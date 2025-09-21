प्री-स्कूल की फीस 600 रुपये से 4 लाख कैसे पहुंची? 'राइम' से 'रोबोटिक्स' तक का सफर, जानें इसके पीछे का चौंकाने वाला सच

तीन दशक पहले प्री-स्कूल मतलब बस नर्सरी राइम्स, गिनती और खेल-कूद. माता-पिता बच्चों को बस खुश देखकर सीखते हुए देखना चाहते थे और फीस कुछ सौ रुपये ही होती थी. लेकिन आज का प्री-स्कूल बिलकुल अलग है. अब बच्चों को रोबोटिक्स, कोडिंग, फॉनिक्स, टॉडलर योगा और ढेर सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी सिखाई जाती हैं. इसके लिए स्कूलों ने लग्ज़री क्लासरूम, सुरक्षा सिस्टम, हाई-टेक टीचिंग और ब्रांडेड फ्रैंचाइज़ मॉडल अपनाया. नतीजा ये कि साल 600 रुपये वाली फीस अब बढ़कर 4 लाख रुपये तक पहुंच गई है. बच्चों की पढ़ाई के साथ-साथ माता-पिता की जेब भी भारी हो गई है.

2024-25 में सोशल मीडिया पर कई वायरल पोस्ट्स ने प्री-स्कूल की बढ़ती फीस पर ध्यान खींचा. हाल ही में बेंगलुरु में अगस्त 2025 में एक Reddit पोस्ट में प्री-नर्सरी की वार्षिक फीस ₹1.85 लाख बताई गई, जिसमें ₹5,000 रजिस्ट्रेशन फीस और ₹28,240 की उपभोग्य वस्तुएं शामिल थीं. वहीं ग्रेड 1 की फीस ₹7.35 लाख और ग्रेड 11-12 की फीस ₹11 लाख बताई गई. इसमें परिवहन, किताबें और यूनिफ़ॉर्म शामिल नहीं हैं, जिससे कुल खर्च ₹8 लाख से ज्यादा हो सकता है.

तीन दशक पहले की तुलना

1990 के दशक में प्री-स्कूल का माहौल बहुत साधारण था. स्थानीय प्री-स्कूल की मासिक फीस ₹50 से ₹300 होती थी. उस समय बच्चों को अक्षर, संख्याएं, फूल-पौधे और नर्सरी राइम्स पढ़ाए जाते थे. बिदिशा चंद्रा, जो प्री-स्कूल बच्चों की पढ़ाई में अनुभव रखती हैं, कहती हैं कि उस दौर में बस बुनियादी शिक्षा और खेल-कूद ही सिखाई जाती थी.

आधुनिक प्री-स्कूल का बदलता रूप

आज के प्री-स्कूल में कोडिंग, रोबोटिक्स, फॉनिक्स क्लास और अन्य एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी शामिल हैं. बिदिशा कहती हैं कि अब शिक्षा व्यवसाय बन गई है. स्कूल fancy नाम देकर हर चीज़ को कोर्स में बदल देते हैं. इसके साथ माता-पिता भी प्रीमियम देने को तैयार रहते हैं. इससे फीस बढ़ती है क्योंकि विशेष शिक्षक, सुरक्षा और टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है.

माता-पिता की चिंताएं और पसंद

अधिकांश माता-पिता सुरक्षा, योग्य शिक्षक और परिणाम चाहते हैं. कई माता-पिता सोचते हैं कि करियर मेले, PlayStation कॉर्नर या स्पेशल क्लब के लिए इतनी फीस देना सही नहीं. कुछ अभिभावक चाहते हैं कि फीस की अधिकतम सीमा तय हो. वहीं, कई माता-पिता ब्रांडेड प्री-स्कूल को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि वहां बच्चे को बेहतर सीखने के अवसर मिलते हैं.

समाधान और आगे का रास्ता

स्कूल और माता-पिता दोनों मिलकर समाधान ढूंढ सकते हैं. स्कूल टियरड फीस, वैकल्पिक एडवांस मॉड्यूल, छात्रवृत्ति और CSR फंडिंग जैसे विकल्प दे सकते हैं. माता-पिता को यह तय करना होगा कि सुरक्षा और बुनियादी कौशल ही प्राथमिकता हैं. इस संतुलन से प्री-स्कूल शिक्षा सिर्फ प्रिविलेज का प्रतीक नहीं बल्कि बच्चों के लिए सीखने का सही माहौल बन सकती है.