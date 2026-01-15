टारगेट डिफेंड करने के लिए बनाई मजेदार प्लानिंग, क्रिकेट मैच का वीडियो वायरल; यूजर्स बोले- 1 टीम 11 कैप्टन

Advertisement
Hindi Newsजरा हटकेटारगेट डिफेंड करने के लिए बनाई मजेदार प्लानिंग, क्रिकेट मैच का वीडियो वायरल; यूजर्स बोले- 1 टीम 11 कैप्टन

Cricket Match Planing Video Viral: सोशल मीडिया पर बच्चों के क्रिकेट का मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आपको अपने बचपन के दिन याद आ जाएंगे. बच्चे मैच के दौरान सामने वाली टीम के लिए प्लान बना रहे हैं. चलिए जानते हैं कितने रन का टारगेट मिला है.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 15, 2026, 09:28 PM IST
Video Viral: सोशल मीडिया पर क्रिकेट मैच के वीडियो वायरल होते रहते हैं. गली क्रिकेट हो या मैदान की बल्लेबाजी, फनी मोमेंट कहीं भी बन जाते हैं. इन दिनों बच्चों के मैच का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल है. इस वीडियो को देखकर आपको स्कूल के दिन याद आ जाएंगे जब स्कूल से आकर गली या पार्क में क्रिकेट खेला करते थे. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक टीम अपने कप्तान के साथ मैच की रणनीति तैयार कर रही है. चलिए जानते हैं ये बच्चे क्या प्लानिंग करते हैं.

कैसे करते हैं मैच की प्लानिंग?
जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसमें दिखता है कि कुछ बच्चे मैदान पर खेल की रणनीति तैयार कर रहे हैं. इस दौरान सभी घेरा बनाकर प्रोफेशनल तरीके से खड़े हो जाते हैं और प्लान करना शुरू करते हैं. इस दौरान एक खिलाड़ी बोलता है कि 133 का टारगेट है कोई एक्स्ट्रा बॉल नहीं करेगा. इसके बाद वो कहता है अगर फील्डिंग के दौरान कैच छूटेगा तो कोई किसी पर नहीं चिल्लाएगा भी नहीं. इसके बाद कोई कहता है कि कैच छूटेगा तो कूदकर धर लेना है. जब ये बात तय हो रही होती है कि कैच छूटने पर किसी पर चिल्लाना नहीं है तो उन्हीं में से कुछ खिलाड़ी कहते हैं कि कैप्टन ही कैच छोड़ेगा सबको पता है. अब ये मैच प्लानिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. चलिए देखते हैं ये मजेदार वीडियो.

ये था यूजर्स का रिएक्शन?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @prince_19.kyt नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 26 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स मजेदार प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "कैप्टन कैच ड्राप करेगा." दूसरे यूजर ने लिखा, "1 टीम 11 कैप्टन." तीसरे यूजर ने लिखा, "कैप्टन की इज्जत है या नहीं." चौथे यूजर ने लिखा, "कैच छूटेगा तो कूदकर धर लेना है."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

