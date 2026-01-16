गांव की लड़ाई से लेकर गोल्ड मेडल जीतने तक, कैसे एक महिला पहलवान ने पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा किया! पढ़ें अंदरुनी कहानी

Olympic Medalist Sakshi Malik Story: भारत की दिग्गज पहलवान साक्षी मलिक के बारे में सभी ने सुना होगा. उनकी जिंदगी में कई उतार-चढ़ाव आए लेकिन उनके संघर्ष, विद्रोह, हार और ऐतिहासिक जीत की अंदरुनी कहानी के बारे में बेहद ही कम लोगों को मालूम है. इस कहानी की शुरुआत साक्षी के बचपन से होती है, जहां उनके दादा-दादी ने सबसे पहले उनकी प्रतिभा को पहचाना. जब समाज कुश्ती को लड़कियों के लिए गलत मानता था, तब परिवार के विश्वास ने साक्षी को हौसला दिया. वे अक्सर लड़कों के खिलाफ अखाड़े में उतरती थीं और अपनी ताकत से सबको चौंका देती थीं.

कुश्ती पर महिलाओं का भी उतना ही हक

साक्षी को हर कदम पर टकराना पड़ा. हर मुकाबला सिर्फ एक खेल नहीं था, बल्कि यह साबित करने की लड़ाई थी कि कुश्ती पर महिलाओं का भी उतना ही हक है. साक्षी की यह जिद और साहस अनगिनत लड़कियों के लिए उम्मीद की किरण बन गई. हाल ही में, ड्रीमर्स द स्टोरीटेलिंग सीरीज में साक्षी की कहानी को दिखलाया गया जिसमें उनकी उपलब्धियां और कई अनजान चीजें बतलाई गईं. मशहूर स्टोरीटेलर सुधांशु राय ने बेहद संवेदनशीलता के साथ उन पलों को भी दिखाया है, जब हार ने साक्षी को भीतर तक झकझोर दिया था. जूनियर्स से मिली हार तक ने उनके आत्मविश्वास की परीक्षा ली, लेकिन यहीं से उनकी असली मजबूती सामने आई.

यादगार बना ओलंपिक पदक का वह ऐतिहासिक पल

कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है, जब साक्षी मलिक ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान बनीं. यह सिर्फ एक पदक नहीं था, बल्कि भारतीय खेल इतिहास में महिलाओं के लिए खुला एक नया दरवाजा था. उस जीत ने एक पूरी पीढ़ी को यह भरोसा दिया कि सपने सच हो सकते हैं. साक्षी का सफर यहीं खत्म नहीं होता. तमाम उतार-चढ़ाव के बाद उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में स्वर्ण पदक जीतकर शानदार वापसी की. यह जीत बताती है कि उनकी पहचान सिर्फ चैंपियन की नहीं, बल्कि कभी हार न मानने वाली योद्धा की है.

साक्षी मलिक की कहानी पदकों से कहीं आगे जाती है. यह परिवार के विश्वास, सामाजिक बदलाव, असफलताओं और फिर से खड़े होने के साहस की कहानी है. ड्रीमर्स ऐसी ही कहानियों के जरिए याद दिलाता है कि सपने क्यों मायने रखते हैं.