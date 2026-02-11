बोर्ड परीक्षा से पहले वायरल हुए ये मजेदार जवाब, छात्र की 'क्रिएटिविटी' देख हंस पड़ेंगे आप

Funny Board Exam Paper: यूपी बोर्ड की पुरानी आंसर शीट्स एक बार फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. अलग-अलग राज्यों की बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं और ऐसे में छात्र और लोग पुरानी कॉपियों को देखकर पुराने किस्से याद कर रहे हैं. इन कॉपियों में कुछ छात्रों ने सवालों के जवाब की जगह ऐसे शब्द लिखे कि टीचर्स भी हैरान रह गए. कहीं शायरी, कहीं जोक्स तो कहीं भावुक अपील नजर आई.

साइंस की कॉपी में क्या था?

एक टीचर को कक्षा 10वीं की साइंस की कॉपी में कुछ बिल्कुल अलग मिला. छात्र ने विज्ञान के सवालों के जवाब देने की बजाय बॉलीवुड गानों के बोल लिख दिए. उसने “जादू है नशा है” और “तू कितनी अच्छी है” जैसे रोमांटिक गाने लिखे, मानो वह परीक्षा नहीं बल्कि किसी को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा हो. कुछ छात्रों ने तो हद ही कर दी. एक छात्र ने पूरी साइंस की कॉपी में अपनी लव स्टोरी लिख दी. उसने सवालों को नजरअंदाज कर कई पन्नों में अपने प्यार की कहानी उतार दी. टीचर यह देखकर दंग रह गए, लेकिन इस अनोखे प्रयास से उसे कोई फायदा नहीं हुआ और उसे शून्य अंक दिए गए.

पास होने की गुहार कैसी थी?

कई कॉपियों में छात्रों ने भावुक अपील लिखी. एक लड़की ने सोशल साइंस की कॉपी में लिखा, “सर, मुझे पास कर दीजिए, मैं आपकी हमेशा नौकरानी बनूंगी.” एक अन्य छात्र ने लिखा कि उसकी शादी होने वाली है, इसलिए उसे पास करना बहुत जरूरी है. कुछ कॉपियों में तो पैसे भी मिले, मानो छात्र रिश्वत देकर पास होना चाहते हों. इन सभी कॉपियों की जांच सख्त निगरानी में की जा रही है. उत्तर पुस्तिकाओं की जांच सीसीटीवी कैमरों के सामने होती है, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो सके. इसलिए भावुक अपील या पैसे का कोई असर नहीं पड़ा और नियमों के अनुसार ही अंक दिए गए.

टीचरों का कहना है कि कई छात्र परीक्षा के दबाव में या ठीक से न पढ़ पाने के कारण ऐसा करते हैं. उन्हें लगता है कि खाली कॉपी छोड़ने से बेहतर है कुछ भी लिख दिया जाए. लेकिन इस तरह के जवाबों से अंक नहीं मिलते और छात्र खुद ही नुकसान उठा लेते हैं.