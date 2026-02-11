Advertisement
trendingNow13105616
Hindi Newsजरा हटकेबोर्ड परीक्षा से पहले वायरल हुए ये मजेदार जवाब, छात्र की क्रिएटिविटी देख हंस पड़ेंगे आप

बोर्ड परीक्षा से पहले वायरल हुए ये मजेदार जवाब, छात्र की 'क्रिएटिविटी' देख हंस पड़ेंगे आप

Funny Board Exam paper Answer Sheets: बोर्ड की कॉपियों में छात्रों ने सही जवाबों की जगह शायरी, गाने और भावुक अपील लिख दी, जिससे टीचर्स हैरान रह गए और ये आंसर शीट्स सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 11, 2026, 12:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बोर्ड परीक्षा से पहले वायरल हुए ये मजेदार जवाब, छात्र की 'क्रिएटिविटी' देख हंस पड़ेंगे आप

Funny Board Exam Paper: यूपी बोर्ड की पुरानी आंसर शीट्स एक बार फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. अलग-अलग राज्यों की बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं और ऐसे में छात्र और लोग पुरानी कॉपियों को देखकर पुराने किस्से याद कर रहे हैं. इन कॉपियों में कुछ छात्रों ने सवालों के जवाब की जगह ऐसे शब्द लिखे कि टीचर्स भी हैरान रह गए. कहीं शायरी, कहीं जोक्स तो कहीं भावुक अपील नजर आई.

साइंस की कॉपी में क्या था?

एक टीचर को कक्षा 10वीं की साइंस की कॉपी में कुछ बिल्कुल अलग मिला. छात्र ने विज्ञान के सवालों के जवाब देने की बजाय बॉलीवुड गानों के बोल लिख दिए. उसने “जादू है नशा है” और “तू कितनी अच्छी है” जैसे रोमांटिक गाने लिखे, मानो वह परीक्षा नहीं बल्कि किसी को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा हो. कुछ छात्रों ने तो हद ही कर दी. एक छात्र ने पूरी साइंस की कॉपी में अपनी लव स्टोरी लिख दी. उसने सवालों को नजरअंदाज कर कई पन्नों में अपने प्यार की कहानी उतार दी. टीचर यह देखकर दंग रह गए, लेकिन इस अनोखे प्रयास से उसे कोई फायदा नहीं हुआ और उसे शून्य अंक दिए गए.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: न बिजली, न पानी, न इंटरनेट... फिर भी दुनिया का सबसे खुशहाल है ये गांव, पढ़ें रहस्यमयी आइलैंड की कहानी

पास होने की गुहार कैसी थी?

कई कॉपियों में छात्रों ने भावुक अपील लिखी. एक लड़की ने सोशल साइंस की कॉपी में लिखा, “सर, मुझे पास कर दीजिए, मैं आपकी हमेशा नौकरानी बनूंगी.” एक अन्य छात्र ने लिखा कि उसकी शादी होने वाली है, इसलिए उसे पास करना बहुत जरूरी है. कुछ कॉपियों में तो पैसे भी मिले, मानो छात्र रिश्वत देकर पास होना चाहते हों. इन सभी कॉपियों की जांच सख्त निगरानी में की जा रही है. उत्तर पुस्तिकाओं की जांच सीसीटीवी कैमरों के सामने होती है, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो सके. इसलिए भावुक अपील या पैसे का कोई असर नहीं पड़ा और नियमों के अनुसार ही अंक दिए गए.

यह भी पढ़ें: बीवी के 18 लाख के गहने स्कूटी से हुए चोरी! इंश्योरेंस वाले ने पैसे देने से किया मना, 16 साल बाद कोर्ट ने कहा- अब 43 लाख दो...

टीचरों का कहना है कि कई छात्र परीक्षा के दबाव में या ठीक से न पढ़ पाने के कारण ऐसा करते हैं. उन्हें लगता है कि खाली कॉपी छोड़ने से बेहतर है कुछ भी लिख दिया जाए. लेकिन इस तरह के जवाबों से अंक नहीं मिलते और छात्र खुद ही नुकसान उठा लेते हैं.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

board examBoard Exam Answer Sheetsboard exam paper

Trending news

'सामान्य वर्ग के साथ भेदभाव...' नए नियमों पर SC सख्त, केंद्र-UGC को जारी किया नोटिस
Supreme Court
'सामान्य वर्ग के साथ भेदभाव...' नए नियमों पर SC सख्त, केंद्र-UGC को जारी किया नोटिस
किंगमेकर बनी उद्धव सेना, सबसे ज्यादा सीटें जीतकर भी कांग्रेस ने गंवाई मेयर की कुर्सी
Chandrapur Mayor Election
किंगमेकर बनी उद्धव सेना, सबसे ज्यादा सीटें जीतकर भी कांग्रेस ने गंवाई मेयर की कुर्सी
Parliament Budget Session 2026 (Day 11) Live: एक नहीं चार जगह...ओम बिरला को हटाने के नोटिस में गड़बड़ी! स्पीकर हटाने की कोशिश में फंसा पेंच
Parliament budget session 2026
Parliament Budget Session 2026 (Day 11) Live: एक नहीं चार जगह...ओम बिरला को हटाने के नोटिस में गड़बड़ी! स्पीकर हटाने की कोशिश में फंसा पेंच
कौन हैं सारंग लखानी? जिनसे होगी सुप्रिया सुले की बेटी की शादी
supriya Sule
कौन हैं सारंग लखानी? जिनसे होगी सुप्रिया सुले की बेटी की शादी
राहुल गांधी को घेरने के लिए यह कौन सी तस्वीरें दिखा दीं? गिरिराज पर भड़की कांग्रेस
Pandit Jawaharlal Nehru
राहुल गांधी को घेरने के लिए यह कौन सी तस्वीरें दिखा दीं? गिरिराज पर भड़की कांग्रेस
'नेहरू के होंठ पर शक्कर के दाने पोंछे... ' प्रेमपत्र की पोटली साथ रखती थीं ए़डविना
Pandit Jawaharlal Nehru
'नेहरू के होंठ पर शक्कर के दाने पोंछे... ' प्रेमपत्र की पोटली साथ रखती थीं ए़डविना
गीता, कुरान की कसम, फिर भी मंसूबों पर फिरा पानी, राजनीति में कैसे फेल हुए राजपाल
Rajpal Yadav
गीता, कुरान की कसम, फिर भी मंसूबों पर फिरा पानी, राजनीति में कैसे फेल हुए राजपाल
राष्ट्रगान से पहले वंदे-मातरम की ये लाइनें जरूरी, जान लीजिए क्या कहता है नया आदेश
Vande Mataram
राष्ट्रगान से पहले वंदे-मातरम की ये लाइनें जरूरी, जान लीजिए क्या कहता है नया आदेश
भाजपा से मुकाबले को एक 'M' काफी नहीं! ममता बनर्जी ने बंगाल जीतने की बदली रणनीति
Mamata Banerjee
भाजपा से मुकाबले को एक 'M' काफी नहीं! ममता बनर्जी ने बंगाल जीतने की बदली रणनीति
रात होते ही चमकती है नीली रोशनी, भटकती है मरे हुए लोगों की आत्मा? ये कौन सी जगह है?
Bengal Ghost Lights
रात होते ही चमकती है नीली रोशनी, भटकती है मरे हुए लोगों की आत्मा? ये कौन सी जगह है?