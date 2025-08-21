Video: मेंढक ने टमाटर छीनने पर किया अटैक! सुनाई दी जोरदार चीख; देखें वीडियो
Advertisement
trendingNow12890626
Hindi Newsजरा हटके

Video: मेंढक ने टमाटर छीनने पर किया अटैक! सुनाई दी जोरदार चीख; देखें वीडियो

Frog Video Viral: आपने कभी गुस्से में मेंढक को देखा है? अगर नहीं तो वायरल वीडियो के जरिए आज आप मेंढक का ऐसा रूप देख लेंगे जिके बारे में कभी शायद आपने सोचा न हो.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 21, 2025, 01:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Video: मेंढक ने टमाटर छीनने पर किया अटैक! सुनाई दी जोरदार चीख; देखें वीडियो

Frog Video Viral: सोशल मीडिया पर अलग-अलग जानवर क वीडियो वायरल होता रहता है. कुछ ऐसा वीडियो भी देखने को मिल जाता है जो जो किसी को भी हैरान कर सकता है. वाइल्ड लाइफ वीडियो में कई बार कुछ ऐसी चीजें कैद हो जाती है जो ख्याल को बदलकर रख सकती हैं. इंटरनेट पर वायरल वीडियो में मेंढक को ऐसा एक्शन करता देखा गया है जिसे देखकर आप हैरान हो सकते हैं. आइए जानते हैं कि किस वजह से मेंढक गुस्से से लाल हो जाता है.

मेंढक हुआ गुस्से से लाल

सोशल मीडिया के एक्स अकाउंट पर वीडियो को साझा किया गया है. इस वीडियो में शांति से बैठा मेंढक अचानक काफी गुस्से में नजर आने लगता है और वो सामने वाले पर अटैक भी कर देता है. गुस्सा होने की वजह मेंढक की चीज को छीनना थी. ये वीडियो अब वायरल हो रहा है.

मेंढक नहीं दे चाह रहा था टमाटर

सोशल मीडिया के एक्स पर @AMAZlNGNATURE अकाउंट से वीडियो पोस्ट की गई है. इसमें एक कैप्शन लिखा है- ‘मेंढक अपना टमाटर बांटना नहीं चाहता’ वहीं, अगर वीडियो को वॉइस के साथ देखें तो पता चल रहा है कि सच में मेंढक को टमाटर नहीं देना था और वो इस वजह से भड़क जाता है. वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि एक हाथ टमाटर लेने की ओर आगे बढ़ता है जिस वजह से अचानक से मेंढक अटैक कर देता है और सामने से तेज चीखने की आवाज आती है.

वीडियो पर यूजर्स के कमेंट भी देखने को मिले. एक यूजर ने लिखा कि मेढक शाकाहारी होता है. दूसरे यूजर ने लिखा ‘रुको...क्या उसने हमला करते समय टमाटर भी निगल लिया था.’ तीसरे यूजर ने लिखा- ‘मेंढक सचमुच बहुत नाराज है.’ इस तरह के कई सारे कमेंट देखने को मिले और सभी हैरान भी दिखे.

ये भी पढ़ें- OMG दुनिया का सबसे लंबा सांप, करीब 18 फीट लंबाई; काट ले तो नहीं बचेगा इंसान! वीडियो देखकर उड़ सकते हैं होश

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

videoviral

Trending news

'मुस्लिम लड़कियों से शादी...', विवादित बयान पर MLA की बढ़ी मुश्किलें; FIR दर्ज
karnataka
'मुस्लिम लड़कियों से शादी...', विवादित बयान पर MLA की बढ़ी मुश्किलें; FIR दर्ज
गिरफ्तार PM-CM को पद से हटाने वाला बिल पास हो या नहीं, सरकार के दोनों हाथ में लड्डू!
Constitution Amendment Bill
गिरफ्तार PM-CM को पद से हटाने वाला बिल पास हो या नहीं, सरकार के दोनों हाथ में लड्डू!
नागपुर यूनिवर्सिटी का कारनामा: बीबीए का एग्जाम दिया, बीकॉम की मार्कशीट मिली
Nagpur
नागपुर यूनिवर्सिटी का कारनामा: बीबीए का एग्जाम दिया, बीकॉम की मार्कशीट मिली
BEST चुनाव के बाद महाराष्ट्र में सियासी हलचल, हार के बाद CM फडणवीस से मिले राज ठाकरे
Maharashtra
BEST चुनाव के बाद महाराष्ट्र में सियासी हलचल, हार के बाद CM फडणवीस से मिले राज ठाकरे
अहमदाबाद: हिंदू बच्चे की चाकू से घोंप कर मारने वाले मुस्लिम लड़के के साथ क्या हुआ?
Ahmedabad
अहमदाबाद: हिंदू बच्चे की चाकू से घोंप कर मारने वाले मुस्लिम लड़के के साथ क्या हुआ?
Pakistan की 'कबूतर' वाली साजिश नाकाम, जम्मू रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी
BSP
Pakistan की 'कबूतर' वाली साजिश नाकाम, जम्मू रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी
माता वैष्णो देवी के दर्शन कराने जा रही बस पुल से 30 फीट नीचे गिरी, 1 की मौत 40 घायल
Samba
माता वैष्णो देवी के दर्शन कराने जा रही बस पुल से 30 फीट नीचे गिरी, 1 की मौत 40 घायल
VP Election: कांग्रेस ने फंसा दिया पेंच! BJP की सहयोगी पार्टियों में 'धर्मसंकट'
Vice President
VP Election: कांग्रेस ने फंसा दिया पेंच! BJP की सहयोगी पार्टियों में 'धर्मसंकट'
पुतिन जेलेंस्की से नहीं करेंगे मुलाकात, रूस-यूक्रेन का नहीं निकलेगा नतीजा? जानें वजह
Donald Trump
पुतिन जेलेंस्की से नहीं करेंगे मुलाकात, रूस-यूक्रेन का नहीं निकलेगा नतीजा? जानें वजह
Aaj Ki Taza Khabar Live: बिहार जाएंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, राहुल गांधी-तेजस्वी यादव के साथ रैली में होंगे शामिल
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: बिहार जाएंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, राहुल गांधी-तेजस्वी यादव के साथ रैली में होंगे शामिल
;