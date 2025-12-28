Advertisement
मजाक-मजाक में हाथों में लगा ली आग और फिर...! दोस्तों ने किया खतरनाक एक्सपेरिमेंट

मजाक-मजाक में हाथों में लगा ली आग और फिर...! दोस्तों ने किया खतरनाक एक्सपेरिमेंट

Viral Video: दोस्तों ने मिलकर दो दोस्तों के हाथों में आग लगा दी. दोस्तों के हाथ पर ज्वलनशील पदार्थ डाला और तीसरा दोस्त माचिस की तीली जलाकर आग लगा दी. इस दौरान एक दोस्त वहां खड़ा वीडियो बनाता रहता हैं. आप भी देखें ये खतरनाक एक्सपेरिमेंट.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Dec 28, 2025, 04:44 PM IST
मजाक-मजाक में हाथों में लगा ली आग और फिर...! दोस्तों ने किया खतरनाक एक्सपेरिमेंट

Viral Video: सोशल मीडिया पर हर कोई वायरल होना चाहता है, वायरल होने के लिए कुछ लोग नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं. इस बार दोस्तों ने वीडियो बनाने के चक्कर में खुद के साथ ही मजाक कर लिया. पानी की बोतल में ज्वलनशील पदार्थ (संभवतः डीजल या पेट्रोल) भरा जाता है और फिर दो दोस्तों के हाथ पर डाला जाता है इसके बाद तीसरा दोस्त माचिस की तीली जलाकर हाथों में आग लगा देता है. इस दौरान एक दोस्त वहां खड़ा वीडियो बनाता रहता हैं

खतरनाक स्टंट
इंटरनेट पर वायरल हो हरे वीडियो में दिखता है कि कई दोस्त मिलकर वीडियो बना रहे हैं. वीडियो बनाने के लिए पहले वो अपने दोस्तों के हाथों पर पानी की बोतल से ज्वलनशील पदार्थ डालते है और इस दौरान तीसरा दोस्त उनके हाथों में माचिस की तिली से आग लगा देता है. दोनों दोस्तों के हाथों में आग लग जाती है. जैसे ही आग लगती है तो दोनों दोस्त हाथों को रगड़ते हुए आग को बुझाने की कोशिश करता है. इस दौरान एक लड़के के हाथों की आग तो बुझ जाती है, लेकिन दूसरे दोस्त के हाथों से आग नहीं बुझती है. कुछ सेकेंड तक आग ना बुझने के चलते ये दोस्त इधर उधर फड़फड़ाने लगता है और फिर तीसरा दोस्त वहां आकर पानी की असली बोतल लाता है और तुरंत उसके हाथ पर पानी छिड़ककर हाथों को जलने से बचाता है. ये वीडियो बताती है कि किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने से पहले पूरी सावधानी बरतें और वायरल होने के लिए किसी भी जोखिम भरे कदम को सोच समझकर उठाएं.
A post shared by THAKUR (@heyy_.saurabh_)

किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @heyy_.saurabh_ नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 5.3 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

Funny VideoShocking video

