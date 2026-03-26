ट्रक ड्राइवर का बेटा बना विराट कोहली का 'चहेता', भूखे पेट सोकर काटी रातें! मिलिए RCB के नए स्टार से

Success Story Of Mangesh Yadav: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के बोरगांव से आने वाले मंगेश यादव की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है. एक छोटे से घर के आंगन में टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलते हुए उन्होंने अपने सपनों को आकार दिया. उनके टैलेंट को सबसे पहले उनके चाचा ने पहचाना, जिसने उन्हें आगे बढ़ने की राह दिखाई. मंगेश के पिता रामवध यादव एक ट्रक ड्राइवर हैं, जो दिन-रात मेहनत कर अपने बेटे के सपनों को पूरा करने में जुटे रहे. कई बार उन्हें बिना सोए काम करना पड़ा और पैसों की तंगी के बावजूद उन्होंने अपने बेटे की ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं आने दी. परिवार ने अपनी पूरी जमा पूंजी मंगेश के करियर पर लगा दी.

दिल्ली में कैसी रही जिंदगी?

मंगेश का सफर तब नया मोड़ लेता है जब वह दिल्ली आकर कोच फूल चंद शर्मा के साथ ट्रेनिंग शुरू करते हैं. लेकिन यहां जिंदगी आसान नहीं थी. उनके पास सिर्फ 24 हजार रुपये थे, जिससे उन्हें रहना, खाना और ट्रेनिंग सब संभालना था. कोच ने उनकी प्रतिभा को पहचानते हुए उन्हें रहने और ट्रेनिंग की सुविधा दी. एक समय ऐसा भी आया जब मंगेश का फोकस भटक गया. तब उनके कोच ने उन्हें सख्त चेतावनी दी कि अगर ध्यान नहीं दिया तो उन्हें वापस जाना पड़ेगा. यही बात उनके लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई. उन्होंने अपने पिता के संघर्ष को याद किया और पूरी ताकत से अपने लक्ष्य की ओर लौट आए.

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कैसे मिला पहचान का मौका?

लोकल लीग में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद मंगेश को कई बार निराशा भी मिली. कभी सिलेक्शन में गलती बताकर उन्हें वापस भेज दिया गया. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. मध्य प्रदेश टी20 लीग में उन्होंने 6 मैचों में 14 विकेट लेकर सबका ध्यान खींचा और यहीं से उनका करियर बदल गया.

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IPL तक कैसे पहुंचे?

आखिरकार मंगेश यादव की मेहनत रंग लाई और उन्हें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से 5.2 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट मिला. ट्रायल के दौरान दिनेश कार्तिक ने उनकी बॉलिंग को अलग-अलग परिस्थितियों में परखा, जहां मंगेश ने शानदार प्रदर्शन किया. टीम के कप्तान रजत पाटीदार के साथ खेलने का अनुभव भी उन्हें बड़े मंच के लिए तैयार कर गया. आज मंगेश यादव सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि अपने परिवार के गर्व का कारण बन चुके हैं. जिन लोगों ने कभी उनके पिता के फैसलों पर सवाल उठाए थे, आज वही उनकी सफलता पर गर्व कर रहे हैं. उनके पिता ने भी भावुक होकर कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक ट्रक ड्राइवर को इतनी इज्जत मिलेगी.