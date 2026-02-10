Advertisement
trendingNow13104419
Hindi Newsजरा हटकेहथियार तो सिर्फ शौक के लिए... अभी से ही वायरल होने लगीं Board Exam की कॉपियां, देखें कैसी शायरियां लिखते हैं छात्र

हथियार तो सिर्फ शौक के लिए... अभी से ही वायरल होने लगीं Board Exam की कॉपियां, देखें कैसी शायरियां लिखते हैं छात्र

Funny Exam Answer Sheets: इन दिनों अलग-अलग राज्यों की बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं और ऐसे में पुराने आंसर शीट्स की तस्वीरें अभी से ही वायरल होने लगी हैं. लोग अभी से ही आंसर शीट को देखकर पुराने दिनों को याद कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या इस बार कुछ ऐसे ही आंसर शीट देखने को मिलेंगे?

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 10, 2026, 12:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हथियार तो सिर्फ शौक के लिए... अभी से ही वायरल होने लगीं Board Exam की कॉपियां, देखें कैसी शायरियां लिखते हैं छात्र

Funny Board Exam Answer Sheets: इन दिनों अलग-अलग राज्यों की बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं और ऐसे में पुराने आंसर शीट्स की तस्वीरें अभी से ही वायरल होने लगी हैं. लोग अभी से ही आंसर शीट को देखकर पुराने दिनों को याद कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या इस बार कुछ ऐसे ही आंसर शीट देखने को मिलेंगे? फिलहाल, हम आज आपको टीचर्स के सामने आए जवाब को दिखलाते हैं जिन्हें देखकर वे खुद भी हैरान रह गए थे. स्टूडेंट्स ने सवालों के सही जवाब लिखने की जगह जोक्स, शायरी और इमोशनल अपील लिख दी थी. किसी ने टीचर को हंसाने की कोशिश की तो किसी ने पास करने की गुहार लगाई.

यह भी पढ़ें: Love Story: मौत की भविष्यवाणी को भी दे गई मात! डॉक्टरों ने कहा था- 17 में मर जाएगा, फिर जो हुआ उसे देख दुनिया हैरान

स्टूडेंट्स ने क्या लिखा था?

Add Zee News as a Preferred Source

कुछ स्टूडेंट्स ने पूरे पेपर में सिर्फ शायरी लिख दी. एक सरकारी स्कूल के टीचर के मुताबिक, एक बच्चे ने 30 सवालों के जवाब में एक ही शायरी दोहराई, जिसके चलते उसे जीरो नंबर मिले. किसी ने लव अफेयर का हवाला देकर पढ़ाई न कर पाने की बात लिखी तो किसी ने अपनी मजबूरी गिनाई. उन्हीं में से एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें एक स्टूडेंट ने लिखा, "हथियार तो सिर्फ शौक के लिए रखा करते हैं वरना किसी के मन में खौफ पैदा करने के लिए तो नाम ही काफी है." इतना ही नहीं, एक अन्य ने लिखा, "मनुष्य के कर्म इतने नेक होने चाहिए कि जब यमराज आए तो कहे भाई तुम भैसों पर चलो मैं पैदल ही आता हूं."

fallback

रिश्वत जैसी बात क्यों आई?

इससे पहले पिछले कुछ सालों में और भी अजीबोगरीब हरकतें देखी गई थीं. यूपी में कुछ छात्रों ने कॉपी के अंदर 100 और 200 रुपये के नोट रखकर टीचर्स को प्रभावित करने की कोशिश की थी. किसी ने तो लव लेटर भी लिखा था. हरियाणा की कॉपियों में भी कुछ छात्रों ने पास कराने के बदले पार्टी देने और 600 रुपये देने तक की बात लिख दी थी.

यह भी पढ़ें: Knowledge News: सुबह-सुबह एक गाना सुन लो तो दिनभर उसी की रट क्यों लगाते हैं आप? नहीं पता तो जान लो

टीचर्स की प्रतिक्रिया क्या है?

