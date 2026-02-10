हथियार तो सिर्फ शौक के लिए... अभी से ही वायरल होने लगीं Board Exam की कॉपियां, देखें कैसी शायरियां लिखते हैं छात्र

Funny Board Exam Answer Sheets: इन दिनों अलग-अलग राज्यों की बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं और ऐसे में पुराने आंसर शीट्स की तस्वीरें अभी से ही वायरल होने लगी हैं. लोग अभी से ही आंसर शीट को देखकर पुराने दिनों को याद कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या इस बार कुछ ऐसे ही आंसर शीट देखने को मिलेंगे? फिलहाल, हम आज आपको टीचर्स के सामने आए जवाब को दिखलाते हैं जिन्हें देखकर वे खुद भी हैरान रह गए थे. स्टूडेंट्स ने सवालों के सही जवाब लिखने की जगह जोक्स, शायरी और इमोशनल अपील लिख दी थी. किसी ने टीचर को हंसाने की कोशिश की तो किसी ने पास करने की गुहार लगाई.

यह भी पढ़ें: ​Love Story: मौत की भविष्यवाणी को भी दे गई मात! डॉक्टरों ने कहा था- 17 में मर जाएगा, फिर जो हुआ उसे देख दुनिया हैरान

स्टूडेंट्स ने क्या लिखा था?

Add Zee News as a Preferred Source

कुछ स्टूडेंट्स ने पूरे पेपर में सिर्फ शायरी लिख दी. एक सरकारी स्कूल के टीचर के मुताबिक, एक बच्चे ने 30 सवालों के जवाब में एक ही शायरी दोहराई, जिसके चलते उसे जीरो नंबर मिले. किसी ने लव अफेयर का हवाला देकर पढ़ाई न कर पाने की बात लिखी तो किसी ने अपनी मजबूरी गिनाई. उन्हीं में से एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें एक स्टूडेंट ने लिखा, "हथियार तो सिर्फ शौक के लिए रखा करते हैं वरना किसी के मन में खौफ पैदा करने के लिए तो नाम ही काफी है." इतना ही नहीं, एक अन्य ने लिखा, "मनुष्य के कर्म इतने नेक होने चाहिए कि जब यमराज आए तो कहे भाई तुम भैसों पर चलो मैं पैदल ही आता हूं."

रिश्वत जैसी बात क्यों आई?

इससे पहले पिछले कुछ सालों में और भी अजीबोगरीब हरकतें देखी गई थीं. यूपी में कुछ छात्रों ने कॉपी के अंदर 100 और 200 रुपये के नोट रखकर टीचर्स को प्रभावित करने की कोशिश की थी. किसी ने तो लव लेटर भी लिखा था. हरियाणा की कॉपियों में भी कुछ छात्रों ने पास कराने के बदले पार्टी देने और 600 रुपये देने तक की बात लिख दी थी.

यह भी पढ़ें: Knowledge News: सुबह-सुबह एक गाना सुन लो तो दिनभर उसी की रट क्यों लगाते हैं आप? नहीं पता तो जान लो

टीचर्स की प्रतिक्रिया क्या है?

टीचर्स का कहना है कि यह मजाकिया जरूर लगता है लेकिन असल में यह बेहद गंभीर मामला है. जब बच्चे सवालों के जवाब देने के बजाय इस तरह की हरकतें करते हैं तो इसका मतलब है कि उनकी तैयारी बेहद कमजोर रही है. ऐसे बच्चों के फेल होने की संभावना काफी ज्यादा है. सोशल मीडिया पर इन किस्सों की चर्चा अभी से होने लगी हैं. भले ही ये जवाब सुनने में मजेदार लगें, लेकिन इनसे बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है. ज्यादा फेल होने का मतलब आगे की पढ़ाई और करियर पर असर पड़ना है. टीचर्स और माता-पिता दोनों इस बात को लेकर चिंतित हैं कि बच्चे पढ़ाई को मजाक समझने लगे हैं.