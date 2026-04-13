Advertisement
trendingNow13177300
Hindi Newsजरा हटकेनौकरी गई तो क्या हुआ! टेक प्रोफेशनल बना स्ट्रीट फूड किंग; अब हर महीने कमा रहा 1.3 करोड़, जानें कैसे?

नौकरी गई तो क्या हुआ! टेक प्रोफेशनल बना स्ट्रीट फूड किंग; अब हर महीने कमा रहा 1.3 करोड़, जानें कैसे?

टेक नौकरी छूटने के बाद जीशान बखरानी ने न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी-अमेरिकन फूड बिजनेस शुरू किया और आज हर महीने करीब 1.3 करोड़ रुपये कमा रहे हैं. उनकी कहानी लोगों को नई राह दिखा रही है. आइए जानते हैं विस्तार से... 

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Apr 13, 2026, 05:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नौकरी गई तो क्या हुआ! टेक प्रोफेशनल बना स्ट्रीट फूड किंग; अब हर महीने कमा रहा 1.3 करोड़, जानें कैसे?

कॉर्पोरेट की दुनिया में जब पिंक स्लिप (नौकरी से निकालने का नोटिस) हाथ में आती है, तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है. लेकिन न्यूयॉर्क के रहने वाले 34 वर्षीय जीशान बखरानी के लिए ये बर्बादी नहीं, बल्कि एक नए साम्राज्य की शुरुआत थी. करीब 10 साल तक टेक इंडस्ट्री में प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पर धक्के खाने और दो बार ले-ऑफ का शिकार होने के बाद, जीशान ने फाइलों और मीटिंग्स को अलविदा कह दिया. उन्होंने अपनी जमा-पूंजी दांव पर लगाई और मैनहट्टन की सड़कों पर 'निशान'  नाम से अपना आउटलेट खोल दिया. आज आलम यह है कि जो शख्स कभी सैलरी के लिए दूसरों पर निर्भर था, वह महीने के ₹1.3 करोड़ कमा रहा है. आखिर कैसे एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल 'स्ट्रीट फूड किंग' बन गया? 

कैसे शुरू हुआ फूड बिजनेस?

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, जीशान ने अपने करीब 70000 डॉलर यानी लगभग 65 लाख रुपये की बचत लगाकर मैनहट्टन में निशान नाम का फूड आउटलेट शुरू किया. यह फैसला उनके लिए बड़ा रिस्क था, लेकिन आज वही कदम उन्हें हर महीने करीब 1.3 करोड़ रुपये की कमाई दे रहा है. उनका यह रेस्टोरेंट आम फास्ट फूड से अलग है, जहां पाकिस्तानी और अमेरिकन फ्लेवर का अनोखा मेल देखने को मिलता है. उनकी सफलता इस बात का उदाहरण है कि सही आइडिया और मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है.

ये भी पढ़ें: इंडोनेशिया में मिला दुनिया का सबसे लंबा सांप; लंबाई जानकर फटी रह जाएंगी आंखें

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है उनके खाने में खास?

जीशान का बचपन पाकिस्तानी-अमेरिकन परिवार में बीता, जहां खाने में दोनों संस्कृतियों का असर था. यही स्वाद आज उनके मेन्यू में दिखता है. निशान में बिहारी स्टाइल टैकोस, पाकिस्तानी चॉप्ड चीज और बफेलो तंदूरी चिकन जैसे फ्यूजन डिश मिलते हैं. वे पारंपरिक खाने को नए अंदाज में पेश करते हैं, जैसे टॉर्टिला की जगह पराठा और बर्गर में मसालेदार चटनी. यही अनोखा स्वाद लोगों को काफी पसंद आ रहा है और उनकी दुकान तेजी से लोकप्रिय हो रही है.

ये भी पढ़ें:  फूल नहीं, फल! दूल्हे ने अपनी कार को ऐसे सजवाया कि वीडियो देखकर लोग रह गए हैरान

कॉर्पोरेट से किचन तक का सफर कैसा रहा?

