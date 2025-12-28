Advertisement
trendingNow13056134
Hindi Newsजरा हटकेDesi Jugaad: मामूली ईंट से बना दिया पावरफुल हीटर, कड़कड़ाती ठंड में भी पसीने छुड़ा देगा ये जुगाड़, देखें वीडियो

Desi Jugaad: मामूली ईंट से बना दिया 'पावरफुल हीटर', कड़कड़ाती ठंड में भी पसीने छुड़ा देगा ये जुगाड़, देखें वीडियो

 सोशल मीडिया पर भी ऐसे जुगाड़ू लोगों के वीडियो आए दिन वायरल होते रहते हैं. अब एक ऐसा ही वीडियो इन दिनों खूब चर्चा में है, जिसमें एक शख्स ने ठंड से बचने के लिए ऐसा जुगाड़ लगाया कि देखने वाले हैरान रह गए.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 28, 2025, 11:08 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Desi Jugaad: मामूली ईंट से बना दिया 'पावरफुल हीटर', कड़कड़ाती ठंड में भी पसीने छुड़ा देगा ये जुगाड़, देखें वीडियो

भारत को जुगाड़ का देश यूं ही नहीं कहा जाता. यहां लोग सीमित साधनों में भी बड़े-बड़े काम कर दिखाते हैं. कई बार यह जुगाड़ हंसी भी दिलाता है और कई बार दिमाग घुमा देता है. सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे वीडियो वायरल होते हैं, जिनमें लोग अनोखे तरीके से समस्याओं का हल निकालते नजर आते हैं. कभी साड़ी पहनने का अनोखा तरीका, कभी खेत में खाद डालने का देसी उपाय, तो कभी कपड़ों से बना क्रिसमस ट्री. इसी कड़ी में अब सर्दी के मौसम से जुड़ा एक जुगाड़ सामने आया है, जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया है.

सर्दी में काम आया ईंट वाला देसी हीटर

वायरल हो रहे इस वीडियो में एक शख्स सर्दियों से बचने के लिए खुद का बनाया हुआ हीटर दिखाता नजर आता है. खास बात यह है कि इस हीटर को उसने किसी महंगे सामान से नहीं, बल्कि एक साधारण ईंट से तैयार किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि वह ईंट में छैनी और हथौड़ी की मदद से जगह बनाता है. इसके बाद उसमें एक स्प्रिंग फिट करता है और पेंच से उसे मजबूती से कस देता है. फिर उसमें तार जोड़कर बिजली से कनेक्ट करता है. थोड़ी ही देर में यह देसी हीटर काम करने लगता है.

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो में दिखा पूरा जुगाड़, लोग हुए हैरान

वीडियो में शख्स अपने बनाए इस जुगाड़ू हीटर को चलाकर भी दिखाता है. जैसे ही हीटर ऑन होता है, वह गर्म होने लगता है. यह देखकर लोग हैरान रह जाते हैं कि इतनी साधारण चीजों से भी हीटर बनाया जा सकता है. हालांकि वीडियो देखने के बाद कई लोग इसकी सेफ्टी को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं. कुछ यूजर्स का कहना है कि ऐसा जुगाड़ खतरनाक हो सकता है, जबकि कई लोग इसे देसी दिमाग का कमाल बता रहे हैं. कुल मिलाकर यह वीडियो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.

 

इंस्टाग्राम पर वायरल, लाखों लाइक्स मिले

यह वायरल वीडियो इंस्टाग्राम पर maximum_manthan नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को 7 लाख 20 हजार से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं. कमेंट सेक्शन में भी यूजर्स जमकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “इस हीटर में सेफ्टी नहीं है.” दूसरे ने कहा, “जुगाड़ू लाल जी को सलाम.” किसी ने लिखा, “कितने तेजस्वी लोग हैं,” तो किसी ने मजाक में कहा, “नया आइडिया अनलॉक हो गया भाई.” एक यूजर ने तो इसे “आर्यभट्ट की मौसी का लड़का” तक बता दिया.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Jugaad Wala Heaterjugaadviral jugaadViral Videoviral news hindiviral hindi new

Trending news

केरल में बर्ड फ्लू के बाद तमिलनाडु में अलर्ट, सरकार ने बढ़ाई बॉर्डर पर निगरानी
Tamil Nadu news
केरल में बर्ड फ्लू के बाद तमिलनाडु में अलर्ट, सरकार ने बढ़ाई बॉर्डर पर निगरानी
BMC चुनाव की लड़ाई हुई दिलचस्प, सपा ने 9 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी की जारी
BMC Elections 2026
BMC चुनाव की लड़ाई हुई दिलचस्प, सपा ने 9 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी की जारी
मैं भारतीय हूं, क्या सबूत दूं... एंजेल चकमा की मौत ने पूछा सवाल- क्या अपनों को ही...
Anjel Chakma Murder Case
मैं भारतीय हूं, क्या सबूत दूं... एंजेल चकमा की मौत ने पूछा सवाल- क्या अपनों को ही...
हाथ बंधे, चेहरे पर मास्क, जेल से भरा नामांकन... कौन है गैंगस्टर बंदू आंडेकर
bandhu andekar
हाथ बंधे, चेहरे पर मास्क, जेल से भरा नामांकन... कौन है गैंगस्टर बंदू आंडेकर
700 CCTV, डॉग स्क्वॉड; कंट्रोल रूम… नए साल पर वैष्णो देवी यात्रा की बढ़ाई गई सुरक्षा
Vaishno Devi
700 CCTV, डॉग स्क्वॉड; कंट्रोल रूम… नए साल पर वैष्णो देवी यात्रा की बढ़ाई गई सुरक्षा
बेटे की चाह में बेटी का खौफनाक कत्ल: मां ने गला घोंटकर उतारा मौत के घाट
Mumbai News
बेटे की चाह में बेटी का खौफनाक कत्ल: मां ने गला घोंटकर उतारा मौत के घाट
CBI ने कोर्ट में अडवाणी केस की कौन सी दलील दी, रद्द होगी सेंगर को मिलने वाली राहत?
Unnao rape case
CBI ने कोर्ट में अडवाणी केस की कौन सी दलील दी, रद्द होगी सेंगर को मिलने वाली राहत?
पहले G-23, फिर शशि थरूर और अब दिग्विजय सिंह को कांग्रेस में क्या खल रहा है?
digvijay singh
पहले G-23, फिर शशि थरूर और अब दिग्विजय सिंह को कांग्रेस में क्या खल रहा है?
पार्टी में कई स्लीपर सेल... दिग्विजय का वो बयान जिससे दरकता दिख रहा कांग्रेस का महल
Congress sleeper cell
पार्टी में कई स्लीपर सेल... दिग्विजय का वो बयान जिससे दरकता दिख रहा कांग्रेस का महल
4 राज्य, 4 प्लान! नए साल से पहले तैयारी में जुटी BJP, आज से जमीन पर उतरेंगे अमित शाह
amit shah
4 राज्य, 4 प्लान! नए साल से पहले तैयारी में जुटी BJP, आज से जमीन पर उतरेंगे अमित शाह