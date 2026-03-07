Viral Mundan Sanskar: मुंडन बन गया जी का जंजाल! नन्हे उस्ताद के आगे नाई ने भी जोड़ लिए हाथ

Trending Photos
mundan Ka Video: मुंडन संस्कार का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. नन्हे बच्चे ने ऐसा ड्रामा मचाया कि नाई के लिए मुंडन किसी जंग की तरह हो गया. बच्चे ने दिन में ऐसे तारे दिखाए कि नाई ने मुंडन करने के बाद बच्चे के सामने हाथ जोड़ लिए. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर छा रहा है.
यूं तो सोशल मीडिया पर बच्चों के मजेदार वीडियो वायरल होते रहते हैं. बच्चे जितने क्यूट होते हैं उतने ही नटखट भी होते हैं. बच्चों की एक्टिविटी कभी कभी सिर का दर्द बन जाती है. इस नाई के साथ यही हुआ. बच्चे का मुंडन करने आया नाई इतना परेशान हो गया कि बच्चे के सामने हाथ जोड़ लिए. चलिए जानते हैं इस नन्हे उस्ताद ने कैसे नाई के पसीने छुड़ा दिए.
वीडियो में देखा जा सकता है कि नाई बच्चे का मुंडन कर रहा है और बच्चा बार-बार सिर हिला देता है. बच्चे के सिर हिलाने से उस्तरा लगने का डर रहता है, इसलिए नाई सावधानी से बच्चे के बाल उतारने की कोशिश कर रहा है. लेकिन बच्चे को इस सबसे मतलब नहीं, वो सिर हिलाने से बाज नहीं आ रहा है. ऐसे में परिवार के लोग अपने लाल को एक जगह ठहरने के लिए फोन दिखा रहे हैं और किसी तरह मना रहे हैं. नाई का चेहरा देखकर लगता है कि उसको भी लग रहा होगा कि मैं कहां फंस गया. नाई के साथ पूरे परिवार को इसी बात का इंतजार है कि किसी तरह ये मुंडन पूरा हो जाए. परिवार के लोग भी नाई की मदद कर रहे हैं, लेकिन इस मासूम ने भी सबको परेशान कर दिया. परिवार के एक अंकल को तो मुंडन पूरा होने के इंतजार में नींद भी आने लगी. चलिए ये मजेदार वीडियो देखते हैं.
यह भी पढ़ें: दोनों हाथ नहीं फिर भी जिंदा हैं हौसले, दिव्यांग छात्र ने मैडम को ऐसे बनाकर दिखाया क्राफ्ट
वीडियो इंस्टाग्राम पर @uncle_shadyyy नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. खबर लिखे जाने तक 7.8 करोड़ से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख चुके हैं. इतना ही नहीं 28 लाख से ज्यादा लोगों ने वीडियो को लाइक किया है.
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.