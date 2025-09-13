सुबह को देर तक सो रही थी बेटियां, तो घर वालों ने बुलावा लिए 'ढोल-बाजे' वाले और फिर...

Viral Video: सोशल मीडिया पर घरों के कलेश और फनी मोमेंट्स के कई वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन आज हम​ जिस वीडियो के बारे में बता रहे हैं. उतना फनी मोमेंट आपने कभी नहीं देखा होगा.

बच्चों को उठाने के लिए क्या किया?

सोशल मीडिया पर आपने खूब फनी वीडियो देखें होने, लेकिन इस वीडियो से फनी कुछ भी नहीं देखा होगा. अक्सर घरों में सुबह को जल्दी उठने के​​ लिए कलेश मचा रहता है. बच्चे सुबह टाइम से नहीं उठते. आजकल ज्यादातर बच्चे देर रात तक फोन चलाते हैं और फिर मॉर्निंग में टाइम से नहीं उठ पाते हैं. ऐसे में ज्यादातर घरों में सुबह के समय बच्चों को उठाना एक चुनौती बन जाता है. इसी समस्या से परेशान होकर इस फैमिली ने ऐसा फैसला लिया जिसे जानकर आपकी हंसी छूट जाएगी. बेटियां आराम से बिस्तर में सो रही थीं और फैमिली वालों ने 'ढोल-बाजे' वालों को बुला लाए.

उठने के बाद बच्चियों ने क्या किया?

फैमिली के लोग 'ढोल-बाजे' वालों को बच्चों के रूम में ले आए और वहीं ढोल बजवाने लगे. जैसे ही जोरदार ढोल बजता है, बेटियां नींद से जाग जाती हैं और बिस्तर से उतर जाती हैं. इसके अलावा हंसती शरमाती हुई रूम से बाहर चली जाती हैं. ये मोमेंट इतना फनी ​था कि वीडियो देखकर आप भी लोटपोट हो जाएंगे. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

वीडियो देखने के बाद क्या बोले लोग?

वीडियो देखकर लोगों ने बड़ें ही मजेदार कमेंट्स किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "इस ढोल से घरवालों के साथ मोहल्ले वाले भी जाग जाएंगे." दूसरे यूजर ने लिखा, "हमारे यहां तो घरवालों की चप्पल उड़ती हुई आती है." तीसरे यूजर ने​ लिखा, "बेहतरीन तरीके से उठाया." ये वीडियो इंस्टाग्राम पर @iambhanu_1982 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.