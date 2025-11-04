Advertisement
trendingNow12987321
Hindi Newsजरा हटके

छुट्टी मांगने के लिए एम्प्लाई ने लगाया घर का माइक्रोवेव ओवन वाला जुगाड़, 'बीप बीप' सुनकर डर गया बॉस

Work From Home Humor: एक कॉमेडी क्रिएटर ने बीमार होने का बहाना बनाने का ऐसा तरीका दिखाया कि इंटरनेट हंसी से लोटपोट हो गया. ओवन की बीप को अस्पताल की मशीन की आवाज बताकर उसने अपने बॉस को धोखा दिया और अब वीडियो वायरल है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 04, 2025, 06:57 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

छुट्टी मांगने के लिए एम्प्लाई ने लगाया घर का माइक्रोवेव ओवन वाला जुगाड़, 'बीप बीप' सुनकर डर गया बॉस

Funny Sick Leave Video: हर कामकाजी इंसान उस पल से गुज़रा है जब सुबह उठते ही लगता है– आज ऑफिस नहीं जाना. फिर दिमाग में बहानों की लिस्ट बनने लगती है- कभी बुखार, कभी पारिवारिक आपातकाल. कुछ लोग फोन से पहले जोर से खांस लेते हैं, तो कुछ अपने डायलॉग्स का रिहर्सल करते हैं. लेकिन एक कॉमेडी क्रिएटर ने इस रोजमर्रा की समस्या को ऐसा फनी मोड़ दिया कि लोग हंसी नहीं रोक पा रहे.

यह भी पढ़ें: विदेशी मीडिया ने भारतीय महिला वर्ल्ड कप की जीत पर क्या कहा? हर भारतीय को जरूर पढ़ना चाहिए

क्या हुआ था उस वायरल वीडियो में?

Add Zee News as a Preferred Source

इस वीडियो में क्रिएटर अपने बॉस को कॉल पर बताता है कि उसकी दादी अस्पताल में भर्ती हैं. लेकिन हकीकत कुछ और ही थी वह ओवन के पास खड़ा था और उसकी बीप को अस्पताल की मॉनिटर की आवाज बता रहा था. टाइमिंग और एक्सप्रेशन इतने परफेक्ट थे कि वीडियो सोशल मीडिया पर छा गया. वीडियो के कैप्शन में लिखा था- छुट्टी के नए बहाने की खोज पूरी हुई. लोग इसे अब तक की सबसे रिलेटेबल और मजेदार बीमार होने की कहानी बता रहे हैं. कुछ तो कह रहे हैं कि अब अगली बार बॉस को कॉल करने से पहले ओवन जरूर चालू करेंगे.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by INDIA ON FEED (@indiaonfeed)

 

लोगों ने वीडियो देखकर कैसी प्रतिक्रिया दी?

कमेंट सेक्शन में हंसी और चेतावनी दोनों थीं. एक यूजर ने लिखा, “बीप से पहले उसने आवाज लगाई- आसानी से पकड़ में आ जाता.” किसी ने कहा, “किसी की बीमारी का मजाक मत उड़ाओ, वरना सच हो सकता है.” वहीं एक और ने लिखा, “सोचो अगर उसका बॉस ये वीडियो देख ले!” एक यूजर ने मजाक में लिखा, “ओवन बोले – मां, ये लोग मेरी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं.” दूसरे ने लिखा, “एचआर ने इसे सेव कर लिया भविष्य के लिए.” किसी ने कहा, “POV: तुम बॉस हो और यही वीडियो अपने ‘बीमार’ कर्मचारी की प्रोफाइल पर देख रहे हो.”

यह भी पढ़ें: उन्होंने सिर्फ ट्रॉफी ही नहीं उठाई बल्कि... Anand Mahindra ने ऐसा क्या कहा? पूरा देश खुशी से रो पड़ा 

लोगों के लिए यह वीडियो सिर्फ मजाक नहीं, बल्कि उस मानसिक थकान की झलक भी है जो हर कर्मचारी महसूस करता है. लेकिन जिस चतुराई और हंसी के साथ इस कॉमेडियन ने इसे पेश किया, उसने साबित कर दिया छुट्टी के बहाने भी अब ‘क्रिएटिविटी’ की परीक्षा बन चुके हैं.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

funny sick leave

Trending news

प्रलय मचाने आ रही है भयंकर ठंड! बारिश से हाहाकार, 4 से 7 नवंबर तक जानें मौसम का हाल
Monsoon
प्रलय मचाने आ रही है भयंकर ठंड! बारिश से हाहाकार, 4 से 7 नवंबर तक जानें मौसम का हाल
SIR को लेकर आर-पार के मूड में अभिषेक बनर्जी, BJP और ECI को दी ऐसी चेतावनी
Abhishek Banerjee
SIR को लेकर आर-पार के मूड में अभिषेक बनर्जी, BJP और ECI को दी ऐसी चेतावनी
क्यों Gen Z नहीं बनना चाहते हैं बॉस, रिसर्च में वर्क-लाइफ बैलेंस को लेकर हुए खुलासे
DNA
क्यों Gen Z नहीं बनना चाहते हैं बॉस, रिसर्च में वर्क-लाइफ बैलेंस को लेकर हुए खुलासे
दर्दनाक सड़क हादसे में ड्राइवर ने तीन बेटियों को खोया, मां से लिपटा मिला बच्चे का शव
hyderabad accident
दर्दनाक सड़क हादसे में ड्राइवर ने तीन बेटियों को खोया, मां से लिपटा मिला बच्चे का शव
'अंग्रेजीदां' थरूर की हिंदी कविता पढ़ी आपने? प्रदूषण पर तंज करती लाइनें भी धांसू है!
Shashi Tharoor
'अंग्रेजीदां' थरूर की हिंदी कविता पढ़ी आपने? प्रदूषण पर तंज करती लाइनें भी धांसू है!
महाराष्ट्र में बीजेपी नेताओं के घर भी नहीं सुरक्षित, सोना-चांदी लूटकर चोर फरार
Maharastra News
महाराष्ट्र में बीजेपी नेताओं के घर भी नहीं सुरक्षित, सोना-चांदी लूटकर चोर फरार
राजनीति कोई अपवाद नहीं... थरूर पर भड़के उदित राज, नेहरू को लेकर कह दी ये बात
Shashi Tharoor
राजनीति कोई अपवाद नहीं... थरूर पर भड़के उदित राज, नेहरू को लेकर कह दी ये बात
जम्मू-कश्मीर में IHPL क्रिकेट लीग में करोड़ों रुपये का घोटाला, आयोजक भागे
IHPL
जम्मू-कश्मीर में IHPL क्रिकेट लीग में करोड़ों रुपये का घोटाला, आयोजक भागे
रूस से चीन-पाक तक...एटमी हथियारों के टेस्ट की लगी होड़; भारत को कितना खतरा?
Nuclear Test
रूस से चीन-पाक तक...एटमी हथियारों के टेस्ट की लगी होड़; भारत को कितना खतरा?
टैक्सी ड्राइवरों की दादागिरी, महिला को Ola और Uber में बैठने से रोका; मामला दर्ज
Kerala
टैक्सी ड्राइवरों की दादागिरी, महिला को Ola और Uber में बैठने से रोका; मामला दर्ज