना या टाइम पर याद करना. इसी कारण लोग छोटी-छोटी बातों को भूल जाते हो.
यह भी पढ़ें: मुस्लिम लड़के ने पूरे परिवार के सामने किया प्रपोज, लड़की का जवाब सुनकर पूरा खानदान...

 

कौन सी दिक्कतें होती हैं?
यदि आपको कभीअकभी भूलने की दिक्कत है तो ये नॉर्मल है, लेकिन अगर ये दिक्कत रोज रहती है और बार-बार हो रही है तो आपके ADHD हो सकता है. इसमें ध्यान की कमी यानी फोकस करने में दिक्कत होती हैं. इसके अलावा आपको टाइम मैनेज करने में दिक्कत और मूड बदलना भी इसी का हिस्सा है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

