फलवाले का ठेला गलती से कार से टकराया तो महिला ने गुस्से में आकर किया ऐसा कांड, वीडियो ने खोली आंख

Viral News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया है. वीडियो में गुस्साई महिला को फल विक्रेता के ठेले से पपीता फेंकते हुए देखा जा सकता है. वीडियो में दिख रहा है कि वह लगातार फल विक्रेता से बहस कर रही है और पपीते उठाकर जमीन पर पटक रही है. फल विक्रेता को उसके सामने रुकने की गुहार लगाते हुए देखा जा सकता है, लेकिन महिला सुनने को तैयार नहीं है. सड़क पर उनकी आवाजें और चीखें सुनकर आसपास रहने वाले लोग अपनी बालकनियों में आ गए और वीडियो रिकॉर्ड किया जो अब ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया साइटों पर वायरल हो गया है.

बाद में पता चला कि महिला ने अपनी कार, पार्किंग से निकाल कर सड़क पर खड़ी कर दी थी. ठेला वहां से गुजरा और उसके ठेले को महिला की कार ने धीरे से छुआ. कार पर खरोंच देखकर महिला का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. महिला पहले ठेला चलाने वाले पर चिल्लाई और फिर फल विक्रेता के ठेले से पपीता फेंकने लगी. पूरी घटना के दौरान ठेलावाला विनती करता रहा, 'मैडम, ऐसा मत करो, मैं गरीब हूं.'

#MadhyaPradesh | Fruit Seller's cart dashed mildly with woman's car. The angry lady professor, threw his fruit stock on the road.

Poor man pleaded her not to do so, but she didn't stop. Should Women Get Away With Such Behaviour?

Such women will file false case, if men complain! pic.twitter.com/p501Neq6xN

— Gender Inequal INDIA (@IndiaGender) January 11, 2022