अब सिर्फ 3 घंटे ही जिंदा रह पाओगे... 18 साल के होते ही डॉक्टर ने ऐसा क्यों कहा? फिर कैसे बचा और बना 90 करोड़ का मालिक

Inspirational Story: 18 साल की उम्र में डॉक्टरों ने उसे सिर्फ 3 घंटे की जिंदगी बताई थी, लेकिन आज वही युवक 10 मिलियन डॉलर की गेमिंग कंपनी चला रहा है. उसकी कहानी हिम्मत, संघर्ष और क्रिएटिविटी की मिसाल है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 12, 2025, 09:34 AM IST
Incredible Journey Zhenghua Yang: साल 2008, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय का पहला सेमेस्टर और 18 वर्षीय झेंगहुआ यांग की जिंदगी अचानक थम गई. मामूली नकसीर धीरे-धीरे एक जानलेवा बीमारी में बदल गई. डॉक्टरों ने बताया कि उसे एक रेयर ऑटोइम्यून बीमारी क्रॉनिक रिफ्रैक्टरी इडियोपैथिक थ्रॉम्बोसाइटोपेनिक परपुरा है और प्लेटलेट्स की कमी इतनी ज्यादा थी कि वह सिर्फ तीन घंटे ही जीवित रह सकता था. यह अलर्ट उसकी पूरी दुनिया हिला देने वाला था.

फिर आखिर कैसे बची जान?

यांग इलाज बचे तो सही, पर अगले दो साल अस्पतालों और इलाज के बीच बीते. इसी मुश्किल दौर में उन्होंने वीडियो गेम्स में सुकून पाया. लीग ऑफ लीजेंड्स, माइन्क्राफ्ट और वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट जैसे गेम उनके मानसिक सहारे बन गए. यहीं से उनके मन में एक सवाल उठा- क्या गेम सिर्फ मनोरंजन से ज्यादा कुछ कर सकते हैं?

कैसे शुरू की गेमिंग कंपनी?

इसी सोच ने उन्हें 1,000 डॉलर के छोटे से निवेश के साथ ‘Serenity Forge’ नाम की गेम डेवलपमेंट स्टूडियो शुरू करने की प्रेरणा दी. उनका मकसद था ऐसे गेम बनाना जो लोगों की सोच बदलें, भावनाओं को छुएं और मुश्किल समय में सहारा बनें. उन्होंने कहा कि गेम भले ही उन्हें बचाने के लिए नहीं बने थे, लेकिन उन्होंने उनकी जिंदगी बचाई और यही उद्देश्य अब वे दूसरों के लिए पूरा करना चाहते थे.

सालाना कितना कमाती है कंपनी?

दस साल बाद Serenity Forge लगभग 70 टाइटल्स पब्लिश कर चुका है, जिनमें ‘Doki Doki Literature Club’ जैसी ब्लॉकबस्टर हिट शामिल है. कंपनी आज 10 से 15 मिलियन डॉलर सालाना कमाती है. मगर यांग के लिए असली सफलता पैसों से नहीं, बल्कि लोगों की भावनात्मक जिंदगी पर किए गए प्रभाव से मापी जाती है.

यांग बताते हैं कि कई बार ऐसे गेम उनके पास आए जिनसे वे 20 मिलियन डॉलर तक कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने वह ऑफर ठुकरा दिए क्योंकि वे Serenity Forge के मूल उद्देश्य से मेल नहीं खाते थे. उन्हें ज्यादा खुशी तब मिलती है जब यंग एज के लड़के उनसे मिलकर रो पड़ते हैं और बताते हैं कि उनकी बनाई चीज ने उन्हें टॉक्सिक रिश्तों से बाहर निकलने में मदद की. यांग का कहना है, “जल्दी फेल हो, बार-बार फेल हो.” उनका मानना है कि खासकर गेमिंग जैसे कठिन क्षेत्र में तेजी से असफलताओं से सीखकर आगे बढ़ना ही असली सफलता की कुंजी है.