 

जीशान अब रोजाना करीब 14 घंटे काम करते हैं, लेकिन उनका कहना है कि यह मेहनत उन्हें सुकून देती है. टेक जॉब की तुलना में फूड बिजनेस में उन्हें तुरंत रिजल्ट देखने को मिलता है. जहां पहले किसी प्रोजेक्ट को पूरा होने में महीनों लग जाते थे, वहीं अब वे अपने आइडिया को कुछ ही दिनों में हकीकत बना लेते हैं. उनकी कहानी आज हजारों लोगों को प्रेरित कर रही है, खासकर उन लोगों को जो नौकरी की अनिश्चितता से जूझ रहे हैं. यह साबित करता है कि कभी-कभी असफलता ही नई सफलता की शुरुआत होती है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

TAGS

Zeeshan BakhraniNishaan ManhattanBihari Tacos New York

Trending news

हादसे का ऐसा मंजर कि देख नहीं पाएंगे आप… ठाणे में एक पल में खत्म हो गईं 11 जिंदगियां
accident Murbad
हादसे का ऐसा मंजर कि देख नहीं पाएंगे आप… ठाणे में एक पल में खत्म हो गईं 11 जिंदगियां
15% लोग वोट न डाल पाएं और जीत का अंतर 2% हो फिर क्या होगा? SIR पर SC का EC से सवाल
West Bengal elections 2026
15% लोग वोट न डाल पाएं और जीत का अंतर 2% हो फिर क्या होगा? SIR पर SC का EC से सवाल
विदेश पर निर्भरता खत्म! ‘तेजस’ की मरम्मत अब भारत में, IAF का बड़ा गेमचेंजर फैसला
GE Aerospace
विदेश पर निर्भरता खत्म! ‘तेजस’ की मरम्मत अब भारत में, IAF का बड़ा गेमचेंजर फैसला
पटका पहनाने दौड़े, थोड़ा रुके, फिर...बंगाल में योगी का ऐसा सम्मान पहली बार देखा होगा
West Bengal Assembly Election 2026
पटका पहनाने दौड़े, थोड़ा रुके, फिर...बंगाल में योगी का ऐसा सम्मान पहली बार देखा होगा
मान सरकार की नई बसों से सड़कों पर दौड़ेगी विकास की रफ्तार, रोजगार को मिलेगा बूस्ट
Bhagwant Mann
मान सरकार की नई बसों से सड़कों पर दौड़ेगी विकास की रफ्तार, रोजगार को मिलेगा बूस्ट
मुस्लिमों की जगह कट गए हिंदुओं के नाम, SIR पर TMC ने भाजपा को घेरा
West Bengal Election 2026
मुस्लिमों की जगह कट गए हिंदुओं के नाम, SIR पर TMC ने भाजपा को घेरा
कयामत तक याद रखेंगे... 40वें दिन भाजपा के वरिष्ठ नेता ने खामेनेई को बताया 'शहीद'
india iran news
कयामत तक याद रखेंगे... 40वें दिन भाजपा के वरिष्ठ नेता ने खामेनेई को बताया 'शहीद'
Asha Bhosle Funeral LIVE: श्मशान घाट पहुंचा आशा भोसले का पार्थिव शरीर, कुछ देर में होगा अंतिम संस्कार, देखे अपडेट्स
Asha Bhosle Death News Live
Asha Bhosle Funeral LIVE: श्मशान घाट पहुंचा आशा भोसले का पार्थिव शरीर, कुछ देर में होगा अंतिम संस्कार, देखे अपडेट्स
पश्चिम बंगाल में पिछली बार जहां-जहां CM योगी ने की रैली, वहां के नतीजे क्या रहे?
West Bengal Election 2026
पश्चिम बंगाल में पिछली बार जहां-जहां CM योगी ने की रैली, वहां के नतीजे क्या रहे?
सुहावने मौसम का टाइम हुआ 'ओवर'! अब 45 डिग्री गर्मी झेलने को हो जाइए तैयार
weather update
सुहावने मौसम का टाइम हुआ 'ओवर'! अब 45 डिग्री गर्मी झेलने को हो जाइए तैयार