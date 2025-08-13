15 अगस्त की फुल रिहर्सल... सरकारी स्कूल के बच्चे ने गुस्से में बोला सनी देओल का धांसू डायलॉग, Video वायरल

15th August Full Rehearsal: 15 अगस्त यानी भारत का स्वतंत्रता दिवस बस आने ही वाला है, और देशभर में लोग 79वां आजादी का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं. इस मौके से पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने देशभक्ति के साथ-साथ लोगों को हंसी और हैरानी दोनों दी है. वीडियो में एक सरकारी स्कूल का बच्चा बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सनी देओल का पॉपुलर डायलॉग बोलते हुए नजर आ रहा है.

वीडियो में बच्चे ने क्या किया?

वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चा स्कूल के बाहर खड़ा है और उसके आस-पास कई बच्चे खड़े होकर उसे देख रहे हैं. बच्चा गुस्से भरे एक्सप्रेशन के साथ डायलॉग बोलना शुरू करता है – “इन हाथों ने हथियार छोड़े चलाना नहीं भूले”. यह डायलॉग 90 के दशक की सुपरहिट फिल्म ‘जीत’ का है, जो आज भी दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय है. बच्चे के जोश और चेहरे के हाव-भाव देखकर वहां खड़े सभी बच्चे हैरान रह जाते हैं.

इस वीडियो को कहां शेयर किया गया?

वीडियो को इंस्टाग्राम पर haryanvi_.02 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. इसे शेयर करते हुए कैप्शन लिखा गया – “15 अगस्त की फुल तैयारी करता सरकारी स्कूल आला.” यह वीडियो पोस्ट होने के सिर्फ एक दिन में ही 1 लाख से ज्यादा लाइक्स और लाखों व्यूज हासिल कर चुका है.

लोगों की प्रतिक्रिया कैसी रही?

वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं. एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा – “बीच वाला म्यूजिक भी खुद को ही सेट करना पड़ रहा है. ए है हे.” दूसरे ने लिखा – “कुछ भी हो, बैकग्राउंड म्यूजिक जबरदस्त था.” तीसरे यूजर ने तो यहां तक कह दिया – “मुझे तो डायलॉग से ज्यादा म्यूजिक पसंद आया.”

यह डायलॉग इतना पॉपुलर क्यों है?

सनी देओल अपने दमदार डायलॉग डिलीवरी और गुस्से से भरी एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं. ‘जीत’ फिल्म का यह डायलॉग खासतौर पर लोगों के दिलों में घर कर गया था. ऐसे में जब एक छोटा बच्चा इसे पूरे आत्मविश्वास और एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, तो यह और भी ज्यादा असरदार बन जाता है.

FAQ

1. यह वायरल वीडियो किस प्लेटफॉर्म पर शेयर किया गया?

इसे इंस्टाग्राम पर haryanvi_.02 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है.

2. बच्चे ने कौन सा डायलॉग बोला था?

बच्चे ने सनी देओल की फिल्म ‘जीत’ का डायलॉग – “इन हाथों ने हथियार छोड़े चलाना नहीं भूले” बोला था.

3. इस वीडियो पर लोगों की कैसी प्रतिक्रिया रही?

लोगों ने बच्चे की एक्टिंग और बैकग्राउंड म्यूजिक की जमकर तारीफ की, कई ने मजेदार कमेंट भी किए.