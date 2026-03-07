Advertisement
trendingNow13132958
Hindi Newsजरा हटकेViral Mundan Sanskar: मुंडन बन गया जी का जंजाल! नन्हे उस्ताद के आगे नाई ने भी जोड़ लिए हाथ

Viral Mundan Sanskar: मुंडन बन गया जी का जंजाल! नन्हे उस्ताद के आगे नाई ने भी जोड़ लिए हाथ

Viral mundan sanskar Video: सोशल मीडिया पर नन्हे बच्चे के मुंडन संस्कार का एक मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है. बच्चे ने नाई को इतना परेशान किया कि मुंडन करना किसी जंग जीतने के बराबर हो गया. आखिर में नाई ने बच्चे के सामने हाथ जोड़ लिए. आप भी देखें.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Mar 07, 2026, 11:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Viral Mundan Sanskar: मुंडन बन गया जी का जंजाल! नन्हे उस्ताद के आगे नाई ने भी जोड़ लिए हाथ

mundan Ka Video: मुंडन संस्कार का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. नन्हे बच्चे ने ऐसा ड्रामा मचाया कि नाई के लिए मुंडन किसी जंग की तरह हो गया. बच्चे ने दिन में ऐसे तारे दिखाए कि नाई ने मुंडन करने के बाद बच्चे के सामने हाथ जोड़ लिए. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर छा रहा है. 

यूं तो सोशल मीडिया पर बच्चों के मजेदार वीडियो वायरल होते रहते हैं. बच्चे जितने क्यूट होते हैं उतने ही नटखट भी होते हैं. बच्चों की एक्टिविटी कभी कभी सिर का दर्द बन जाती है. इस नाई के साथ यही हुआ. बच्चे का मुंडन करने आया नाई इतना परेशान हो गया कि बच्चे के सामने हाथ जोड़ लिए. चलिए जानते हैं इस नन्हे उस्ताद ने कैसे नाई के पसीने छुड़ा दिए. 

कैसे परेशान कर रहा था नन्हा मासूम?

वीडियो में देखा जा सकता है कि नाई बच्चे का मुंडन कर रहा है और बच्चा बार-बार सिर हिला देता है. बच्चे के सिर हिलाने से उस्तरा लगने का डर रहता है, इसलिए नाई सावधानी से बच्चे के बाल उतारने की कोशिश कर रहा है. लेकिन बच्चे को इस सबसे मतलब नहीं, वो सिर हिलाने से बाज नहीं आ रहा है. ऐसे में परिवार के लोग अपने लाल को एक जगह ठहरने के लिए फोन दिखा रहे हैं और किसी तरह मना रहे हैं. नाई का चेहरा देखकर लगता है कि उसको भी लग रहा होगा कि मैं कहां फंस गया. नाई के साथ पूरे परिवार को इसी बात का इंतजार है कि किसी तरह ये मुंडन पूरा हो जाए. परिवार के लोग भी नाई की मदद कर रहे हैं, लेकिन इस मासूम ने भी सबको परेशान कर दिया. परिवार के एक अंकल को तो मुंडन पूरा होने के इंतजार में नींद भी  आने लगी. चलिए ये मजेदार वीडियो देखते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

यह भी पढ़ें: दोनों हाथ नहीं फिर भी जिंदा हैं हौसले, दिव्यांग छात्र ने मैडम को ऐसे बनाकर दिखाया क्राफ्ट

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sagar Patel (@uncle_shadyyy)

किसने पोस्ट किया वीडियो?

वीडियो इंस्टाग्राम पर @uncle_shadyyy नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. खबर लिखे जाने तक 7.8 करोड़ से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख चुके हैं. इतना ही नहीं 28 लाख से ज्यादा लोगों ने वीडियो को लाइक किया है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

Mundan SanskarFunny Video

Trending news

ईरान के ड्रोन हमलों के बीच सुर्खियों में है महाशक्तिशाली 'शेषनाग', जिससे खौफ में PAK
israel iran war
ईरान के ड्रोन हमलों के बीच सुर्खियों में है महाशक्तिशाली 'शेषनाग', जिससे खौफ में PAK
'US भारत को ब्लैकमेल कर रहा और...', राहुल गांधी ने किस बात को लेकर PM मोदी को घेरा
Rahul Gandhi
'US भारत को ब्लैकमेल कर रहा और...', राहुल गांधी ने किस बात को लेकर PM मोदी को घेरा
CM भगवंत मान ने सिंगापुर प्रशिक्षण के लिए प्रिंसिपलों के आठवें बैच को किया रवाना
Punjab Education Model
CM भगवंत मान ने सिंगापुर प्रशिक्षण के लिए प्रिंसिपलों के आठवें बैच को किया रवाना
भगवंत मान सरकार की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी से पंजाब में निवेश, रोजगार का नया दौर शुरू
punjab new industrial policy
भगवंत मान सरकार की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी से पंजाब में निवेश, रोजगार का नया दौर शुरू
खात्मे के और नजदीक पहुंचा 'लाल आतंक', तेलंगाना में 130 नक्सलियों ने किया सरेंडर
Telangana News in Hindi
खात्मे के और नजदीक पहुंचा 'लाल आतंक', तेलंगाना में 130 नक्सलियों ने किया सरेंडर
मिडिल ईस्ट की जंग के चलते क्या ठप हो गया मैंगलोर रिफाइनरी का काम? MRPL ने बताया सच
Mangalore Refinery
मिडिल ईस्ट की जंग के चलते क्या ठप हो गया मैंगलोर रिफाइनरी का काम? MRPL ने बताया सच
वो फ्लीट रिव्यू के लिए आ रहे थे और... ईरानी जहाज पर US हमले को लेकर क्या बोले जयशंकर
S Jaishankar
वो फ्लीट रिव्यू के लिए आ रहे थे और... ईरानी जहाज पर US हमले को लेकर क्या बोले जयशंकर
'बंगाल कमजोर किया तो दिल्ली सरकार गिरा देंगे...' CM ममता का भाजपा पर तीखा हमला
bengal elections
'बंगाल कमजोर किया तो दिल्ली सरकार गिरा देंगे...' CM ममता का भाजपा पर तीखा हमला
गुरमीत राम रहीम को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, पत्रकार की हत्या मामले में हुआ बरी
Ram Rahim
गुरमीत राम रहीम को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, पत्रकार की हत्या मामले में हुआ बरी
सुबह-सुबह धमाकों से दहला कोलकाता, बंद पड़े मकान में लगातार हुए कई ब्लास्ट
kolkata
सुबह-सुबह धमाकों से दहला कोलकाता, बंद पड़े मकान में लगातार हुए कई ब्लास्ट