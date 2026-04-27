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दुनिया की सबसे फनी डकैती! हाथी ने स्टोर में घुसकर की ऐसी लूट, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी

थाईलैंड से एक बेहद मजेदार वीडियो सामने आया है जहां 'प्लाई बियांग टेक' नाम का हाथी एक कन्वीनिएंस स्टोर में घुसकर स्नैक्स चुराते नजर आ रहा है. इस 'क्यूट डकैती' ने इंटरनेट पर सबको हंसने पर मजबूर कर दिया है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Apr 27, 2026, 07:18 AM IST
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दुनिया की सबसे फनी डकैती! हाथी ने स्टोर में घुसकर की ऐसी लूट, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी

Funny Elephant Heist Video: सोशल मीडिया की दुनिया में आए दिन जानवरों के मजेदार वीडियो वायरल होते रहते हैं. लेकिन थाईलैंड से जो ताजा वीडियो सामने आया है उसने सबको हैरान और हंसने पर मजबूर कर दिया है. इस वीडियो में एक विशालकाय जंगली हाथी बड़े ही आराम से एक कन्वीनिएंस स्टोर के अंदर घुस जाता है. उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वह अपनी हफ्ते भर की ग्रॉसरी लेने आया हो. इंटरनेट पर लोग इसे अब तक की 'सबसे मजेदार डकैती' (Funniest Heist Ever) कह रहे हैं.

सूंड से चुराए पसंदीदा स्नैक्स

एक्स पर शेयर किए गए इस वीडियो में देखा जा सकता है कि हाथी स्टोर के खुले दरवाजे से धीरे-धीरे अंदर आता है. उसने अपनी सूंड का इस्तेमाल बड़ी सफाई से किया. हाथी ने शेल्फ से चावल के मीठे क्रैकर्स, एक सैंडविच और केले उठाए. उसने कुछ देर वहीं खड़े होकर मजे से नाश्ता किया और फिर वैसे ही शालीनता से पीछे हटते हुए बाहर निकल गया. सबसे बड़ी बात यह रही कि उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और न ही कोई आक्रामक व्यवहार दिखाया.

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कौन है यह 'प्लाई बियांग टेक'?

स्थानीय लोगों के अनुसार यह हाथी कोई अजनबी नहीं है. इसका नाम 'प्लाई बियांग टेक' है और यह पास के एक नेशनल पार्क के पास अक्सर घूमता हुआ देखा जाता है. वह इंसानी बस्तियों में अक्सर मीठा खाने की तलाश में आता रहता है. इस बार की उसकी इस 'शॉपिंग' से दुकान को करीब 25 डॉलर (लगभग 2000 रुपये) का नुकसान हुआ. राहत की बात यह है कि एक वन्यजीव संरक्षण संगठन ने इस बिल का भुगतान कर दिया ताकि दुकानदार और हाथी के बीच दोस्ती बनी रहे.

 

 

इंटरनेट पर मीम्स की बाढ़

जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, कमेंट सेक्शन मजेदार चुटकुलों से भर गया. एक यूजर ने लिखा, "जरा सोचिए, आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी को यह कैसे समझाएंगे कि हाथी दुकान लूट ले गया." वहीं दूसरे यूजर ने मजे लेते हुए लिखा, "बिना कार्ट, बिना लिस्ट, नो प्रॉब्लम." कुछ लोगों ने तो इसे 'जम्बो एक्सीडेंट क्लॉज' का नाम दे दिया. लोग हाथी की इस मासूमियत के दीवाने हो गए हैं और कह रहे हैं कि जब हमने उनका घर (जंगल) छीना है, तो थोड़ा स्नैक्स तो बनता है.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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