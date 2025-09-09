स्वीडन से लौटकर आए इंडियन ने भारत में शुरू की जॉब, पहले दिन ऑफिस में क्या हुआ, कैमरे में खुलेआम दिखलाया!
Hindi News

स्वीडन से लौटकर आए इंडियन ने भारत में शुरू की जॉब, पहले दिन ऑफिस में क्या हुआ, कैमरे में खुलेआम दिखलाया!

Sweden to India Work Culture: आजकल सोशल मीडिया पर एक भारतीय टेक्नीशियन का वीडियो खूब वायरल हो रहा है. इसमें उसने स्वीडन से भारत लौटने के बाद अपने पहले ऑफिस डे का मजेदार अनुभव शेयर किया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 09, 2025, 07:35 AM IST
स्वीडन से लौटकर आए इंडियन ने भारत में शुरू की जॉब, पहले दिन ऑफिस में क्या हुआ, कैमरे में खुलेआम दिखलाया!

Indian Techie Viral Video: आजकल सोशल मीडिया पर एक भारतीय टेक्नीशियन का वीडियो खूब वायरल हो रहा है. इसमें उसने स्वीडन से भारत लौटने के बाद अपने पहले ऑफिस डे का मजेदार अनुभव शेयर किया. इस वीडियो ने न सिर्फ लोगों को हंसाया बल्कि यूरोप और भारत की वर्क कल्चर के बीच का अंतर भी उजागर किया. देव विजय वर्गीय नाम के इस टेक्नीशियन ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया. उसने बताया कि स्वीडन में जहां ऑफिस तक का सफर सिर्फ 20 मिनट का होता था, वहीं भारत में यह सफर एक घंटे से भी ज्यादा खिंच गया क्योंकि उसकी कैब ही नहीं आई.

यह भी पढ़ें: जिन किताबों से बेटा हारा, उन्हीं से मां ने रच दिया इतिहास! 50 साल की उम्र में ऐसे बनी लॉ स्कूल की छात्रा 

ऑफिस पहुंचने पर क्या हुआ?

ऑफिस पहुंचने के बाद उसका सामना सिक्योरिटी चेक से हुआ, जो उसे एयरपोर्ट जैसा लगा. लेकिन असली परेशानी तब शुरू हुई जब वह वाई-फाई से कनेक्ट करने की कोशिश करने लगा. उसने मजाकिया अंदाज में बताया कि आईटी, एचआर, एडमिन और दोस्तों के पास चक्कर लगाने के बाद भी लंच टाइम तक इंटरनेट नहीं चला.

 

 

क्या मिला भारत में अच्छा अनुभव?

मुश्किलों के बीच उसे कुछ अच्छी चीजें भी मिलीं. उसने कहा कि भारतीय ऑफिस का खाना सबसे शानदार है. वहीं, स्वीडन की हॉट चॉकलेट की जगह यहां उसे दोस्तों के साथ चाय ब्रेक लेने में मजा आया. यही छोटे-छोटे पल उसे भारत के ऑफिस कल्चर से जोड़ रहे थे. इस वीडियो पर लोगों ने खूब रिएक्ट किया. किसी ने पूछा, “तुम वापस क्यों आए?” तो किसी ने मजाक किया, “अब पता चला इंडिया और स्वीडन में फर्क.” वहीं कुछ लोगों ने भारत का पक्ष रखते हुए लिखा कि इतने बड़े देश में सिक्योरिटी चेक जरूरी हैं और भारत की इन्फ्रास्ट्रक्चर की तुलना सीधे यूरोप से नहीं की जा सकती.

यह भी पढ़ें: एक पैर ट्रेन में, दूसरा प्लेटफॉर्म पर... मुंबई लोकल के इस खतरनाक स्टंट को देख तेज धड़कने लगी धड़कनें

वीडियो ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, क्या विदेश से लौटने वाले भारतीय आसानी से यहां की वर्क कल्चर और माहौल में एडजस्ट कर पाते हैं? देव विजय वर्गीय का अनुभव दिखाता है कि भले ही चुनौतियां हों, लेकिन अपनापन और दोस्ती का स्वाद भारतीय ऑफिस को अलग ही बना देता है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

Swedenoffice culture

;