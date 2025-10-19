Advertisement
सिर्फ टारगेट बढ़ते हैं, सैलरी नहीं... Resignation Letter में एम्प्लाई ने लिखी ऐसी बात, सभी बोले- सच है ये तो

Viral Resignation Letter: तंजानिया के एक कर्मचारी ने कंपनी की पॉलिसी और बॉस से परेशान होकर नौकरी छोड़ी. उसका मजाकिया लेकिन सच्चा इस्तीफा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें उसने कहा, "मैं काम करता हूं, जादू नहीं."

 

Oct 19, 2025, 11:10 AM IST
Employee Quits Job: आजकल युवाओं के लिए नौकरी सिर्फ करियर नहीं बल्कि परिवार चलाने का सहारा भी होती है. लेकिन जब दफ्तर का माहौल ही जहरीला हो जाए, तो क्या करें? ऐसी ही एक कहानी सामने आई है तंजानिया के एक कर्मचारी की, जिसने अपने बॉस और कंपनी की नीतियों से परेशान होकर ऐसा इस्तीफा लिखा कि वो इंटरनेट पर वायरल हो गया.

क्या लिखा था उस वायरल इस्तीफे में?

‘JAY Decor’ नाम की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने एक कर्मचारी का इस्तीफा शेयर किया. इंस्टाग्राम पर इसके एक लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. इस कर्मचारी का नाम AC Minza है. उसने इस्तीफे में साफ शब्दों में लिखा, “सर, मैं इस्तीफा दे रहा हूं क्योंकि इस कंपनी में सिर्फ टारगेट बढ़ते हैं, सैलरी नहीं. मैं काम करता हूं, जादू नहीं.” यह चिट्ठी कंपनी के ऑफिशियल स्टांप के साथ थी, जिससे इसकी असलियत पर शक करना मुश्किल हो गया.

यह भी पढ़ें: पति के सामने ही 7 दंरिंदों ने किया था गैंगरेप, फिर भी बीवी ने हार नहीं मानी और जी रही है ऐसी जिंदगी

क्या कंपनी को ये इस्तीफा मजाक लगा?

कंपनी ने इस पोस्ट को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, “हमें आज यह इस्तीफा मिला है. हमें शक है कि ये मजाक में लिखा गया है और सोशल मीडिया पर डाल दिया गया. क्योंकि यह ऑफिस डायरी के पेज पर लिखा गया है, जबकि आमतौर पर इस्तीफे सादे कागज पर होते हैं या ईमेल से आते हैं.” हालांकि उन्होंने साफ कहा कि वे इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं कर सकते.

क्या जनता ने इस कर्मचारी की बात को सही माना?

यह पोस्ट कुछ ही घंटों में वायरल हो गई और अब तक इसे 16,000 से ज्यादा लाइक्स और 100 से ज्यादा कमेंट्स मिल चुके हैं. कुछ लोगों ने इसे भविष्य के लिए सेव कर लिया, तो किसी ने कहा, “यह बंदा बिल्कुल सही है जब वेतन नहीं बढ़ता तो टारगेट क्यों बढ़ते हैं?” एक यूजर ने लिखा, “अगर इंक्रीमेंट नहीं है, तो टारगेट बढ़ाना बेमानी है.”

देखें पोस्ट-

 

यह भी पढ़ें: एयर होस्टेस की शरीर प्लेन में नहीं होती थी फिट तो जॉब से निकाला, फिर बनीं ऐसी हुस्नपरी; अब है करोड़ों की मालकिन

क्या यह इस्तीफा वाकई एक मजाक था या सच्ची फीलिंग?

हालांकि कंपनी इसे मजाक मान रही है लेकिन इस इस्तीफे ने एक बड़ी सच्चाई उजागर की है काम के बढ़ते दबाव के बावजूद, वेतन में कोई सुधार नहीं होता. कर्मचारी खुद को मशीन की तरह महसूस करने लगते हैं और जब सहने की सीमा पार हो जाती है, तब ही ऐसे कदम उठाए जाते हैं. इस घटना ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या कंपनियों को सिर्फ टारगेट बढ़ाने से पहले कर्मचारियों की मेहनत और मानसिक स्थिति का भी ख्याल रखना चाहिए?

