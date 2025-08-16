ट्रंप–पुतिन को लेकर वायरल हुए मजेदार AI वीडियो, कभी फाइटिंग गेम तो कभी पोलर बियर से भागते दिखे लीडर्स

Funny AI Videos: 15 अगस्त 2025 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अलास्का में एक अहम समिट के लिए मिले. इस मुलाकात का मकसद यूक्रेन युद्ध जैसे गंभीर मुद्दों पर बातचीत करना था. लेकिन इस बीच इंटरनेट पर AI से बने व्यंग्यात्मक (satirical) वीडियो ने पूरी चर्चा को हल्के-फुल्के अंदाज़ में मज़ाकिया बना दिया.

AI वीडियो में क्या दिखाया गया?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर शेयर किए गए एक छोटे से AI वीडियो में ट्रंप और पुतिन को एक वीडियो गेम-स्टाइल फाइट करते हुए दिखाया गया. यह एनीमेशन उस वक्त का है जब दोनों राष्ट्रपति अलास्का एयरबेस पर मिले थे. असली फुटेज से प्रेरित इस क्लिप को देखकर लोग हंस-हंसकर लोटपोट हो रहे हैं. एक और मजेदार वीडियो शेयर किया गया जिसमें ट्रंप और पुतिन मीटिंग में हंसते नजर आते हैं. वहीं बाहर खिड़की से EU प्रमुख वॉन डेर लेयेन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों झांकते हुए परेशान दिखते हैं. यह दृश्य नेताओं के बीच रिश्तों पर व्यंग्य करता है.

Trump and Putin FIGHT at Alaska I didn't expect that AI ANIMATION #Alaska pic.twitter.com/FFvze2snZR — ANKIT PATEL AI (@Ankit_patel211) August 15, 2025

Trump and Putin in the Presidential Beast AI imagine are getting to know each othe. pic.twitter.com/ITliVWBo93 — Steve R (@TheStevenReilly) August 15, 2025

और कौन से मजेदार वीडियो बने?

एक वीडियो में उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन भी शामिल किए गए. इसमें पुतिन, मेलानिया ट्रंप के साथ घूमते हैं और जैसे ही यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की इसकी जानकारी देते हैं, ट्रंप और किम उनका पीछा करते हैं. पुतिन गड्ढे में गिर जाते हैं और फिर ट्रंप भी उसी में फंस जाते हैं. आखिर में किम और पुतिन हंसते हैं और मेलानिया के साथ डिनर करते हैं. एक और वीडियो ForgeMind_AI चैनल पर शेयर हुआ जिसमें पुतिन और रूसी विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव पैराशूट से अलास्का में कूदते हैं क्योंकि उनका विमान आग पकड़ लेता है.

AI is in top gear for Putin-Trump Meeting pic.twitter.com/cWOS7a0O4w — BhikuMhatre (@MumbaichaDon) August 15, 2025

What happened when Trump caught Puting and malenia dating. This AI video is so crazy.#Trump #Zelensky #Putin_Trump pic.twitter.com/TEwlEGSjza — Statistics of Cricket (@onlycricstats) August 8, 2025

लोग क्यों देख रहे हैं इन्हें बार-बार?

AI Legends Hub द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो में ट्रंप और पुतिन हाथ मिलाते हैं और पास ही भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े रहते हैं, जिनके हाथ में एक बोर्ड होता है जिस पर उनका मशहूर बयान लिखा है, “यह युद्ध का युग नहीं है.” ये वीडियो भले ही पूरी तरह काल्पनिक और मजाकिया हों, लेकिन यह दिखाते हैं कि कैसे AI तकनीक का इस्तेमाल राजनीति पर व्यंग्य करने और लोगों को एंटरटेन करने के लिए हो रहा है. गंभीर युद्ध की चर्चाओं के बीच ये हल्के-फुल्के क्लिप्स सोशल मीडिया यूजर्स को थोड़ी राहत और हंसी दे रहे हैं.