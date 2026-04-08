प्रैंक के नाम पर सेहत से खिलवाड़, दोस्तों की आइसक्रीम में मिलाई ऐसी चीज, वीडियो देख भड़के लोग

Snow Spray Ice Cream Prank: दो लड़कों ने प्रैंक के नाम पर अपने दोस्तों की आइसक्रीम में ऐसी चीज मिला दी जिसे देख लोग भड़क गए और इसे सेहत से खिलवाड़ बता रहे हैं. चलिए जानते हैं दोस्तों ने क्या मिलाया.
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Viral Video: दोस्तों के बीच अक्सर मजाक मस्ती चलती है. फ्रेंड सर्कल में लोग एक दूसरे के साथ फनी प्रैंक करते हैं, लेकिन कभी कभी प्रैंक के चक्कर में मजाक की सीमा क्रैश हो जाती है और मजाक सेहत को भारी पड़ जाता है. इन लोगों ने भी अपने दोस्तों के साथ कुछ ऐसा ही किया जिसे देख लोग भड़क गए. चलिए जानते हैं इन्होंने दोस्त के साथ कैसा प्रैंक किया.
खाने पीने के साथ प्रैंक करना कोई नया नहीं है. आपने सोशल मीडिया पर खूब प्रैंक वीडियो देखे होंगे, चाहे साली का जीता को नमक से भरा गुलाब जामुन खिलाना हो या किसी दोस्त को रबर का केला खिला देना हो. लेकिन इस लोगों ने तो प्रैंक के नाम पर सारी लिमिट ही क्रॉस कर दी. वीडियो में देखा जा सकता है कि दो लड़को ने अपने दोस्तों को असली आइसक्रीम की जगह कोन में स्नो स्प्रे भरकर खिला दिया.
वीडियो में देखा जा सकता है कि 3 दोस्त एक जगह खड़े होकर प्लानिंग करते हैं और खुद तो असली आइसक्रीम खा रहे हैं, लेकिन अपने दोस्तों को स्नो स्प्रे खिलाना चाहते हैं. वो कोन में स्नो स्प्रे भरते हैं जो देखने में बिल्कुल 'सॉफ्टी' की तरह लगता है.
दो लड़के एक-एक कोन दोनों दोस्तों को दे देते हैं. हालांकि दोस्त को हैरानी होती है कि आज दोस्त आइसक्रीम खिला रहा है, लेकिन जैसे ही दोनों ने पहली बाइट ली वैसे ही पूरा खेल समझ आ गया. इस दौरान तीनों दोस्त वहां से भागने लगते हैं और इन दोनों दोस्तों ने उन पर चप्पल फेंक कर मारी. वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया. लोग इसे मजाक के नाम पर सेहत से खिलवाड़ बता रहे हैं.
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वीडियो इंस्टाग्राम पर @the7_jharkhandi नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 97 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं. इतना ही नहीं, 2 मिलियन से ज्यादा यूजर्स ने वीडियो को लाइक भी किया है.
जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया देखते ही देखते वायरल हो गया. एक यूजर ने लिखा, जान ले लोगे तुम लोग किसी दिन. दूसरे यूजर ने लिखा, ये फनी नहीं है. तो किसी ने दोस्त को दुश्मन बता दिया.
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.