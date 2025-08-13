15 अगस्त की फुल रिहर्सल... सरकारी स्कूल के बच्चे ने गुस्से में बोला सनी देओल का धांसू डायलॉग, Video वायरल
Advertisement
trendingNow12878566
Hindi Newsजरा हटके

15 अगस्त की फुल रिहर्सल... सरकारी स्कूल के बच्चे ने गुस्से में बोला सनी देओल का धांसू डायलॉग, Video वायरल

Instagram Viral Clip: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने देशभक्ति के साथ-साथ लोगों को हंसी और हैरानी दोनों दी है। वीडियो में एक सरकारी स्कूल का बच्चा बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सनी देओल का पॉपुलर डायलॉग बोलते हुए नजर आ रहा है।

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 13, 2025, 09:52 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

15 अगस्त की फुल रिहर्सल... सरकारी स्कूल के बच्चे ने गुस्से में बोला सनी देओल का धांसू डायलॉग, Video वायरल

15th August Full Rehearsal: 15 अगस्त यानी भारत का स्वतंत्रता दिवस बस आने ही वाला है, और देशभर में लोग 79वां आजादी का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं. इस मौके से पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने देशभक्ति के साथ-साथ लोगों को हंसी और हैरानी दोनों दी है. वीडियो में एक सरकारी स्कूल का बच्चा बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सनी देओल का पॉपुलर डायलॉग बोलते हुए नजर आ रहा है.

यह भी पढ़ें: कोमा से जागकर मरीजों ने सुनाई अपनी-अपनी डरावनी कहानियां, बेहोशी के पीछे छिपा खौफनाक सच

वीडियो में बच्चे ने क्या किया?

वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चा स्कूल के बाहर खड़ा है और उसके आस-पास कई बच्चे खड़े होकर उसे देख रहे हैं. बच्चा गुस्से भरे एक्सप्रेशन के साथ डायलॉग बोलना शुरू करता है – “इन हाथों ने हथियार छोड़े चलाना नहीं भूले”. यह डायलॉग 90 के दशक की सुपरहिट फिल्म ‘जीत’ का है, जो आज भी दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय है. बच्चे के जोश और चेहरे के हाव-भाव देखकर वहां खड़े सभी बच्चे हैरान रह जाते हैं.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sk (@haryanvi_.02)

 

इस वीडियो को कहां शेयर किया गया?

वीडियो को इंस्टाग्राम पर haryanvi_.02 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. इसे शेयर करते हुए कैप्शन लिखा गया – “15 अगस्त की फुल तैयारी करता सरकारी स्कूल आला.” यह वीडियो पोस्ट होने के सिर्फ एक दिन में ही 1 लाख से ज्यादा लाइक्स और लाखों व्यूज हासिल कर चुका है.

यह भी पढ़ें: कोमा से जागकर मरीजों ने सुनाई अपनी-अपनी डरावनी कहानियां, बेहोशी के पीछे छिपा खौफनाक सच

लोगों की प्रतिक्रिया कैसी रही?

वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं. एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा – “बीच वाला म्यूजिक भी खुद को ही सेट करना पड़ रहा है. ए है हे.” दूसरे ने लिखा – “कुछ भी हो, बैकग्राउंड म्यूजिक जबरदस्त था.” तीसरे यूजर ने तो यहां तक कह दिया – “मुझे तो डायलॉग से ज्यादा म्यूजिक पसंद आया.”

यह डायलॉग इतना पॉपुलर क्यों है?

सनी देओल अपने दमदार डायलॉग डिलीवरी और गुस्से से भरी एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं. ‘जीत’ फिल्म का यह डायलॉग खासतौर पर लोगों के दिलों में घर कर गया था. ऐसे में जब एक छोटा बच्चा इसे पूरे आत्मविश्वास और एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, तो यह और भी ज्यादा असरदार बन जाता है.

