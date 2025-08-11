ऐसे दोस्त किसी को न मिलें! नदी पार कर रहे दोस्त के साथ किया ऐसा खतरनाक मजाक, वीडियो देखकर हैरान रह जाएंगे आप

Friends Viral Video: दोस्तों के साथ मजाक की कोई लिमिट नहीं होती है. आपने सोशल मीडिया पर दोस्ती के कई वीडियोज भी देखे होंगे. हालांकि कुछ वीडियोज ऐसे भी होते हैं, जिसमें मजाक खतरनाक भी हो जाता है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है. जहां वीडियो पर लोग कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं. वहीं मजाक को काफी खतरनाक बता रहे हैं. दरअसल ये वीडियो दोस्तों के एक ग्रुप का है, जो शायद किसी पहाड़ी इलाके में घूमने गए थे.

वीडियो हुआ वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में दिख रहा है कि एक नदी को पार करने के लिए वे एक रस्सी का सहारा ले रहे हैं. एक-एक करके सभी दोस्त रस्सी के सहारे नदी पार कर रहे हैं. जब उनमें से एक लड़का रस्सी पकड़कर नदी के बीच में पहुंचता है, तो उसके बाकी दोस्त, जो नदी के दूसरे किनारे पर खड़े हैं, उसे परेशान करने लगते हैं.

वे लड़के के साथ मजाक करने के लिए रस्सी को जोर-जोर से ऊपर-नीचे हिलाना शुरू कर देते हैं. इससे वह लड़का कभी पानी के अंदर गिर जाता है तो कभी बाहर आ जाता है. वह बचने के लिए रस्सी को मजबूती से पकड़े रहता है, लेकिन उसके दोस्त इस मजाक को बंद नहीं करते. यह दृश्य देखने में भले ही मजेदार लग रहा हो, लेकिन यह बहुत खतरनाक हो सकता था. अगर वह लड़का रस्सी से छूट जाता तो उसे चोट भी लग सकती थी.

लोगों ने दी प्रतिक्रिया

वायरल वीडियो पर लोग भी जमकर कमेंट्स कर रहे हैं. बता दें कि यह वीडियो एक्स पर @RealTofanOjha नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है. जहां वायरल वीडियो के कैप्शन में मजाकिया अंदाज में लिखा गया है, "जीवन में ऐसे दोस्त बड़े पुण्य से मिलते हैं, सावधानी बरतें." खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को 64.9K से ज्यादा लोग देख चुके हैं. एक यूजर ने लिखा- हे भगवान, इस दोस्त को मारो कोई. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा कि गजब की दोस्ती है. एक अन्य यूजर ने सरक्षा की बात करते हुए कहा कि दोस्ती में कुछ भी मुमकिन है, लेकिम सुरक्षा पहले है.