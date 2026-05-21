झालमुरी से मेलोडी तक... PM मोदी ने जिसे छुआ, वही हो गया वायरल! खाने-पीने की इन 5 चीजों की खूब हुई चर्चा

PM Modi Made These Foods Viral: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जाते हैं, वहां की तस्वीरें और वीडियो अक्सर चर्चा में आ जाते हैं. लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है, जब उनकी किसी खास डिश या खाने-पीने की चीज ने सोशल मीडिया पर अलग ही हलचल मचा दी. हाल ही में पीएम मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को 'मेलोडी' टॉफी गिफ्ट की, जिसके बाद एक बार फिर लोगों के बीच इसकी चर्चा तेज हो गई है. मेलोडी ने पूरा इंटरनेट हिला दिया.
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PM Modi Made These Foods Viral: प्रधानमंत्री मोदी का अंदाज अक्सर लोगों का ध्यान खींच लेता है. चाहे चुनाव प्रचार हो, किसी राज्य का दौरा हो या फिर किसी कार्यक्रम में अचानक पहुंचना, उनके हर कदम पर लोगों की नजर रहती है. यही वजह है कि जब वह किसी लोकल खाने का स्वाद लेते हैं, तो वह भी चर्चा का हिस्सा बन जाता है. बीते कुछ सालों में कई ऐसे फूड आइटम रहे हैं, जिन्हें पीएम मोदी से जुड़ने के बाद लोगों ने नए नजरिए से देखना शुरू कर दिया. कई चीजें सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगीं और इनमें लोगों की दिलचस्पी भी बढ़ गई.
पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान पीएम मोदी का एक वीडियो खूब चर्चा में आया था. वह झारग्राम की एक दुकान पर पहुंचे और वहां झालमुरी खाते नजर आए. इसके बाद सोशल मीडिया पर झालमुरी की चर्चा शुरू हो गई. लोगों ने इसकी तस्वीरें और वीडियो शेयर करने शुरू कर दिए. कई लोगों ने लिखा कि बंगाल का यह मशहूर स्ट्रीट फूड अचानक फिर सुर्खियों में आ गया.
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दिल्ली में आयोजित हुनर हाट के दौरान भी पीएम मोदी अचानक पहुंचकर लोगों को चौंका दिया था. इस दौरान उन्होंने बिहार की मशहूर डिश लिट्टी-चोखा का स्वाद लिया था. तस्वीरें सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा हुई. लोगों ने कहा कि देश की पारंपरिक डिश को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने लगी है. उस दौरान पीएम मोदी की कुल्हड़ वाली चाय के साथ लिट्टी-चोखा की तस्वीरें भी काफी वायरल हुई थीं.
प्रधानमंत्री मोदी और चाय का रिश्ता काफी पुराना माना जाता है. कई मौकों पर उन्हें चाय पीते देखा गया है. लेकिन जब वह बनारस की एक मशहूर दुकान पर रुके और वहां चाय पी, तब वह पल भी लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ था. बनारस की गलियों में चाय की चुस्की लेते उनकी तस्वीरें लंबे समय तक चर्चा में रहीं. लोगों ने इसे सिर्फ एक फोटो नहीं, बल्कि बनारस की संस्कृति से जुड़ा खास पल बताया.
Prime Minister Narendra Modi sips tea in Varanasi after offering prayers at the Kashi Vishwanath temple. A massive crowd can be seen accompanying him at the tea stall. #UttarPradeshElections2022 #NarendraModi pic.twitter.com/w04V57SGRk
— Jan Ki Baat (@jankibaat1) March 4, 2022
बनारस का पान वैसे तो पहले से ही देशभर में मशहूर है. लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान जब पीएम मोदी ने बनारस का पान खाया, तो यह भी सोशल मीडिया पर चर्चा का हिस्सा बन गया. उस दौरान पान की दुकानों और बनारस के स्वाद को लेकर लोगों ने खूब बातें कीं. कई लोगों ने इसे पीएम मोदी के सबसे यादगार पलों में से एक बताया.
अब हाल ही में पीएम मोदी का नाम जुड़ने के साथ एक और चीज चर्चा में आ गई. इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को पीएम मोदी द्वारा मेलोडी टॉफी गिफ्ट किए जाने की खबर के बाद इंटरनेट पर लोगों की दिलचस्पी अचानक बढ़ गई. सोशल मीडिया पर लोग मजेदार पोस्ट और मीम्स शेयर करने लगे. कई यूजर्स ने लिखा कि अब मेलोडी भी इंटरनेशनल लेवल पर फेमस हो सकती है. पीएम के मेलोडी टॉफी गिफ्ट करने वाले वीडियो ने पूरे इंटरनेट पर गदर मचा दिया था.
Thank you for the gift pic.twitter.com/7ePxbJwPbA
Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 20, 2026
यह पहली बार नहीं है, जब किसी फूड आइटम को पीएम मोदी से जुड़ने के बाद ज्यादा पहचान मिली हो. श्री अन्न, खिचड़ी और कई स्थानीय व्यंजन भी अलग-अलग मौकों पर चर्चा में आते रहे हैं. ऐसा लगता है कि जब किसी लोकप्रिय चेहरे का नाम किसी चीज से जुड़ता है, तो लोगों की दिलचस्पी अपने आप बढ़ जाती है. फिलहाल मेलोडी से लेकर झालमुरी तक, खाने की ये चीजें एक बार फिर लोगों की बातचीत का हिस्सा बनी हुई हैं.
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