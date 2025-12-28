Desi Jugaad: मामूली ईंट से बना दिया 'पावरफुल हीटर', कड़कड़ाती ठंड में भी पसीने छुड़ा देगा ये जुगाड़, देखें वीडियो

भारत को जुगाड़ का देश यूं ही नहीं कहा जाता. यहां लोग सीमित साधनों में भी बड़े-बड़े काम कर दिखाते हैं. कई बार यह जुगाड़ हंसी भी दिलाता है और कई बार दिमाग घुमा देता है. सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे वीडियो वायरल होते हैं, जिनमें लोग अनोखे तरीके से समस्याओं का हल निकालते नजर आते हैं. कभी साड़ी पहनने का अनोखा तरीका, कभी खेत में खाद डालने का देसी उपाय, तो कभी कपड़ों से बना क्रिसमस ट्री. इसी कड़ी में अब सर्दी के मौसम से जुड़ा एक जुगाड़ सामने आया है, जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया है.

सर्दी में काम आया ईंट वाला देसी हीटर

वायरल हो रहे इस वीडियो में एक शख्स सर्दियों से बचने के लिए खुद का बनाया हुआ हीटर दिखाता नजर आता है. खास बात यह है कि इस हीटर को उसने किसी महंगे सामान से नहीं, बल्कि एक साधारण ईंट से तैयार किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि वह ईंट में छैनी और हथौड़ी की मदद से जगह बनाता है. इसके बाद उसमें एक स्प्रिंग फिट करता है और पेंच से उसे मजबूती से कस देता है. फिर उसमें तार जोड़कर बिजली से कनेक्ट करता है. थोड़ी ही देर में यह देसी हीटर काम करने लगता है.

वीडियो में दिखा पूरा जुगाड़, लोग हुए हैरान

वीडियो में शख्स अपने बनाए इस जुगाड़ू हीटर को चलाकर भी दिखाता है. जैसे ही हीटर ऑन होता है, वह गर्म होने लगता है. यह देखकर लोग हैरान रह जाते हैं कि इतनी साधारण चीजों से भी हीटर बनाया जा सकता है. हालांकि वीडियो देखने के बाद कई लोग इसकी सेफ्टी को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं. कुछ यूजर्स का कहना है कि ऐसा जुगाड़ खतरनाक हो सकता है, जबकि कई लोग इसे देसी दिमाग का कमाल बता रहे हैं. कुल मिलाकर यह वीडियो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.

इंस्टाग्राम पर वायरल, लाखों लाइक्स मिले

यह वायरल वीडियो इंस्टाग्राम पर maximum_manthan नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को 7 लाख 20 हजार से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं. कमेंट सेक्शन में भी यूजर्स जमकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “इस हीटर में सेफ्टी नहीं है.” दूसरे ने कहा, “जुगाड़ू लाल जी को सलाम.” किसी ने लिखा, “कितने तेजस्वी लोग हैं,” तो किसी ने मजाक में कहा, “नया आइडिया अनलॉक हो गया भाई.” एक यूजर ने तो इसे “आर्यभट्ट की मौसी का लड़का” तक बता दिया.