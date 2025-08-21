Video: मेंढक ने टमाटर छीनने पर किया अटैक! सुनाई दी जोरदार चीख; देखें वीडियो

Frog Video Viral: सोशल मीडिया पर अलग-अलग जानवर क वीडियो वायरल होता रहता है. कुछ ऐसा वीडियो भी देखने को मिल जाता है जो जो किसी को भी हैरान कर सकता है. वाइल्ड लाइफ वीडियो में कई बार कुछ ऐसी चीजें कैद हो जाती है जो ख्याल को बदलकर रख सकती हैं. इंटरनेट पर वायरल वीडियो में मेंढक को ऐसा एक्शन करता देखा गया है जिसे देखकर आप हैरान हो सकते हैं. आइए जानते हैं कि किस वजह से मेंढक गुस्से से लाल हो जाता है.

मेंढक हुआ गुस्से से लाल

सोशल मीडिया के एक्स अकाउंट पर वीडियो को साझा किया गया है. इस वीडियो में शांति से बैठा मेंढक अचानक काफी गुस्से में नजर आने लगता है और वो सामने वाले पर अटैक भी कर देता है. गुस्सा होने की वजह मेंढक की चीज को छीनना थी. ये वीडियो अब वायरल हो रहा है.

मेंढक नहीं दे चाह रहा था टमाटर

सोशल मीडिया के एक्स पर @AMAZlNGNATURE अकाउंट से वीडियो पोस्ट की गई है. इसमें एक कैप्शन लिखा है- ‘मेंढक अपना टमाटर बांटना नहीं चाहता’ वहीं, अगर वीडियो को वॉइस के साथ देखें तो पता चल रहा है कि सच में मेंढक को टमाटर नहीं देना था और वो इस वजह से भड़क जाता है. वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि एक हाथ टमाटर लेने की ओर आगे बढ़ता है जिस वजह से अचानक से मेंढक अटैक कर देता है और सामने से तेज चीखने की आवाज आती है.

Froggy does not want to share his tomato pic.twitter.com/aGJ2sJ00wF — Nature is Amazing (@AMAZlNGNATURE) August 21, 2025

वीडियो पर यूजर्स के कमेंट भी देखने को मिले. एक यूजर ने लिखा कि मेढक शाकाहारी होता है. दूसरे यूजर ने लिखा ‘रुको...क्या उसने हमला करते समय टमाटर भी निगल लिया था.’ तीसरे यूजर ने लिखा- ‘मेंढक सचमुच बहुत नाराज है.’ इस तरह के कई सारे कमेंट देखने को मिले और सभी हैरान भी दिखे.

