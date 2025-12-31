वाह बेटा वाह... ये कैसी सेफ्टी? चोरी के डर से जेब में लगा​ दिया ताला, Video देखकर नहीं रुकेगी हंसी

Viral Video: सोशल मीडिया पर रील देखते समय दिमाग को साइड पर रखने का रूल होना चाहिए, क्योंकि दिमाग और लॉजिक के साथ सोशल मीडिया का कंटेंट देखना अपने आप को ही टॉर्चर करना है. लोग वायरल होने और फेम पाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, कंटेंट के नाम पर कुछ भी किया जा रहा है जिसका ना कोई कारण है और ना कोई समाधान है. कुछ लोग ऐसी समस्या का समाधान करते हैं जो समस्या थी ही नहीं, इन दिनों सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसे देखकर आपका भी दिमाग खराब हो जाएगा. एक शख्स ने फोन और पैसे चोरी ना हों इसके लिए जींस और शर्ट की जेब में ही कुंडी और ताला लगा दिया. जी हां, वीडियो देखकर आपकी आंखें फटी रह जाएंगी.

अब चोरी नहीं होगा आईफोन?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक शख्स जींस की जेब में अपना आईफोन रखता है और ऊपर से ताला मार देता है. जेब में ताला मारना ये सुनने में कितना अजीब लग रहा है ऐसा लग रहा है जैसे जींस की जेब कोई रूम हो जिसमें सामान रखकर बाहर से गेट बंद किया और ताला मार दिया. ये सुनने में जितना अजीब लग रहा है देखने में उतना ही फनी भी. इसके बाद वीडियो में दिखता है कि सिर्फ जींस की जेब में ही कुंडी ताला नहीं लगा है, बल्कि शर्ट की जेब में भी यही सुविधा कर रखी है. माथा तब घूम जाता है जब ये शख्स शर्ट की जब में कुछ पैसे रखता है और फिर कुंडी लगाकर ताला मार देता है. अब ये अनोखी और फनी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

किसने पोस्ट किया वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @maximum_manthan नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 1.3 मिलियन से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. वीडियो देखकर यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, वाह बेटा.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.