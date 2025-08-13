Funny Video: कार को सड़क पार करा रहा था शख्स, भड़क गया बाइक पर सवार लड़का; मारने के लिए चप्पल उठाकर पीछे तक भागा
Advertisement
trendingNow12879009
Hindi Newsजरा हटके

Funny Video: कार को सड़क पार करा रहा था शख्स, भड़क गया बाइक पर सवार लड़का; मारने के लिए चप्पल उठाकर पीछे तक भागा

Funny Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देख सकते हैं कि एक शख्स कार को सड़क पार करा रहा होता है और उस पर लोग भड़क जाते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 13, 2025, 02:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Funny Video: कार को सड़क पार करा रहा था शख्स, भड़क गया बाइक पर सवार लड़का; मारने के लिए चप्पल उठाकर पीछे तक भागा

Funny Video: सोशल मीडिया पर आए दिन कोई न कोई वीडियो वायरल होता रहता है. जबकि, कुछ वीडियो ऐसा होता है जिसे देखकर हंसी रुकने का नाम नहीं लेती है. एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आपकी हंसी रुकने का नाम नहीं लेगी. ये वीडियो मजेदार है जो बताती है कि उम्र भले ही कितनी भी हो जाए लेकिन जिंदगी से हंसी मजाक, मौज-मस्ती में कभी कोई कमी नहीं आनी चाहिए.

कहते हैं उम्र 55 की और मिजाज बचपन का होना चाहिए. इससे आप हर तरह के तनाव से खुद को दूर रख सकते हैं. जीवन में हर बुरी परिस्थिति का सामना भी मुस्कुराते हो कर सकते हैं जब जिंदगी को रंगीन मिजाज के साथ जीना शुरू कर देंगे. एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आप भी कन्फ्यूज हो जाएंगे कि हंसना चाहिए या नहीं. सोशल मीडिया पर तरह-तरह के वीडियो वायरल होते देखे होंगे, उनमें से एक वीडियो ऐसा देखा गया है जो बचपन की यादों को ताजा कर सकती हैं.

कार को सड़क पार करा रहा था शख्स

वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि एक शख्स अपनी कार को सड़क पार करा रहा होता है कि उस पर सभी भड़क जाते हैं. एक बाइक पर सवार पर लड़का तो उस व्यक्ति के पीछे चप्पल लेकर ही पड़ जाता है और उसे मारने को दौड़ता है. इंस्टाग्राम पर @thari_memes अकाउंट से वीडियो को साझा किया गया है.

क्या था शख्स का कसूर?

अब अगर आप भी सोच रहे हैं कि भला कार को सड़क पार कराने पर कोई किसी को क्यों मारेगा, तो बता दें कि वो शख्स चलती सड़क पर एक खिलौने वाली गाड़ी को पार करा रहा था. जी हां, रस्सी की मदद से एक पीले रंग की टॉय कार को खींचता है और इस वजह से दूसरी गाड़ियों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है. इस हरकत से वहां खड़े कुछ लोग गुस्सा होते भी दिखे तो कुछ को हंसी आ रही थी.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by thari memes (@thari_memes)

चप्पल उठाकर पीछे दौड़ने लगा शख्स

वीडियो में देख सकते हैं कि पीली गाड़ी को रस्सी की मदद से खींचता नजर आ रहे शख्स को बाइक पर बैठा व्यक्ति मारने के लिए दौड़ने लगता है. बाइक से उतरता है और चप्पल को हाथ में ले लेता है. इस पर लोगों के अलग-अलग कमेंट भी देखने को मिल रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट किया ‘अरे भाई आपकी गाड़ी पलट गई’ दूसरे यूजर ने लिखा कि अब सुकून से गाड़ी भी न चलाएं. 

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

viraltrendingFunny Video

Trending news

अखिलेश की पार्टी ऐसा क्या करने जा रही.. महाराष्ट्र में विपक्षी एकता की पोल खुल जाएगी
Samajwadi Party
अखिलेश की पार्टी ऐसा क्या करने जा रही.. महाराष्ट्र में विपक्षी एकता की पोल खुल जाएगी
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस सरपंच ने किया था ऐसा काम, स्वतंत्रता दिवस पर मिल रहा इनाम
operation sindoor
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस सरपंच ने किया था ऐसा काम, स्वतंत्रता दिवस पर मिल रहा इनाम
इन राज्‍यों में तिरंगे के रंग में रंगे लोग, नेताओं से लेकर आम जनता में उमड़ा जोश
har ghar tiranga
इन राज्‍यों में तिरंगे के रंग में रंगे लोग, नेताओं से लेकर आम जनता में उमड़ा जोश
विमान हादसे में मां को खोया, बेटे ने बोइंग कंपनी के खिलाफ अमेरिका में ठोका मुकदमा
ahmedabad plane crash
विमान हादसे में मां को खोया, बेटे ने बोइंग कंपनी के खिलाफ अमेरिका में ठोका मुकदमा
BJP Vs BJP चुनाव में भले रूडी जीते, बालियान को विजयी क्यों बता रहे ये पार्टी सांसद?
Rajiv Pratap Rudy
BJP Vs BJP चुनाव में भले रूडी जीते, बालियान को विजयी क्यों बता रहे ये पार्टी सांसद?
उपराष्‍ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्षी खेमे में बढ़ी हलचल, इंडिया ब्‍लॉक का यह है प्लान
INDIA Alliance Meeting
उपराष्‍ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्षी खेमे में बढ़ी हलचल, इंडिया ब्‍लॉक का यह है प्लान
SC ने रद्द की पहलवान सुशील कुमार की जमानत, 1 हफ्ते में आत्मसमर्पण का दिया आदेश
sushil kumar
SC ने रद्द की पहलवान सुशील कुमार की जमानत, 1 हफ्ते में आत्मसमर्पण का दिया आदेश
लावारिस कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कही बड़ी बात, किसे मिलेगा फायदा?
Stray dogs
लावारिस कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कही बड़ी बात, किसे मिलेगा फायदा?
15 अगस्त पर हैदराबाद में 'मांस' बैन को लेकर मचा बवाल, ओवैसी बोले- हम क्या खाते हैं..
Independence day meat ban
15 अगस्त पर हैदराबाद में 'मांस' बैन को लेकर मचा बवाल, ओवैसी बोले- हम क्या खाते हैं..
शराब के नशे में युवती की कार का पीछा करते पहुंचे 12 युवक, फिर किया हमला, CCTV में...
bengaluru news
शराब के नशे में युवती की कार का पीछा करते पहुंचे 12 युवक, फिर किया हमला, CCTV में...
;