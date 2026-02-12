चिकन-मटन भूल जाइए! शख्स ने पेड़ से गिरी छिपकलियों का बना डाला 'कुरकुरा नाश्ता', वीडियो देख घूम जाएगा सिर

Iguana Meat Tacos: दुनिया भर में खाने की आदतें अलग-अलग होती हैं, कोई शाकाहारी होता है तो कोई मांसाहारी, लेकिन अमेरिका के फ्लोरिडा से आई एक घटना ने लोगों को चौंका दिया है. यहां एक सोशल मीडिया क्रिएटर ग्रे डेविस नाम का शख्स सर्दियों में पेड़ों से गिरी जमी हुई छिपकलियों यानी इगुआना को उठाकर उन्हें पकाकर खा रहा है. उसके वीडियो तेजी से वायरल हो गए हैं और लोग यह देखकर हैरान हैं कि कोई इंसान इस तरह के जीव को भी खाने में इस्तेमाल कर सकता है.

ये इगुआना जमीन पर क्यों गिरते हैं?

फ्लोरिडा में जब तेज ठंड पड़ती है तो इगुआना जैसे ठंडे खून वाले जीव अपने शरीर का तापमान नियंत्रित नहीं कर पाते हैं. ठंड बढ़ने पर वे सुन्न हो जाते हैं और पेड़ों से नीचे गिर जाते हैं. देखने में वे मरे हुए लगते हैं, लेकिन असल में कई बार वे जिंदा होते हैं. पहले लोग इन्हें धूप में रख देते थे ताकि वे फिर से होश में आ जाएं और पेड़ों पर लौट सकें.

ग्रे डेविस क्या अलग कर रहा है?

ग्रे डेविस ने इस स्थिति को खाने के मौके में बदल दिया. वह सर्दियों की सुबह जमीन पर पड़े इगुआना को उठाता है और उन्हें अपने घर ले जाकर पकाता है. उसके मुताबिक, वह कभी-कभी इन्हें नाश्ते में भी खा लेता है. उसने बताया कि इगुआना का स्वाद चिकन जैसा होता है, इसलिए वहां इसे चिकन ऑफ द ट्री भी कहा जाता है. उसने यहां तक कहा कि उसने इगुआना से टैकोस भी बनाए हैं.

इगुआना को पकड़ना कानूनी कैसे है?

फ्लोरिडा में इगुआना को एक आक्रामक यानी इनवेसिव प्रजाति माना जाता है, क्योंकि इनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और यह पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकती है. इसी वजह से सरकार ने कुछ सार्वजनिक इलाकों में लोगों को बिना खास परमिट के इन्हें पकड़ने की अनुमति दी है, खासकर सर्दियों में जब इन्हें पकड़ना आसान होता है. ग्रे डेविस ने अपने एक वीडियो में बताया कि जिस इगुआना को उसने पकाया उसमें करीब 20 अंडे थे.

उसका कहना है कि उसे खाने से इनकी बढ़ती आबादी को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है. उसने यह भी कहा कि उसने इगुआना की खाल को फेंका नहीं बल्कि उसे सुरक्षित रखा, ताकि बेकार कचरा न बने और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. कुछ लोग इसे बेहद घिनौना और चौंकाने वाला मान रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि अगर इससे आक्रामक प्रजाति पर कंट्रोल होता है तो यह एक तरह से पर्यावरण की मदद ही है.