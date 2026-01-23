हेल्दी स्नैक से हेल्दी इकॉनमी तक... ड्राई फ्रूट सेक्टर में भारत की बड़ी छलांग

Advertisement
Hindi Newsजरा हटकेहेल्दी स्नैक से हेल्दी इकॉनमी तक... ड्राई फ्रूट सेक्टर में भारत की बड़ी छलांग

इस राज्य में आयोजित अंतरराष्ट्रीय आयोजन में दुनिया भर के कारोबारी जुटे, जहां सूखे मेवों से जुड़े व्यापार, तकनीक और प्रोसेसिंग पर चर्चा हुई. मकसद भारत को ग्लोबल हेल्दी स्नैक और ट्रेड का बड़ा केंद्र बनाना है.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Jan 23, 2026, 08:29 PM IST
अब काजू-बादाम सिर्फ चाय के साथ खाने या दिवाली के गिफ्ट बॉक्स तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये भारत की नई ग्लोबल पहचान बनते जा रहे हैं. हेल्दी स्नैक का ट्रेंड बढ़ने के साथ ही सूखे मेवे अब अरबों रुपये के इंटरनेशनल कारोबार का हिस्सा बन चुके हैं. इसी कड़ी में दिल्ली इन दिनों दुनिया भरो के ड्राई फ्रूट कारोबारियों का हॉटस्पॉट बनी हुई है. यहां किसान, प्रोसेसर, पैकेजिंग कंपनियां, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स और बड़े खरीदार एक ही छत के नीचे जुटे हैं. मकसद साफ है भारत को सिर्फ उपभोक्ता नहीं, बल्कि ग्लोबल लेवल पर प्रोसेसिंग और ट्रेड का मजबूत केंद्र बनाना.

 तीसरे संस्करण के साथ मिला ग्लोबल प्लेटफॉर्म 

भारत के नट्स और ड्राई फ्रूट्स सेक्टर को 23 जनवरी को बड़ा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिला, जब देश के सबसे बड़े ट्रेड शो के तीसरे संस्करण की शुरुआत हुई. यह आयोजन 23 से 25 जनवरी तक दिल्ली के द्वारका स्थित यशोभूमि में किया जा रहा है. इसका आयोजन Nuts & Dry Fruits Council (India) द्वारा किया गया है. इस मौके पर कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी भी मौजूद रहे. आयोजकों के अनुसार, इस बार इवेंट में 10,000 से ज्यादा बिजनेस विज़िटर पहुंचे हैं और 300 से अधिक एग्ज़िबिटर्स भाग ले रहे हैं.

 30 देशों की कंपनियां

NDFC(I) के मुताबिक, अमेरिका, साउथ अमेरिका, मिडिल ईस्ट, यूरोप, सेंट्रल एशिया और ऑस्ट्रेलिया से आई कंपनियां यहां नट्स, ड्राई फ्रूट्स, बेरीज़ और वैल्यू-एडेड न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स पेश कर रही हैं. इसके साथ ही प्रोसेसिंग मशीनरी, पैकेजिंग सिस्टम, लॉजिस्टिक्स सेवाएं और नई टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस भी प्रदर्शित किए जा रहे हैं. इंटरनेशनल Nut & Dried Fruit Council (INC) की भागीदारी से इस आयोजन की अंतरराष्ट्रीय पहुंच और मजबूत हुई है, जिससे भारत सीधे ग्लोबल बाजार से जुड़ रहा है.

 किसानों, सस्टेनेबिलिटी और पॉलिसी पर फोकस 

NDFC(I) के CEO कर्नल नितिन सहगल ने बताया कि काउंसिल किसान समूहों, FPOs और राज्य स्तर की संस्थाओं के साथ मिलकर प्री और पोस्ट हार्वेस्ट सुधार पर काम कर रही है. इसका उद्देश्य किसानों को बेहतर बाजार और आधुनिक तकनीक से जोड़ना है. इसके साथ ही संस्था नट्स और ड्राई फ्रूट्स की खपत बढ़ाने के लिए पॉलिसी स्तर पर भी सक्रिय है. इसमें GST को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का समर्थन शामिल है, ताकि ये प्रोडक्ट्स आम लोगों तक सस्ते और आसानी से पहुंच सकें.

 महिलाओं की भागीदारी और भारत का बढ़ता ग्लोबल रोल 

इस आयोजन में महिलाओं की भागीदारी को भी खास प्राथमिकता दी गई है. आयोजकों के अनुसार, ड्राई फ्रूट्स सेक्टर भारत के सबसे ज्यादा महिला-आधारित फूड प्रोसेसिंग सेक्टरों में से एक है, जहां ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, पैकेजिंग और वैल्यू एडिशन में महिलाएं अहम भूमिका निभाती हैं. NDFC(I) के सचिव दीपक अग्रवाल ने कहा कि भारत अब सिर्फ बड़ा उपभोक्ता बाजार नहीं, बल्कि प्रोसेसिंग और ग्लोबल ट्रेड का मजबूत हब बनता जा रहा है. बायर-सेलर मीटिंग्स, रिटेल कनेक्ट और इंडस्ट्री डायलॉग भारत की इस नई पहचान को और मजबूत करेंगे.

