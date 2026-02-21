दिन में करता था बिजली का काम, रात में क्रिकेट! मिलिए उस 'इलेक्ट्रिशियन' से जिसने दुबई जाकर पलट दी अपनी किस्मत

Trending Photos
मुहम्मद जवादुल्लाह आज यूएई की नेशनल टीम के अहम तेज गेंदबाज हैं, लेकिन उनकी शुरुआत पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के एक छोटे से गांव से हुई थी. वहां न तो पक्की क्रिकेट पिच थी और न ही प्रोफेशनल कोचिंग. बस टीवी पर मैच देखकर सपने बुनने वाला एक बच्चा था, जो टेप-बॉल क्रिकेट खेलते हुए बड़ा हुआ. बचपन में जवादुल्लाह अपने गांव में टेप-बॉल से क्रिकेट खेलते थे. गांव के मैचों में उनकी तेज गेंदबाजी ने उन्हें स्थानीय पहचान दिलाई. हालांकि परिवार की प्राथमिकता पढ़ाई थी. उनके पिता सरकारी नौकरी में थे और चाहते थे कि बेटा स्थिर करियर चुने. जवादुल्लाह ने इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा किया और नौकरी की तलाश शुरू की.
दिन में इलेक्ट्रिशियन, रात में बॉलिंग प्रैक्टिस
बेहतर अवसरों की तलाश उन्हें 2020 में यूएई ले गई. वहां उन्होंने इलेक्ट्रिशियन की नौकरी शुरू की. दिन में नौ घंटे काम और शाम को क्रिकेट, उनकी दिनचर्या बेहद कठिन थी. थकान के बावजूद उन्होंने खेल नहीं छोड़ा. क्लब क्रिकेट से मिलने वाली मैच फीस से वह घर पैसे भी भेजते रहे. यूएई के क्लब सर्किट में उनके प्रदर्शन ने ध्यान खींचा.
2022 में अमीरात क्रिकेट बोर्ड के ट्रायल में उन्होंने चयनकर्ताओं को प्रभावित किया. उस समय यूएई टीम के कोच रहे पूर्व भारतीय ऑलराउंडर रॉबिन सिंह भी उनकी गेंदबाजी से प्रभावित हुए. नेशनल टीम के लिए जरूरी रेजिडेंसी पूरी न होने के कारण उन्हें तुरंत मौका नहीं मिला, लेकिन उन्हें नेट बॉलर के रूप में टीम कैंप से जोड़ा गया.
कैसे बदली किस्मत?
2023 में उन्हें शारजहां वॉरियर्स के लिए आईएलटी20 में खेलने का मौका मिला. वहां उन्होंने अंतरराष्ट्रीय सितारों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया और छह पारियों में पांच विकेट झटके. इसी प्रदर्शन के दम पर उन्हें अफगानिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल डेब्यू का मौका मिला. उनका सपना टीवी पर खुद को खेलते देखने का आखिरकार सच हो गया. अब तक जवादुल्लाह 40 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं और 59 विकेट ले चुके हैं. उनका औसत 20 से कम है, जो उनकी प्रभावी गेंदबाजी का प्रमाण है. हालांकि 2024 में टखने और जांघ की चोटों ने उन्हें कई महीनों तक मैदान से दूर रखा.
क्यों अलग है उनकी गेंदबाजी?
जवादुल्लाह का एक्शन बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों से थोड़ा अलग है. वह क्रीज पर छोटा उछाल लेने की बजाय सीधे गति के साथ गेंद छोड़ते हैं. यह एक्शन उन्हें अलग बनाती है, लेकिन चोट का खतरा भी बढ़ाती है. वह अब फिटनेस, जिम और डाइट पर खास ध्यान देते हैं ताकि करियर लंबा चल सके. टी20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर खेलते हुए वह अपने पिता को गर्व महसूस कराते हैं, जो अब रिटायर हो चुके हैं और टीवी पर बेटे का मैच देखते हैं. उनका अगला सपना है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में हैट्रिक लेना. गांव की गलियों से वैश्विक मंच तक पहुंचने की यह कहानी लोगों को प्रेरित करती है.