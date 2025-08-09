सामने का हिस्सा गायब, इंजन सबको दिखता हुआ और ड्राइवर खुली हवा में – किस देश में चलती हैं ऐसी अजीब बसें?

Trending Photos
Dhaka Frontless Bus Video: बसें दुनिया भर में सबसे आम और सस्ती परिवहन सुविधाओं में से एक हैं. रोजाना लाखों लोग बसों में सफर करते हैं और इनका डिजाइन लगभग हर जगह एक जैसा होता है- ड्राइवर के लिए अलग केबिन, सामने बड़ी विंडशील्ड और जरूरी सेफ्टी फीचर्स. लेकिन हाल ही में बांग्लादेश से आई एक वीडियो ने इन सारी परंपराओं को तोड़ दिया और लोगों को हैरान कर दिया. इसमें एक ऐसी बस दिखाई गई, जिसका सामने का हिस्सा ही नहीं था.
ढाका में क्यों चर्चा में आई यह बस?
इंस्टाग्राम पर वायरल वीडियो में ढाका की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर एक बस चलती नजर आती है, जिसका फ्रंट हिस्सा पूरी तरह गायब है. न विंडशील्ड, न डैशबोर्ड और न ही ड्राइवर का बंद केबिन. इंजन पूरी तरह खुला दिखता है, जबकि यात्री ऐसे बैठे हैं जैसे सब कुछ सामान्य हो. हैरानी की बात यह है कि बस बिना किसी दिक्कत के ट्रैफिक में चल रही थी. हालांकि, यह माना जा रहा है कि शायद बस किसी हादसे का शिकार हुई हो, लेकिन वीडियो की सच्चाई की पुष्टि अभी नहीं हुई है.
क्या यह ढाका में आम बात है?
इंस्टाग्राम पेज News In 2 Mins के मुताबिक, ढाका में ऐसी बसें आम बात हैं. वहां कई बसें सामान्य सुरक्षा और डिजाइन मानकों का पालन नहीं करतीं. वीडियो पर लिखा टेक्स्ट भी कहता है- “केवल ढाका में: बिना आगे वाली बसें शहर की सड़कों पर चलती हैं और यह एक सामान्य बात है.” यानी ढाका में बिना फ्रंट वाली बस का सड़क पर दौड़ना कोई बड़ी बात नहीं.
लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही?
वीडियो को अब तक 60 हजार से ज्यादा लोग देख चुके हैं. कुछ लोगों ने इसे मजेदार बताया तो कुछ ने चिंता जताई. एक यूजर ने मजाक किया – “ड्राइवर ही अब इस बस का क्रंपल ज़ोन है.” दूसरे ने लिखा, “पहले लगा कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है.” कुछ ने इसे ‘मिस्टर सेफ्टी को श्रद्धांजलि’ बताया, तो कुछ ने इसे फर्जी या गलत व्याख्या कहा.