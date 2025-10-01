आखिर कैसे 16 लाख से बढ़वा ली 1.6 करोड़ तक सैलरी? इस एम्प्लाई से सीख लो धांसू ट्रिक

LinkedIn Job: इंटरनेट पर इस समय एक टेक्नी की सफलता की कहानी खूब चर्चा में है. सिर्फ तीन साल के अनुभव वाले इस इंजीनियर ने लिंक्डइन (LinkedIn) में नौकरी पाकर अपनी सालाना सैलरी ₹16 लाख से सीधा ₹1.6 करोड़ कर ली. यह 10 गुना जंप देखकर लोग हैरान रह गए और हर कोई जानना चाहता है कि आखिर इस सफलता का राज क्या है.

किसने शेयर की कहानी और कहां से शुरू हुआ सफर?

इस कहानी को उनके दोस्त वैभव अग्रवाल ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर शेयर किया. वैभव ने बताया कि दोनों पहले सैमसंग में साथ काम करते थे. आज वैभव गूगल में कार्यरत हैं और उनका यह दोस्त लिंक्डइन में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर (SSE) की भूमिका में पहुंच गया है. वैभव के पोस्ट के मुताबिक उनके दोस्त को करीब 95 लाख का फिक्स पैकेज और कुल ₹1.6 करोड़ का CTC मिला. यह बात इसलिए और भी खास हो जाती है क्योंकि यह टेक्नी सिर्फ 2022 बैच का ग्रैजुएट है और वह भी एक टियर-3 कॉलेज से. मतलब, न केवल अनुभव कम है बल्कि कॉलेज का लेवल भी सामान्य रहा है.

सोशल मीडिया पर क्या हो रही है चर्चा?

पोस्ट सामने आने के बाद इसे अब तक 25,000 से ज्यादा लोग देख चुके हैं. कई यूजर्स ने सवाल किया कि उसने आखिर कौन-सा टेक्नोलॉजी स्टैक इस्तेमाल किया. जवाब मिला कि वह C++ और 3 साल का अनुभव लेकर इंटरव्यू में गया था. किसी ने पूछा, “उसका रोडमैप और इंटरव्यू प्रेप टिप्स शेयर कर सकते हो?” वहीं कई लोग बोले, “सिर्फ 3 साल में SSE बनना वो भी LinkedIn में? कमाल है.”

My Friend Recently Cracked the Linked SSE Interview and he got the fucking 95LPA Package, and CTC of around 1.6 Cr. He is just 2022 grad and tier 3 college passout.

He was with me in samsung at around 16 LPA. This is the highest Jump I have ever seen in terms of Numbers in… — Vaibhav Agarwal (@va_a14) September 30, 2025

क्या यह सिर्फ किस्मत थी या कड़ी मेहनत का नतीजा?

कई यूज़र्स ने इस कहानी को अमेजिंग और क्रेजी बताया. लेकिन असल मायने यह है कि मेहनत और सही रणनीति से कोई भी अपने सपनों को हकीकत बना सकता है. यह सफलता उन युवाओं के लिए प्रेरणा है जो छोटे कॉलेजों से पास होकर बड़ी कंपनियों में नाम बनाने का सपना देखते हैं. यह कहानी साबित करती है कि ग्रैजुएशन का लेबल ही सफलता तय नहीं करता. असली फर्क मेहनत, स्किल्स और आत्मविश्वास लाते हैं. चाहे टियर-3 कॉलेज हो या टॉप यूनिवर्सिटी, अगर आपके पास सही स्किल और तैयारी है, तो ₹16 लाख से 1.6 करोड़ तक का सफर भी मुमकिन है.