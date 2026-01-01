Advertisement
छोटा पड़ गया था बैग तो ट्रिप पर ये वाला बैग ले आया दोस्त, Video हो गया वायरल

Viral Video: लड़कों की दोस्ती और सेंस अलग ही लेवल का होता है. यहां कोई शो ऑफ नहीं होता है, सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक दोस्त किसी कंपनी का बैग लेकर आ गया. अब समझ नहीं आ रहा कि ट्रिप पर आया है या कोई सामान डिलीवरी करने आया है.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 01, 2026, 04:08 PM IST
Viral Video: जहां एक तरफ लड़किया अपने ड्रेसिंग सेंस को लेकर घंटों विचार करती हैं, वहीं लड़के इसको लेकर बिल्कुल अंजान रहते हैं या यूं कहें वो अपनी लाइफ में इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देते कि वो कैसे लग रहे हैं. लड़कों की दोस्ती में कोई दिखावा नहीं होता है, कोई क्या समझेगा इससे भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ दोस्त ट्रिप पर हैं उन्हीं में से एक दोस्त ब्लिंकिट वाला बैग लेकर आ गया. जब उससे पूछा कि ऐसा क्यों किया तो उसने जवाब दिया कि उसका बैग छोटा पड़ रहा था. चलिए जानते हैं ये बैग कैसा लग रहा है.

कैसा लग रहा था बैग?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक लड़का अपने दोस्त का वीडियो बना रहा है जिसने अपने कंधे पर ब्लिंकिट वाला बैग टांग रखा है. दोस्त बताता है कि उसका बैग छोटा पड़ रहा था इसलिए ये ब्लिंकिट वाला बैग लेकर आ गया. अब इसे लापरवाही कहें, मस्ती कहें या किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता वाला कॉन्सेप्ट लगाएं, समझ नहीं आता है पर कुछ भी हो दोस्त ट्रिप पर तो नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे सामान डिलीवरी के लिए लोकेशन ढूंढ़ रहा है. वीडियो देखने के बाद यूजर्स मजेदार प्रतिक्रिया दे रहे हैं. 
यह भी पढ़ें: ये है महिला संगीत की जान! जानें कैसे बनती है ढोलक, देखें पूरा प्रोसेस

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mayank Gautam | mayox react (@mayox.react)

किसने पोस्ट किया?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @mayox.react नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया था और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 34 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

