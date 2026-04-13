नौकरी गई तो क्या हुआ! टेक प्रोफेशनल बना स्ट्रीट फूड किंग; अब हर महीने कमा रहा 1.3 करोड़, जानें कैसे?

कॉर्पोरेट की दुनिया में जब पिंक स्लिप (नौकरी से निकालने का नोटिस) हाथ में आती है, तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है. लेकिन न्यूयॉर्क के रहने वाले 34 वर्षीय जीशान बखरानी के लिए ये बर्बादी नहीं, बल्कि एक नए साम्राज्य की शुरुआत थी. करीब 10 साल तक टेक इंडस्ट्री में प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पर धक्के खाने और दो बार ले-ऑफ का शिकार होने के बाद, जीशान ने फाइलों और मीटिंग्स को अलविदा कह दिया. उन्होंने अपनी जमा-पूंजी दांव पर लगाई और मैनहट्टन की सड़कों पर 'निशान' नाम से अपना आउटलेट खोल दिया. आज आलम यह है कि जो शख्स कभी सैलरी के लिए दूसरों पर निर्भर था, वह महीने के ₹1.3 करोड़ कमा रहा है. आखिर कैसे एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल 'स्ट्रीट फूड किंग' बन गया?

कैसे शुरू हुआ फूड बिजनेस?

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, जीशान ने अपने करीब 70000 डॉलर यानी लगभग 65 लाख रुपये की बचत लगाकर मैनहट्टन में निशान नाम का फूड आउटलेट शुरू किया. यह फैसला उनके लिए बड़ा रिस्क था, लेकिन आज वही कदम उन्हें हर महीने करीब 1.3 करोड़ रुपये की कमाई दे रहा है. उनका यह रेस्टोरेंट आम फास्ट फूड से अलग है, जहां पाकिस्तानी और अमेरिकन फ्लेवर का अनोखा मेल देखने को मिलता है. उनकी सफलता इस बात का उदाहरण है कि सही आइडिया और मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है.

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क्या है उनके खाने में खास?

जीशान का बचपन पाकिस्तानी-अमेरिकन परिवार में बीता, जहां खाने में दोनों संस्कृतियों का असर था. यही स्वाद आज उनके मेन्यू में दिखता है. निशान में बिहारी स्टाइल टैकोस, पाकिस्तानी चॉप्ड चीज और बफेलो तंदूरी चिकन जैसे फ्यूजन डिश मिलते हैं. वे पारंपरिक खाने को नए अंदाज में पेश करते हैं, जैसे टॉर्टिला की जगह पराठा और बर्गर में मसालेदार चटनी. यही अनोखा स्वाद लोगों को काफी पसंद आ रहा है और उनकी दुकान तेजी से लोकप्रिय हो रही है.

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कॉर्पोरेट से किचन तक का सफर कैसा रहा?

जीशान अब रोजाना करीब 14 घंटे काम करते हैं, लेकिन उनका कहना है कि यह मेहनत उन्हें सुकून देती है. टेक जॉब की तुलना में फूड बिजनेस में उन्हें तुरंत रिजल्ट देखने को मिलता है. जहां पहले किसी प्रोजेक्ट को पूरा होने में महीनों लग जाते थे, वहीं अब वे अपने आइडिया को कुछ ही दिनों में हकीकत बना लेते हैं. उनकी कहानी आज हजारों लोगों को प्रेरित कर रही है, खासकर उन लोगों को जो नौकरी की अनिश्चितता से जूझ रहे हैं. यह साबित करता है कि कभी-कभी असफलता ही नई सफलता की शुरुआत होती है.