Hindi Newsजरा हटके

खाने के बाद बर्तन धोने पर लड़ रहे थे दोस्त, ChatGPT ने सुनाया शानदार फैसला

Viral Video: सोशल मीडिया पर दोस्तों का मस्ती भरा वीडियो वायरल हो रहा है. बिरयानी खाने के बाद जब बर्तन धोने को लेकर झगड़ा हुआ तो केस ChatGPT को सौंप दिया. AI ने फैसला सुनाया और बताया कि बर्तन कौन साफ करेगा.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 30, 2025, 06:25 PM IST
खाने के बाद बर्तन धोने पर लड़ रहे थे दोस्त, ChatGPT ने सुनाया शानदार फैसला

Viral Video: सोशल मीडिया पर मस्ती भरे वीडियो वायरल होते रहते हैं. हाल ही के दिनों में ChatGPT से जुड़े सवाल जवाब ज्यादा वायरल हो रहे हैं. लोग अपने अपने हिसाब से  AI टूल का यूज कर रहे हैं. चाहें वो पर्सनल प्रॉब्लम हो या टाइम पास करना हो. चैट जीपीटी एक विकल्प के तौर पर सामने आ रहा है. इंटरनेट पर हंसी का तूफान तब आया जब दोस्तों ने बिरयानी खाई और बर्तन साफ करने को लेकर आपस में झगड़ा करने लगे. इसके बाद दोस्तों ने खुराफाती दिमाग लगाया और ये पूरा केस ChatGPT के हाथों में सौंप दिया. AI ने जो फैसला सुनाया उसके बाद सब हंसते हंसते गिर पड़े. 

चैट जीपीटी को सुनाया पूरा किस्सा
ये मजेदार वीडियो इंस्टाग्राम पर @ab_aesthetic07 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है खबर लिखे जाने तक 45 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है, “ChatGpt perfect Use”. वीडियो की शुरुआत में एक छोटा सा कमरा नजर आता है जिसमें गुड्डू, जावेद, सादरा भाई, मुहम्मद लाला और जुबैर बैठे हैं. अभी अभी बिरयानी खाई गई है इधर उधर बर्तन बिखरे पड़े हैं. इसके बाद बर्तन साफ करने के लिए कोई राजी नहीं होता है. तभी एक शख्स अपना फोन निकालता है और चैट जीपीटी ऑन करता है. चैट जीपीटी से कहता है कि हमने खाना खा लिया है और अब बर्तन कौन उठाएगा और धोएगा. इसके बाद वो अपने दोस्तों के नाम बताता है और कहता है कि आप चाहे किसी का भी नाम ले सकते हैं. इसके बाद चैट जीपीटीने जिसका नाम लिया उसे सुनकर वहां हंसी का तूफान आ गया.
चैट जीपीटी ने किसका नाम लिया?
चैट जीपीटी की तरफ से जैसे ही जावेद का नाम लिया गया वैसे ही सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए. इसके बाद फैसला हो गया कि बर्तन कौन धोएगा. बिना किसी झगड़े के AI ने फैसला करा दिया. ये एआई का क्रिएटिव यूज दिखाता है, ये वीडियो रातों रात वायरल हो गया. एक यूजर ने लिखा,  “अब घर पर ट्राई करूंगा, पत्नी को बोलूंगा कि 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