FAQ

1. यह वायरल वीडियो किस प्लेटफॉर्म पर शेयर किया गया?
इसे इंस्टाग्राम पर haryanvi_.02 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है.

2. बच्चे ने कौन सा डायलॉग बोला था?
बच्चे ने सनी देओल की फिल्म ‘जीत’ का डायलॉग – “इन हाथों ने हथियार छोड़े चलाना नहीं भूले” बोला था.

3. इस वीडियो पर लोगों की कैसी प्रतिक्रिया रही?
लोगों ने बच्चे की एक्टिंग और बैकग्राउंड म्यूजिक की जमकर तारीफ की, कई ने मजेदार कमेंट भी किए.

About the Author
author img
अल्केश कुशवाहा

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

15th AugustHappy Independence Day

Trending news

IAS पर हमला करने वाले इस दिग्गज नेता को 3 महीने की हुई जेल, बनाई थी अपनी नई पार्टी
Bacchu Kadu
IAS पर हमला करने वाले इस दिग्गज नेता को 3 महीने की हुई जेल, बनाई थी अपनी नई पार्टी
राजीव प्रताप रूडी के 'किले' को भेद नहीं पाए संजीव बालियान, 25 सालों से है अटूट राज
Rajiv Pratap Rudy election win
राजीव प्रताप रूडी के 'किले' को भेद नहीं पाए संजीव बालियान, 25 सालों से है अटूट राज
UNGA बैठक के लिए अमेरिका जाएंगे PM मोदी, ट्रैफिक वॉर के बीच ट्रंप से होगी मुलाकात!
Trump tariff
UNGA बैठक के लिए अमेरिका जाएंगे PM मोदी, ट्रैफिक वॉर के बीच ट्रंप से होगी मुलाकात!
Aaj Ki Taza Khabar Live: 13-15 अगस्त तक दिल्ली आने वालों के लिए बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने किसे दोपहर 3 बजे कार्यालय में किया तलब
#Breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: 13-15 अगस्त तक दिल्ली आने वालों के लिए बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने किसे दोपहर 3 बजे कार्यालय में किया तलब
'CJI के पास बाकी जजों समान ही हैं अधिकार...', SC से क्यों तुलना करने लगे चीफ जस्टिस?
Supreme Court
'CJI के पास बाकी जजों समान ही हैं अधिकार...', SC से क्यों तुलना करने लगे चीफ जस्टिस?
PM मोदी का ऐतिहासिक रिकॉर्ड, 12वीं बार लाल किले पर तिरंगा, नेहरू-गांधी से कितना पीछे
Independence Day
PM मोदी का ऐतिहासिक रिकॉर्ड, 12वीं बार लाल किले पर तिरंगा, नेहरू-गांधी से कितना पीछे
15 अगस्त और जन्माष्टमी पर कैसा रहेगा मौसम? बारिश होगी या उमस की झेलेंगे मार
today weather update
15 अगस्त और जन्माष्टमी पर कैसा रहेगा मौसम? बारिश होगी या उमस की झेलेंगे मार
क्या अब 'अखाड़ा' चलाएगा महाकाल का प्रशासन? भड़क गए पुजारी, बोले- सरकारी सिस्टम बेहतर
Ujjain mahakal temple
क्या अब 'अखाड़ा' चलाएगा महाकाल का प्रशासन? भड़क गए पुजारी, बोले- सरकारी सिस्टम बेहतर
डॉग्स पर अब Class Vs Mass की जंग; क्या नीदरलैंड्स मॉडल से सुलझेगी समस्या?
DNA
डॉग्स पर अब Class Vs Mass की जंग; क्या नीदरलैंड्स मॉडल से सुलझेगी समस्या?
बिलों में बनेगी आतंकियों की कब्र, BSF-NSG को मिलेंगे 'किलर्स'
homeministry
बिलों में बनेगी आतंकियों की कब्र, BSF-NSG को मिलेंगे 'किलर्स'
;