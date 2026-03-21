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Hindi Newsजरा हटकेइंसानों जैसी हरकतें करते हैं ये जानवर! कहीं ऑक्टोपस मारता है मुक्के, तो कहीं पेड़ों पर चढ़ती हैं बकरियां

इंसानों जैसी हरकतें करते हैं ये जानवर! कहीं ऑक्टोपस मारता है मुक्के, तो कहीं पेड़ों पर चढ़ती हैं बकरियां

Weird Animal Behaviors: जानवरों की दुनिया में ऑक्टोपस की मारपीट, बकरियों का पेड़ों पर चढ़ना, डॉल्फिन की नाम जैसी आवाजें और चींटियों की खेती जैसे अजीब लेकिन सच्चे व्यवहार दिखते हैं. ये सभी प्रकृति में जीवित रहने की अनोखी रणनीतियां हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 21, 2026, 08:23 AM IST
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इंसानों जैसी हरकतें करते हैं ये जानवर! कहीं ऑक्टोपस मारता है मुक्के, तो कहीं पेड़ों पर चढ़ती हैं बकरियां

अगर आपको लगता है कि सिर्फ इंसानों की आदतें ही अजीब होती हैं, तो ज़रा ठहरिए! जंगलों और समंदर की गहराइयों में रहने वाले जीव ऐसी हरकतें करते हैं जिन्हें देखकर आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे. इनमें से कुछ व्यवहार बेहद मजाकिया हैं, कुछ चौंकाने वाले तो कुछ बिल्कुल अविश्वसनीय, लेकिन ये सभी पूरी तरह सच हैं और वैज्ञानिकों द्वारा प्रमाणित हैं. प्रकृति 'नॉर्मल' दिखने की कोशिश नहीं करती, बल्कि वह सिर्फ जीवित रहने के रास्ते खोजती है. आइए जानते हैं कि आखिर क्यों ऑक्टोपस मछलियों को मुक्का मारते हैं और बकरियां कैसे पेड़ों की चोटी पर फल की तरह लटकी नजर आती हैं.

क्यों ऑक्टोपस मारते हैं मुक्का और बकरियां चढ़ती हैं पेड़?

समुद्र के सबसे बुद्धिमान जीव माने जाने वाले ऑक्टोपस अपनी अजीब हरकतों के लिए मशहूर हैं. वैज्ञानिकों ने देखा है कि जब ऑक्टोपस समूहों में शिकार करते हैं, तो वे अचानक पास तैर रही मछली को जोर का मुक्का जड़ देते हैं. कभी-कभी यह भोजन छीनने के लिए होता है, तो कभी बिना किसी ठोस कारण के! वहीं जमीन पर, सूखे इलाकों की बकरियों ने भूख मिटाने का अनोखा तरीका निकाला है. जब जमीन पर घास नहीं मिलती, तो ये बकरियां ऊंचे पेड़ों पर चढ़ जाती हैं और पतली टहनियों पर संतुलन बनाकर फल और पत्तियां खाती हैं. यह नजारा ऐसा लगता है मानो पेड़ पर बकरियां उगी हों.

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क्या डॉल्फिन के भी नाम होते हैं और वम्बैट का मल चकोर क्यों है?

पानी की दुनिया में डॉल्फिन का संचार तंत्र (Communication) इंसानों जैसा ही विकसित है. हर डॉल्फिन की अपनी एक खास 'सीटी' (Whistle) होती है, जो उसके नाम की तरह काम करती है. दूसरी डॉल्फिन उसी आवाज को दोहराकर उसे बुलाती हैं. वहीं ऑस्ट्रेलिया के वम्बैट (Wombat) के बारे में एक सच आपको हैरान कर देगा. इनका मल (Poop) चकोर यानी क्यूब के आकार का होता है. उनकी आंतों की विशेष बनावट के कारण ऐसा होता है, जिससे उनका मल ढलान से लुढ़कता नहीं है और वे इसे अपनी सीमा (Territory) तय करने के लिए एक जगह टिका कर रख पाते हैं.

क्यों हाथ पकड़कर सोते हैं ये जीव?

समुद्री ऊदबिलाव (Sea Otters) जब पानी पर तैरते हुए सोते हैं, तो उन्हें डर रहता है कि वे लहरों के साथ कहीं दूर न बह जाएं. इससे बचने के लिए वे एक-दूसरे का हाथ पकड़कर सोते हैं या खुद को समुद्री घास (Seaweed) में लपेट लेते हैं. यह न केवल सुरक्षा के लिए है बल्कि दिखने में भी बहुत प्यारा लगता है. दूसरी ओर, चींटियाँ इंसानों से भी पुरानी 'किसान' हैं. कुछ चींटियाँ एफिड्स (Aphids) नाम के कीड़ों को पालती हैं, उन्हें सुरक्षा देती हैं और एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं. बदले में, चींटियाँ उन कीड़ों से निकलने वाला मीठा तरल पदार्थ भोजन के रूप में प्राप्त करती हैं.

क्या फ्लेमिंगो अपने बच्चों को खून जैसा तरल पिलाते हैं?

फ्लेमिंगो पक्षियों के पालन-पोषण का तरीका भी बहुत अलग है. माता-पिता दोनों अपने गले से एक गाढ़ा, पोषक तत्वों से भरपूर तरल (Crop Milk) निकालते हैं और अपने चूजों को पिलाते हैं. यह वसा और प्रोटीन से भरपूर होता है जो बच्चों के विकास के लिए जरूरी है. हालाँकि यह गहरा लाल दिखता है, पर यह खून नहीं होता. अंततः, प्रकृति का हर अजीब व्यवहार एक खास मकसद के लिए है. चाहे वह भोजन ढूंढना हो, सुरक्षा करना हो या अपनी अगली पीढ़ी को पालना कुदरत का यह 'पागलपन' दरअसल जीवन को चलाने का एक सटीक और विज्ञान सम्मत तरीका है.

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Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

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