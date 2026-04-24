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सावधान! फल और सब्जियां खाने से बढ़ रहा है कैंसर का खतरा? नई रिसर्च ने दुनिया को चौंकाया

Cancer Risk Fruits Vegetables: यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया की नई रिसर्च में दावा किया गया है कि फल और सब्जियों पर मौजूद पेस्टिसाइड युवाओं में लंग कैंसर का खतरा बढ़ा रहे हैं. पूरी जानकारी के लिए पढ़ें.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Apr 24, 2026, 08:45 AM IST
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सावधान! फल और सब्जियां खाने से बढ़ रहा है कैंसर का खतरा? नई रिसर्च ने दुनिया को चौंकाया

Healthy Diet Cancer Risk: अब तक हम यही सुनते आए हैं कि फल और सब्जियां खाने से बीमारियां दूर रहती हैं. लेकिन हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया (USC) द्वारा की गई एक स्टडी ने इस धारणा को हिला कर रख दिया है. इस रिसर्च में यह संकेत दिया गया है कि जो युवा कभी स्मोकिंग नहीं करते, उनमें फेफड़ों के कैंसर का खतरा बढ़ रहा है. चौंकाने वाली बात यह है कि इसका संबंध उनकी 'हेल्दी डाइट' से जोड़ा जा रहा है. यह रिसर्च अमेरिकन एसोसिएशन फॉर कैंसर रिसर्च की 2026 की वार्षिक बैठक में पेश की गई है.

सब्जी नहीं, कीटनाशक है असली दुश्मन

वैज्ञानिकों का कहना है कि समस्या खुद फल या सब्जियों में नहीं है. असल गुनहगार वह पेस्टिसाइड (कीटनाशक) है जो फसलों को उगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. रिसर्च के अनुसार, पारंपरिक तरीके से उगाई गई फसलों पर इन रसायनों के अवशेष रह जाते हैं. जब हम इन 'सेहतमंद' चीजों का सेवन करते हैं, तो ये कीटनाशक हमारे शरीर में जाकर कैंसर कोशिकाओं को सक्रिय कर सकते हैं. विशेष रूप से साबुत अनाज और हरी पत्तेदार सब्जियों में इनका असर अधिक देखा गया है.

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क्या कहती है रिसर्च की रिपोर्ट?

इस अध्ययन में 187 ऐसे मरीजों के खान-पान और जीवनशैली का विश्लेषण किया गया, जिन्हें 50 साल या उससे कम उम्र में लंग कैंसर हुआ था. रिसर्च में 'हेल्दी ईटिंग इंडेक्स' का इस्तेमाल किया गया. इसमें पाया गया कि कैंसर से पीड़ित युवाओं का डाइट स्कोर 65 था, जो कि औसत अमेरिकी स्कोर (57) से काफी ज्यादा है. इसका मतलब यह है कि ये मरीज आम लोगों की तुलना में कहीं ज्यादा हेल्दी खाना खा रहे थे.

महिलाओं में बढ़ता खतरा

इस स्टडी में एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई है कि महिलाओं में यह खतरा ज्यादा देखा गया है. रिसर्च में शामिल महिलाओं का डाइट स्कोर काफी ऊंचा था, यानी वे भारी मात्रा में हरी सब्जियां और फल ले रही थीं. विशेषज्ञों का कहना है कि हमें यह समझने की जरूरत है कि जो लोग स्मोकिंग नहीं करते और अच्छी डाइट लेते हैं, उन्हें कैंसर क्यों हो रहा है. क्या हवा में मौजूद प्रदूषण और भोजन में मौजूद केमिकल मिलकर शरीर पर हमला कर रहे हैं?

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सावधानी ही है बचाव

हालांकि शोधकर्ताओं ने यह भी कहा है कि इस सर्वे में शामिल लोग 'सेल्फ-सिलेक्टेड' थे, जिससे परिणामों में थोड़ा अंतर हो सकता है. लेकिन यह डेटा पेस्टिसाइड के खतरे की ओर इशारा जरूर करता है. पिछले शोधों में वायु प्रदूषण और हार्मोन को बिगाड़ने वाले रसायनों को भी कैंसर का कारण बताया गया था. अब इसमें भोजन के जरिए पहुंचने वाले कीटनाशकों का नाम भी जुड़ गया है. ऐसे में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का चुनाव करना एक बेहतर विकल्प हो सकता है.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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