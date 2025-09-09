अंधे पिता के साथ भीख मांगती थी गरीब लड़की, लेकिन क्लास में थी अव्वल! अब यूं बदली किस्मत, जीत लिया पूरे देश का दिल
Beggar To Teacher: दुनिया में हर किसी की जिंदगी आसान नहीं होती. कई बार हालात इंसान को उस मोड़ पर खड़ा कर देते हैं जहां से आगे बढ़ना असंभव लगता है. लेकिन चीन की झांग यान ने साबित कर दिया कि अगर हिम्मत और जज्बा हो तो सबसे कठिन हालात भी सफलता की सीढ़ी बन सकते हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 09, 2025, 01:18 PM IST
Success Story: तेजी से बदलती दुनिया में हर किसी की जिंदगी आसान नहीं होती. कई बार हालात इंसान को उस मोड़ पर खड़ा कर देते हैं जहां से आगे बढ़ना असंभव लगता है. लेकिन चीन की झांग यान (Zhang Yan) ने साबित कर दिया कि अगर हिम्मत और जज्बा हो तो सबसे कठिन हालात भी सफलता की सीढ़ी बन सकते हैं. झांग यान मात्र सात साल की थीं, जब उन्हें अपने नेत्रहीन और गरीब पिता के साथ सड़कों पर भीख मांगनी पड़ी. उनके पिता झांग शिमिंग को 2010 में एक जंग लगे कील से आंख पर चोट लगी थी. पैसे की कमी के कारण इलाज न मिल सका और धीरे-धीरे दोनों आंखों की रोशनी चली गई. मजबूर होकर पिता और बेटी ने सड़क का सहारा लिया.

परिवार की मुश्किलें और दर्द भरी कहानी

पिता की अंधता के बाद मां गंभीर मानसिक बीमारी से जूझने लगीं. इसी बीच घर में एक बेटा हुआ जिसे बौद्धिक दिव्यांगता थी. तीन छोटी बहनों की पढ़ाई की जिम्मेदारी और घर चलाने का बोझ झांग के कंधों पर आ गया. माता-पिता ने किसी तरह एक छोटा-सा स्टॉल लगाया, जहां बैटरी और लाइटर जैसी छोटी चीजें बेचकर गुजारा होता था.

कैसी रही झांग यान की पढ़ाई?

भीख मांगने और गरीबी के बीच झांग ने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी. उन्होंने हमेशा क्लास में टॉप किया और घर की दीवारों को सर्टिफिकेट्स से भर दिया. झांग कहती हैं, “लोगों की अजीब नजरों से मैं डरती थी, लेकिन टीचर्स और दोस्तों के प्यार ने मुझे हिम्मत दी.” साल 2025 में झांग को चेंगदू नॉर्मल यूनिवर्सिटी (Chengdu Normal University) में फिजिक्स की पढ़ाई के लिए दाखिला मिल गया. उन्हें टार्गेटेड नॉर्मल स्टूडेंट प्रोग्राम के तहत एडमिशन मिला है, जिसके बाद उनकी नौकरी नानजियांग काउंटी (Nanjiang County) में शिक्षक के रूप में पक्की होगी.

झांग कहती हैं, “मैं पढ़ाई पूरी करके टीचर बनना चाहती हूं, ताकि अपने परिवार का सहारा बन सकूं. साथ ही पहाड़ों में रहने वाले बच्चों को शिक्षा के जरिए बेहतर भविष्य देने का सपना भी है. मुझे यकीन है कि मेरे घर की हालत भी सुधरेगी और मैं हिम्मत से आगे बढ़ती रहूंगी.” झांग की कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है. लोग उनकी हिम्मत को सलाम कर रहे हैं. एक ने लिखा, “यह लड़की कमाल की है, इसे उज्ज्वल भविष्य मिले.”

