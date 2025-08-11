ऐसे दोस्त किसी को न मिलें! नदी पार कर रहे दोस्त के साथ किया ऐसा खतरनाक मजाक, वीडियो देखकर हैरान रह जाएंगे आप
Advertisement
trendingNow12876540
Hindi Newsजरा हटके

ऐसे दोस्त किसी को न मिलें! नदी पार कर रहे दोस्त के साथ किया ऐसा खतरनाक मजाक, वीडियो देखकर हैरान रह जाएंगे आप

Viral Video: सोशल मीडिया पर फिलहाल एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि ऐसे दोस्त किसी को न मिलें. यह वीडियो दोस्तों के बीच होने वाले मजाक को एक खतरनाक लेवल पर ले जाता हुआ दिखाता है, जिससे एक व्यक्ति की जान पर भी बन आ सकती थी.

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Aug 11, 2025, 09:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ऐसे दोस्त किसी को न मिलें! नदी पार कर रहे दोस्त के साथ किया ऐसा खतरनाक मजाक, वीडियो देखकर हैरान रह जाएंगे आप

Friends Viral Video: दोस्तों के साथ मजाक की कोई लिमिट नहीं होती है. आपने सोशल मीडिया पर दोस्ती के कई वीडियोज भी देखे होंगे. हालांकि कुछ वीडियोज ऐसे भी होते हैं, जिसमें मजाक खतरनाक भी हो जाता है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है. जहां वीडियो पर लोग कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं. वहीं मजाक को काफी खतरनाक बता रहे हैं. दरअसल ये वीडियो दोस्तों के एक ग्रुप का है, जो शायद किसी पहाड़ी इलाके में घूमने गए थे.

वीडियो हुआ वायरल
सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में दिख रहा है कि एक नदी को पार करने के लिए वे एक रस्सी का सहारा ले रहे हैं. एक-एक करके सभी दोस्त रस्सी के सहारे नदी पार कर रहे हैं. जब उनमें से एक लड़का रस्सी पकड़कर नदी के बीच में पहुंचता है, तो उसके बाकी दोस्त, जो नदी के दूसरे किनारे पर खड़े हैं, उसे परेशान करने लगते हैं. 

वे लड़के के साथ मजाक करने के लिए रस्सी को जोर-जोर से ऊपर-नीचे हिलाना शुरू कर देते हैं. इससे वह लड़का कभी पानी के अंदर गिर जाता है तो कभी बाहर आ जाता है. वह बचने के लिए रस्सी को मजबूती से पकड़े रहता है, लेकिन उसके दोस्त इस मजाक को बंद नहीं करते. यह दृश्य देखने में भले ही मजेदार लग रहा हो, लेकिन यह बहुत खतरनाक हो सकता था. अगर वह लड़का रस्सी से छूट जाता तो उसे चोट भी लग सकती थी. 

लोगों ने दी प्रतिक्रिया
वायरल वीडियो पर लोग भी जमकर कमेंट्स कर रहे हैं. बता दें कि यह वीडियो एक्स पर @RealTofanOjha नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है. जहां वायरल वीडियो के कैप्शन में मजाकिया अंदाज में लिखा गया है, "जीवन में ऐसे दोस्त बड़े पुण्य से मिलते हैं, सावधानी बरतें." खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को 64.9K से ज्यादा लोग देख चुके हैं. एक यूजर ने लिखा- हे भगवान, इस दोस्त को मारो कोई. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा कि गजब की दोस्ती है. एक अन्य यूजर ने सरक्षा की बात करते हुए कहा कि दोस्ती में कुछ भी मुमकिन है, लेकिम सुरक्षा पहले है. 

About the Author
author img
ललित किशोर

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

dangerous joke with friendsriver crossing viral videoViral News

Trending news

Explainer:अखिलेश की 'पॉलिटिकल जंप' किसके लिए? जानिए राहुल गांधी को फायदा या नुकसान
Akhilesh Yadav
Explainer:अखिलेश की 'पॉलिटिकल जंप' किसके लिए? जानिए राहुल गांधी को फायदा या नुकसान
मान सरकार ने किसानों की बात मानी, लैंड पूलिंग पॉलिसी वापस
Bhagwant Mann
मान सरकार ने किसानों की बात मानी, लैंड पूलिंग पॉलिसी वापस
5 साल पहले ही आजाद हो गया था देश का ये जिला! इस नेता से थर्रा गई थी ब्रिटिश हुकूमत
Independence Day
5 साल पहले ही आजाद हो गया था देश का ये जिला! इस नेता से थर्रा गई थी ब्रिटिश हुकूमत
'इस्तीफा नहीं, बर्खास्त करो', राहुल की सिद्धारमैया को मॉर्निंग कॉल और चली गई कुर्सी
KN Rajanna
'इस्तीफा नहीं, बर्खास्त करो', राहुल की सिद्धारमैया को मॉर्निंग कॉल और चली गई कुर्सी
'क्या कोई रेबीज के चलते जान गंवाने वाले बच्चों की ज़िंदगी वापस ला सकता है'...SC
Supreme Court
'क्या कोई रेबीज के चलते जान गंवाने वाले बच्चों की ज़िंदगी वापस ला सकता है'...SC
कुत्तों से बचने के लिए बिल्डिंग में घुसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर,लोग समझ बैठे चोर,जानिए..
bengaluru news
कुत्तों से बचने के लिए बिल्डिंग में घुसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर,लोग समझ बैठे चोर,जानिए..
जिस हिंदू ने पाकिस्तान को सबसे बड़ा गिफ्ट दिया, जिन्ना के मरते ही उसे काफिर बना दिया
15 August 1947 History
जिस हिंदू ने पाकिस्तान को सबसे बड़ा गिफ्ट दिया, जिन्ना के मरते ही उसे काफिर बना दिया
इनपुट था इस गुफा में छिपते हैं आतंकवादी, सेना ने दागा रॉकेट; बटन दबाते ही बन गई कब्र
Kishtwar
इनपुट था इस गुफा में छिपते हैं आतंकवादी, सेना ने दागा रॉकेट; बटन दबाते ही बन गई कब्र
जब एक IAS अफसर बना एक दिन का पीएम, भारत में एक ‘आजाद मुल्क’ का कराया विलय
Dadra and Nagar Haveli
जब एक IAS अफसर बना एक दिन का पीएम, भारत में एक ‘आजाद मुल्क’ का कराया विलय
'देश नहीं झेल सकता एक आदमी की नासमझी', BJP नेता का राहुल और गांधी परिवार पर प्रहार
Rahul Gandhi
'देश नहीं झेल सकता एक आदमी की नासमझी', BJP नेता का राहुल और गांधी परिवार पर प्रहार
;