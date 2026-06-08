मजे-मजे में कराया DNA टेस्ट और सामने आया 23 साल पुराना खौफनाक सच, हिल गया पूरा परिवार

Funny DNA Test: एक दिमाग हिला देने वाला मामला सामने आया है जहां एक लड़की ने सिर्फ मजे के लिए अपना DNA टेस्ट कराया. उसे लगा था कि इससे उसे अपने पूर्वजों के बारे में कुछ मजेदार बातें पता चलेंगी. लेकिन जब रिपोर्ट सामने आई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई. उसकी मां का एक ऐसा अतीत सामने आया जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था. इस एक टेस्ट ने पूरे परिवार को शक के घेरे में खड़ा कर दिया है और सालों पुराने रिश्तों की नींव को हिलाकर रख दिया है.
यह पूरी कहानी एक आम इंसान की है जो इंटरनेट पर चल रहे ट्रेंड को देखकर अपने परिवार का इतिहास जानना चाहती थी. आजकल लोग अपनी वंशावली या एंसेस्ट्री जानने के लिए ऑनलाइन किट मंगाकर टेस्ट करते हैं. इस लड़की ने भी कुछ ऐसा ही किया. उसे लगा कि रिपोर्ट में कुछ सामान्य बातें आएंगी जिसे वह अपने दोस्तों के साथ शेयर करेगी. लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था.
जब रिपोर्ट ने उड़ा दिए होश
मिरर में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक, जैसे ही डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट ईमेल पर आई, लड़की के होश उड़ गए. रिपोर्ट में साफ दिख रहा था कि जिस पिता के साथ वह बचपन से रह रही है, उससे उसका कोई जेनेटिक संबंध ही नहीं है. यानी कि वह शख्स उसका सगा पिता था ही नहीं. लड़की को लगा कि शायद लैब से कोई गलती हुई है, इसलिए उसने दोबारा जांच करने का फैसला किया.
मां के अतीत का वो काला पन्ना
जब लड़की ने इस बारे में अपनी मां से कड़े सवाल पूछे, तो मां टूट गई. मां ने रोते हुए कुबूल किया कि अपनी जवानी के दिनों में वह काफी वाइल्ड थीं. शादी से ठीक पहले उनके कई पुरुषों के साथ संबंध थे. मां को खुद नहीं पता था कि उसकी कोख में पल रहा बच्चा किसका है. उसने यह बात पूरी जिंदगी अपने पति से छुपा कर रखी.
23 साल पुराना कोर्ट का वो केस
मामला यहीं खत्म नहीं होता. इस खुलासे के बाद जब पुराने कागजात खंगाले गए तो पता चला कि 23 साल पहले एक कोर्ट-ऑर्डर पेट्रनिटी टेस्ट भी हुआ था. उस समय की लैब रिपोर्ट में गड़बड़ी के कारण वर्तमान पिता को ही सगा पिता मान लिया गया था. अब इतने सालों बाद जब सच सामने आया है तो पिता पूरी तरह से टूट चुके हैं. उन्हें समझ नहीं आ रहा कि जिस बेटी को जान से ज्यादा चाहा, वह उनकी है ही नहीं.
इस एक रिपोर्ट ने घर की शांति को हमेशा के लिए छीन लिया है. माता-पिता के बीच तलाक की नौबत आ गई है. बेटी अब अपने उस सगे पिता की तलाश में भटक रही है जिसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता. वहीं दूसरी तरफ जिस पिता ने पाल-पोसकर बड़ा किया, वह खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं.