सड़क से स्टार बनने तक का सफर; देखिए 2025 में वायरल हुए वो लोग, जिन्हें सोशल मीडिया ने बना दिया सेलिब्रिटी

Viral Video: 2025 ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सोशल मीडिया अब सिर्फ मनोरंजन का मंच नहीं, बल्कि किस्मत बदलने की ताकत बन चुका है. आज के दौर में न तो बड़ी डिग्री ज़रूरी है, न ही बड़ा पैसा. बस हुनर, सच्चाई और आत्मविश्वास हो, तो एक छोटा-सा वीडियो भी किसी आम इंसान को रातों-रात स्टार बना सकता है. इस साल सोशल मीडिया पर ऐसे कई चेहरे उभरे, जो कल तक आम थे, लेकिन आज लाखों लोगों की मोटिवेशनल बन चुके हैं. आइए जानते हैं विस्तार से...

राजू कलाकार: सादगी में छुपी सुरों की ताकत

Add Zee News as a Preferred Source

राजू कलाकार न कोई बड़ा सिंगर थे और न ही किसी रियलिटी शो का हिस्सा, लेकिन उनकी आवाज ने उन्हें खास बना दिया. साधारण कपड़ों में, बिना किसी स्टूडियो सेटअप के गाए गए उनके गानों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए. लोगों को उनकी गायकी में बनावट नहीं, बल्कि दिल से निकली सच्ची भावना नजर आई. यही वजह रही कि उनके वीडियो लाखों बार देखे गए. वायरल होने के बाद राजू कलाकार को कई बड़े मंचों पर गाने के मौके मिले और उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल गई.

बंदाना गर्ल: स्टाइल नहीं, आत्मविश्वास हुआ वायरल

‘बंदाना गर्ल’ 2025 की उन वायरल शख्सियतों में रहीं, जिन्होंने अपने फैशन से ज्यादा अपने आत्मविश्वास से लोगों को प्रभावित किया. साधारण कपड़ों के साथ बंदाना पहनकर कैमरे के सामने निडर अंदाज में दिखने वाली इस लड़की ने सोशल मीडिया पर अलग पहचान बना ली. यूजर्स ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि खूबसूरती कपड़ों से नहीं, बल्कि खुद पर भरोसे से आती है. उनके वीडियो ने खासतौर पर युवाओं को यह संदेश दिया कि खुद को अपनाना ही सबसे बड़ा स्टाइल है.

मोना लिसा: एक झलक, जिसने इंटरनेट जीत लिया

मोना लिसा न तो गा रही थीं और न ही भाषण दे रही थीं, फिर भी उनका एक छोटा-सा वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया. उनकी आंखों, चेहरे की मासूमियत और आत्मविश्वास ने लोगों का ध्यान खींच लिया. देखते ही देखते यूजर्स उनकी तुलना मशहूर चेहरों से करने लगे. वायरल वीडियो के बाद मोना लिसा को मॉडलिंग और ब्रांड प्रमोशन के ऑफर मिलने लगे. यह कहानी बताती है कि कभी-कभी बिना कुछ कहे भी आपकी पर्सनैलिटी लाखों दिल जीत सकती है.

IIT बाबा: पढ़ाई से संन्यास तक का अनोखा सफर

2025 में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले चेहरों में IIT बाबा का नाम सबसे ऊपर रहा. कभी देश के प्रतिष्ठित संस्थान IIT में पढ़ाई करने वाले इस शख्स ने बाद में संन्यास का रास्ता चुन लिया. महाकुंभ के दौरान उनके शांत स्वभाव, सादगी और जीवन पर दिए गए विचारों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए. लोग यह देखकर हैरान रह गए कि एक पढ़ा-लिखा युवा भौतिक सुखों को छोड़कर आध्यात्म की राह पर कैसे चल पड़ा. उनके विचारों में दिखने वाली शांति और गहराई ने लाखों लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया.

सोनाली: मेकअप से बनाई देशभर में पहचान

कोल्हापुर की रहने वाली मेकअप आर्टिस्ट सोनाली के लिए 2025 बेहद खास रहा. उन्होंने अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री-वेडिंग इवेंट में पॉप सिंगर रिहाना के ग्लैमरस लुक को हूबहू रीक्रिएट किया. इस मेकअप ट्रांसफॉर्मेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. लोग उनकी कला और मेहनत की जमकर तारीफ करने लगे. इसके बाद सोनाली को देशभर से काम के ऑफर मिलने लगे. उनकी कहानी साबित करती है कि हुनर अगर सच्चा हो, तो पहचान खुद-ब-खुद मिल जाती है.

मगरमच्छ से भिड़ गई बंदरों की सेना

Kendrapara, Odisha: One Monkey was attacked by a crocodile, so an entire army of monkeys swim across the river to protect their monkey friend. The courage and unity they showed is unbelievable. A big message! pic.twitter.com/SvowmTeeWm — Megh Updates (@MeghUpdates) December 28, 2025

2025 के वायरल वीडियो में इन दिनों सोशल मीडिया पर ओडिशा के केंद्रापड़ा जिले के महाकालापड़ा इलाके का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. जिसमें एक मगरमच्छ ने नदी में एक बंदर पर हमला कर दिया. हैरानी की बात यह रही कि उसे बचाने के लिए कई बंदर एक लाइन में तैरते हुए मगरमच्छ की ओर बढ़ गए. हालांकि उनकी पूरी कोशिश के बावजूद साथी बंदर को बचाया नहीं जा सका. यह इलाका खारिनासी नदी और भितरकनिका जैसे क्षेत्रों के पास है, जहां मगरमच्छ अक्सर देखे जाते हैं और बाढ़ के समय गांवों तक पहुंच जाते हैं.