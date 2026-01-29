ट्रैफिक जाम से बचने के लिए दोस्तों ने लगाया पैंतरा और ऐसे निकाली बाइक, VIDEO देखें

Advertisement
Viral Video: जाम से बचने के लिए दोस्तो ने ऐसा आईडिया लगाया कि जाम में फंसे लोग देखते रह गए और ये अपनी बाइक निकाल ले गए. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. चलिए वीडियो देखते हैं.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 29, 2026, 07:53 PM IST
Viral Video: शहरों में ट्रैफिक जाम काफी आम समस्या है, ये आम आदमी की रोजाना की जिंदगी से जुड़ा है. ऑफिस जाना हो या कॉलिज, अक्सर लोग रोज जाम में फंस ही जाते हैं. ज्यादातर लोग जाम के चक्कर में घर से 1 घंटा पहले चलते हैं क्योंकि जनता ने मान लिया है कि जाम तो मिलेगा ही. लोग कई घंटे जाम में फंसे रहते हैं जब ट्रैफिक खुलता है तब जाकर गाड़ी आगे बढ़ती है, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में सब्र नाम की चीज नहीं होती है और वे जाम से निकलने के लिए हमेशा उल्टा रास्ता ही चुनते हैं. ऐसे ही लड़कों को एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जो जाम को पास करने के लिए ऐसा बेहूदा आईडिया लगाते हैं जिसे देखकर आपको भी गुस्सा आ जाएगा. वीडियो फनी है, लेकिन जाम से निकलने का ये तरीका गलत है. चलिए वीडियो देखते हैं. 

कैसे निकाली बाइक?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि कुछ लड़के बाइक को जाम से निकालने के लिए नया रास्ता चुनते हैं. जहां सब ट्रैफिक जाम में धीरे धीरे चल रहे हैं वहीं दूसरी ओर ये लड़के बाइक को सड़क के दूसरी ओर ले जाना चाहते हैं. जबकि वीडियो में दिखता है कि सड़क की दूसरी साइड भी ट्रैफिक जाम है, उसके बावजूद वो लोग बाइक को सड़क के उस पार ले जाते हैं. इसके लिए वो कई फीट उंचे डिवाइडर पर बाइक चढ़ा देते हैं. कई मीटर डिवाइडर पर ही बाइक चलाते हैं और फिर एक लड़का बाइक को गोद में लेकर डिवाइडर से दूसरी और उतार लेता है. इस वीडियो में जल्दबाजी के साथ लापरवाही भी नजर आती है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, यूजर्स कमाल की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. चलिए वीडियो देखते हैं.
यह भी पढ़ें: चलती वंदे भारत में चढ़ने की कोशिश... बाल-बाल बची जिंदगी, कैमरे में कैद हो गया मंजर

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @akku_jabalpuriya नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 1 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. वीडियो के कैप्शन में लिखा है, "अब मैं इसमें क्या बोलूं?" इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "हमारे यहां ऐसा ही होता है." दूसरे यूजर ने लिखा, "हम लोगों के सामने ही कर रहे थे ये लोग." तीसरे यूजर ने लिखा, "दोस्त है तो मुमकिन है."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

