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Hindi Newsजरा हटकेCA की नौकरी में नहीं था सुख! 12 घंटे ऑफिस में खटने वाले शख्स ने क्यों चुना इंस्टाग्राम? 15 लाख के पैकेज का पूरा सच

CA की नौकरी में नहीं था सुख! 12 घंटे ऑफिस में खटने वाले शख्स ने क्यों चुना इंस्टाग्राम? 15 लाख के पैकेज का पूरा सच

Viral News: 23 साल के CA ने 12 घंटे की नौकरी छोड़कर इंस्टाग्राम पर कंटेंट बनाना शुरू किया. शुरुआत में कमाई कम थी, लेकिन मेहनत से फॉलोअर्स और इनकम बढ़ी. आज वह सालाना 12-15 लाख कमा रहे हैं और कम समय में बेहतर वर्क-लाइफ बैलेंस जी रहे हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Apr 15, 2026, 04:20 PM IST
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आज के भागदौड़ भरे दौर में ऑफिस का प्रेशर और वर्क-लाइफ बैलेंस का बिगड़ना एक गंभीर समस्या बन गया है. हर कोई एक ऐसे करियर की तलाश में है जहां पैसा भी हो और खुद के लिए वक्त भी. ऐसे में 23 साल के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) की कहानी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वह दिन के 12-12 घंटे फाइलों और टैक्स के गणित में खपाने वाले इस युवा ने अपनी जमी-जमाई नौकरी को लात मार दी और इंस्टाग्राम को अपना नया दफ्तर बना लिया. लेकिन क्या एक सीए के लिए यह फैसला इतना आसान था? आइए जानते हैं कैसे टैक्स जैसे गंभीर विषय पर वीडियो बनाकर इस युवा ने न सिर्फ अपनी पहचान बदली, बल्कि कमाई के मामले में बड़े-बड़ों को पीछे छोड़ दिया.

8 लाख की सैलरी और 8000 की बचत

इस सफर की शुरुआत एक कठिन और थका देने वाली नौकरी से हुई थी. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर 'Portfolio_Bull' द्वारा शेयर की गई इस कहानी के अनुसार, यह युवा सीए हर दिन लगभग 12 घंटे काम करता था. कहने को उसका सालाना पैकेज 8 लाख रुपये था, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी. ऑफिस की भागदौड़ और शहर के खर्चों के बाद वह महीने के अंत में मुश्किल से 8000 रुपये ही बचा पाता था. काम का भारी बोझ और धीमी आर्थिक तरक्की ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वह अपनी पूरी जिंदगी इसी 9 से 9 की चक्की में पीसकर गुजारना चाहता है?

 2000 रुपये की पहली कमाई और संघर्ष के वो दिन

ऑफिस की थकान के बावजूद इस युवा ने कुछ अलग करने की ठानी. उसने इंस्टाग्राम पर टैक्स और फाइनेंस से जुड़ी जटिल जानकारियों को बेहद आसान भाषा में शेयर करना शुरू किया. शुरुआत बेहद धीमी थी; पांच महीने की कड़ी मेहनत के बाद उसके पास केवल 800 फॉलोअर्स थे और उसने विज्ञापन या अन्य माध्यमों से महज 2000 रुपये कमाए थे. लेकिन उसने हार नहीं मानी. एक साल बीतते-बीतते फॉलोअर्स 25000 हो गए और कमाई 3 लाख तक पहुंच गई. 18 महीने पूरे होने तक उसकी साइड इनकम 8 लाख रुपये के बराबर हो गई, जो उसकी फुल-टाइम नौकरी के बराबर थी.

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आखिर कैसे शुरु किया ये सफर 

जब कंटेंट क्रिएशन से होने वाली कमाई उसकी सैलरी के बराबर पहुंच गई, तो उसने अपनी नौकरी छोड़ने का साहसिक निर्णय लिया. हालांकि, एक मिडिल क्लास परिवार में यह किसी झटके से कम नहीं था. जब उसने अपने माता-पिता को बताया कि वह अब रील बनाकर पैसे कमाना चाहता है, तो वे हैरान रह गए. उनका कहना था, 'मजाक मत करो... दुनिया नौकरी के लिए दर-दर भटकती है और तुम बनी-बनाई नौकरी छोड़ रहे हो?' लेकिन इस युवा सीए को अपनी प्रतिभा और सोशल मीडिया की ताकत पर पूरा भरोसा था, जिसके दम पर उसने अपना इस्तीफा सौंप दिया.

 

लाखों की कमाई और सुकून भरी लाइफ

आज इस 23 वर्षीय युवा का फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ है. इंस्टाग्राम पर अब उसके 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और उसकी सालाना कमाई 12 लाख से 15 लाख रुपये के बीच है. सबसे बड़ी बात यह है कि अब उसे 12 घंटे ऑफिस में घिसना नहीं पड़ता. वह घर बैठे अपने काम पर दिन में केवल पांच से छह घंटे ही बिताता है. टैक्स जैसे बोरिंग विषय को दिलचस्प बनाकर उसने न केवल लोगों को जागरूक किया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि अगर सही रणनीति और हिम्मत हो, तो सोशल मीडिया आज के दौर का सबसे बेहतरीन ऑफिस बन सकता है. 

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Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

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