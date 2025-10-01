Advertisement
trendingNow12943138
Hindi Newsजरा हटके

आखिर कैसे 16 लाख से बढ़वा ली 1.6 करोड़ तक सैलरी? इस एम्प्लाई से सीख लो धांसू ट्रिक

Techie Salary Jump: सिर्फ 3 साल के अनुभव वाले टेक्नी ने कमाल कर दिखाया. सैमसंग से शुरू हुआ सफर अब लिंक्डइन पर ₹1.6 करोड़ के पैकेज तक पहुंचा. जानिए कैसे एक टियर-3 कॉलेज ग्रैजुएट ने अपनी मेहनत से दुनिया को चौंका दिया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 01, 2025, 08:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आखिर कैसे 16 लाख से बढ़वा ली 1.6 करोड़ तक सैलरी? इस एम्प्लाई से सीख लो धांसू ट्रिक

LinkedIn Job: इंटरनेट पर इस समय एक टेक्नी की सफलता की कहानी खूब चर्चा में है. सिर्फ तीन साल के अनुभव वाले इस इंजीनियर ने लिंक्डइन (LinkedIn) में नौकरी पाकर अपनी सालाना सैलरी ₹16 लाख से सीधा ₹1.6 करोड़ कर ली. यह 10 गुना जंप देखकर लोग हैरान रह गए और हर कोई जानना चाहता है कि आखिर इस सफलता का राज क्या है.

किसने शेयर की कहानी और कहां से शुरू हुआ सफर?

इस कहानी को उनके दोस्त वैभव अग्रवाल ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर शेयर किया. वैभव ने बताया कि दोनों पहले सैमसंग में साथ काम करते थे. आज वैभव गूगल में कार्यरत हैं और उनका यह दोस्त लिंक्डइन में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर (SSE) की भूमिका में पहुंच गया है. वैभव के पोस्ट के मुताबिक उनके दोस्त को करीब 95 लाख का फिक्स पैकेज और कुल ₹1.6 करोड़ का CTC मिला. यह बात इसलिए और भी खास हो जाती है क्योंकि यह टेक्नी सिर्फ 2022 बैच का ग्रैजुएट है और वह भी एक टियर-3 कॉलेज से. मतलब, न केवल अनुभव कम है बल्कि कॉलेज का लेवल भी सामान्य रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: वो रहस्यमयी मछली जो जमीन पर चलती है, पेड़ों पर चढ़ती है! समुद्री तूफान में रहती है जिंदा

सोशल मीडिया पर क्या हो रही है चर्चा?

पोस्ट सामने आने के बाद इसे अब तक 25,000 से ज्यादा लोग देख चुके हैं. कई यूजर्स ने सवाल किया कि उसने आखिर कौन-सा टेक्नोलॉजी स्टैक इस्तेमाल किया. जवाब मिला कि वह C++ और 3 साल का अनुभव लेकर इंटरव्यू में गया था. किसी ने पूछा, “उसका रोडमैप और इंटरव्यू प्रेप टिप्स शेयर कर सकते हो?” वहीं कई लोग बोले, “सिर्फ 3 साल में SSE बनना वो भी LinkedIn में? कमाल है.”

 

 

यह भी पढ़ें: बच्चों के नाम रखवाने के लिए लोग इस खूबसूरत मॉडल को चुकाते हैं लाखों, ऐसा क्यों करते हैं मां-बाप?

क्या यह सिर्फ किस्मत थी या कड़ी मेहनत का नतीजा?

कई यूज़र्स ने इस कहानी को अमेजिंग और क्रेजी बताया. लेकिन असल मायने यह है कि मेहनत और सही रणनीति से कोई भी अपने सपनों को हकीकत बना सकता है. यह सफलता उन युवाओं के लिए प्रेरणा है जो छोटे कॉलेजों से पास होकर बड़ी कंपनियों में नाम बनाने का सपना देखते हैं. यह कहानी साबित करती है कि ग्रैजुएशन का लेबल ही सफलता तय नहीं करता. असली फर्क मेहनत, स्किल्स और आत्मविश्वास लाते हैं. चाहे टियर-3 कॉलेज हो या टॉप यूनिवर्सिटी, अगर आपके पास सही स्किल और तैयारी है, तो ₹16 लाख से 1.6 करोड़ तक का सफर भी मुमकिन है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

LinkedIn

Trending news

GST कम हुआ तो रेट कम करें, पैकेट बड़ा करना ग्राहक के साथ धोखा, लगाया 5 लाख जुर्माना
Delhi High Court
GST कम हुआ तो रेट कम करें, पैकेट बड़ा करना ग्राहक के साथ धोखा, लगाया 5 लाख जुर्माना
इस राज्‍य में चूहों के आतंक से लोग हुए परेशान, बांस के फूलने की बताई जा रही वजह
Mizoram
इस राज्‍य में चूहों के आतंक से लोग हुए परेशान, बांस के फूलने की बताई जा रही वजह
इस्तीफा दे देंगे... किस बात पर भड़क गए J&K के CM उमर अब्दुल्ला, BJP को भी लपेटा
Omar Abdullah
इस्तीफा दे देंगे... किस बात पर भड़क गए J&K के CM उमर अब्दुल्ला, BJP को भी लपेटा
दबे पैर वापस आया मानसून, झमाझम बरसे बादल, यहां बारिश से पड़ेगी आफत
Weather
दबे पैर वापस आया मानसून, झमाझम बरसे बादल, यहां बारिश से पड़ेगी आफत
सोनम वांगचुक को परेशान करने के आरोप झूठे... प्रशासन ने खोल दिया हिंसा से जुड़ा 'राज'
Sonam Wangchuk
सोनम वांगचुक को परेशान करने के आरोप झूठे... प्रशासन ने खोल दिया हिंसा से जुड़ा 'राज'
CDS समेत तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मिलीं राष्ट्रपति, अंगरक्षकों को किया सम्मानित
President Murmu
CDS समेत तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मिलीं राष्ट्रपति, अंगरक्षकों को किया सम्मानित
FCRA रिन्यूअल में दिक्कत से बचने के लिए MHA का निर्देश, अब इतने दिन पहले करें आवेदन
FCRA
FCRA रिन्यूअल में दिक्कत से बचने के लिए MHA का निर्देश, अब इतने दिन पहले करें आवेदन
ममता का राज.. मां के दर 'नमाज' बंगाल की दुर्गा पूजा में 'इस्लामिक रूल'!
DNA
ममता का राज.. मां के दर 'नमाज' बंगाल की दुर्गा पूजा में 'इस्लामिक रूल'!
तौकीर रजा के दामाद ने नाला घेरकर बनाया था महल, योगी के बुल्डोजर ने कर दिया साफ
DNA
तौकीर रजा के दामाद ने नाला घेरकर बनाया था महल, योगी के बुल्डोजर ने कर दिया साफ
मुसलमानों का असली खलीफा कौन? I LOVE मोहम्मद कैंपेन कैसे हो गया मुस्लिम Vs मुस्लिम?
DNA Analysis
मुसलमानों का असली खलीफा कौन? I LOVE मोहम्मद कैंपेन कैसे हो गया मुस्लिम Vs मुस्लिम?
;