टीचर्स का कहना है कि यह मजाकिया जरूर लगता है लेकिन असल में यह बेहद गंभीर मामला है. जब बच्चे सवालों के जवाब देने के बजाय इस तरह की हरकतें करते हैं तो इसका मतलब है कि उनकी तैयारी बेहद कमजोर रही है. ऐसे बच्चों के फेल होने की संभावना काफी ज्यादा है. सोशल मीडिया पर इन किस्सों की चर्चा अभी से होने लगी हैं. भले ही ये जवाब सुनने में मजेदार लगें, लेकिन इनसे बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है. ज्यादा फेल होने का मतलब आगे की पढ़ाई और करियर पर असर पड़ना है. टीचर्स और माता-पिता दोनों इस बात को लेकर चिंतित हैं कि बच्चे पढ़ाई को मजाक समझने लगे हैं.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

Funny Board ExamFunny Board Exam Answer Sheetsboard examboard exam paper

Trending news

बाल कटवाने का मामला कोर्ट तक पहुंचा, 7 साल बाद SC का बड़ा फैसला, 2 करोड़ से सीधे...
bad haircut case
बाल कटवाने का मामला कोर्ट तक पहुंचा, 7 साल बाद SC का बड़ा फैसला, 2 करोड़ से सीधे...
किताब पब्लिश नहीं तो Available कैसे? जनरल नरवणे के पुराने ट्वीट ने मचाई खलबली
manoj mukund naravane book controversy
किताब पब्लिश नहीं तो Available कैसे? जनरल नरवणे के पुराने ट्वीट ने मचाई खलबली
Parliament Session LIVE: या तो नरवणें झूठ बोल रहे हैं या फिर पेंगुइन... राहुल ने कहा मुझे पूर्व आर्मी चीफ ज्यादा भरोसा
parliament
Parliament Session LIVE: या तो नरवणें झूठ बोल रहे हैं या फिर पेंगुइन... राहुल ने कहा मुझे पूर्व आर्मी चीफ ज्यादा भरोसा
जेल में गांधी को पढ़ा, लिखे निबंध… बॉम्बे HC ने POCSO दोषी की घटा दी उम्रकैद की सजा
Bombay High Court
जेल में गांधी को पढ़ा, लिखे निबंध… बॉम्बे HC ने POCSO दोषी की घटा दी उम्रकैद की सजा
एडविना - नेहरू में कैसा रिश्ता था? संसद में किताब की जिल्द दिखाई, अंदर लिखा क्या है
Pandit Jawaharlal Nehru
एडविना - नेहरू में कैसा रिश्ता था? संसद में किताब की जिल्द दिखाई, अंदर लिखा क्या है
'लीकर' कौन? जनरल नरवणे की किताब पर सस्पेंस, रात में पब्लिशर ने कहा- अभी छपी ही नहीं
manoj mukund naravane book controversy
'लीकर' कौन? जनरल नरवणे की किताब पर सस्पेंस, रात में पब्लिशर ने कहा- अभी छपी ही नहीं
पैसा है तो... UP पुलिस ने अरबपति के बेटे को बना दिया मि. इंडिया; कानपुर में क्या हुआ
DNA
पैसा है तो... UP पुलिस ने अरबपति के बेटे को बना दिया मि. इंडिया; कानपुर में क्या हुआ
AMC का अनोखा कदम, CNG मशीन से पालतू कुत्तों का अंतिम संस्कार शुरू; पेट लवर्स को राहत
Ahmedabad
AMC का अनोखा कदम, CNG मशीन से पालतू कुत्तों का अंतिम संस्कार शुरू; पेट लवर्स को राहत
कैसे लीक हुई जनरल नरवणे की बुक? तलाशी लेगी पुलिस; राहुल गांधी तक पहुंचेगी जांच
general mm narvane
कैसे लीक हुई जनरल नरवणे की बुक? तलाशी लेगी पुलिस; राहुल गांधी तक पहुंचेगी जांच
कांग्रेस सरकार में 'मजहब देखकर मेहरबानी'! कर्नाटक की नई योजना क्यों चर्चे में आई
DNA
कांग्रेस सरकार में 'मजहब देखकर मेहरबानी'! कर्नाटक की नई योजना क्यों चर्चे में आई