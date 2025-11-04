छुट्टी मांगने के लिए एम्प्लाई ने लगाया घर का माइक्रोवेव ओवन वाला जुगाड़, 'बीप बीप' सुनकर डर गया बॉस

Funny Sick Leave Video: हर कामकाजी इंसान उस पल से गुज़रा है जब सुबह उठते ही लगता है– आज ऑफिस नहीं जाना. फिर दिमाग में बहानों की लिस्ट बनने लगती है- कभी बुखार, कभी पारिवारिक आपातकाल. कुछ लोग फोन से पहले जोर से खांस लेते हैं, तो कुछ अपने डायलॉग्स का रिहर्सल करते हैं. लेकिन एक कॉमेडी क्रिएटर ने इस रोजमर्रा की समस्या को ऐसा फनी मोड़ दिया कि लोग हंसी नहीं रोक पा रहे.

क्या हुआ था उस वायरल वीडियो में?

इस वीडियो में क्रिएटर अपने बॉस को कॉल पर बताता है कि उसकी दादी अस्पताल में भर्ती हैं. लेकिन हकीकत कुछ और ही थी वह ओवन के पास खड़ा था और उसकी बीप को अस्पताल की मॉनिटर की आवाज बता रहा था. टाइमिंग और एक्सप्रेशन इतने परफेक्ट थे कि वीडियो सोशल मीडिया पर छा गया. वीडियो के कैप्शन में लिखा था- छुट्टी के नए बहाने की खोज पूरी हुई. लोग इसे अब तक की सबसे रिलेटेबल और मजेदार बीमार होने की कहानी बता रहे हैं. कुछ तो कह रहे हैं कि अब अगली बार बॉस को कॉल करने से पहले ओवन जरूर चालू करेंगे.

लोगों ने वीडियो देखकर कैसी प्रतिक्रिया दी?

कमेंट सेक्शन में हंसी और चेतावनी दोनों थीं. एक यूजर ने लिखा, “बीप से पहले उसने आवाज लगाई- आसानी से पकड़ में आ जाता.” किसी ने कहा, “किसी की बीमारी का मजाक मत उड़ाओ, वरना सच हो सकता है.” वहीं एक और ने लिखा, “सोचो अगर उसका बॉस ये वीडियो देख ले!” एक यूजर ने मजाक में लिखा, “ओवन बोले – मां, ये लोग मेरी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं.” दूसरे ने लिखा, “एचआर ने इसे सेव कर लिया भविष्य के लिए.” किसी ने कहा, “POV: तुम बॉस हो और यही वीडियो अपने ‘बीमार’ कर्मचारी की प्रोफाइल पर देख रहे हो.”

लोगों के लिए यह वीडियो सिर्फ मजाक नहीं, बल्कि उस मानसिक थकान की झलक भी है जो हर कर्मचारी महसूस करता है. लेकिन जिस चतुराई और हंसी के साथ इस कॉमेडियन ने इसे पेश किया, उसने साबित कर दिया छुट्टी के बहाने भी अब ‘क्रिएटिविटी’ की परीक्षा बन चुके हैं.