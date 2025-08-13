Funny Video: कार को सड़क पार करा रहा था शख्स, भड़क गया बाइक पर सवार लड़का; मारने के लिए चप्पल उठाकर पीछे तक भागा

Funny Video: सोशल मीडिया पर आए दिन कोई न कोई वीडियो वायरल होता रहता है. जबकि, कुछ वीडियो ऐसा होता है जिसे देखकर हंसी रुकने का नाम नहीं लेती है. एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आपकी हंसी रुकने का नाम नहीं लेगी. ये वीडियो मजेदार है जो बताती है कि उम्र भले ही कितनी भी हो जाए लेकिन जिंदगी से हंसी मजाक, मौज-मस्ती में कभी कोई कमी नहीं आनी चाहिए.

कहते हैं उम्र 55 की और मिजाज बचपन का होना चाहिए. इससे आप हर तरह के तनाव से खुद को दूर रख सकते हैं. जीवन में हर बुरी परिस्थिति का सामना भी मुस्कुराते हो कर सकते हैं जब जिंदगी को रंगीन मिजाज के साथ जीना शुरू कर देंगे. एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आप भी कन्फ्यूज हो जाएंगे कि हंसना चाहिए या नहीं. सोशल मीडिया पर तरह-तरह के वीडियो वायरल होते देखे होंगे, उनमें से एक वीडियो ऐसा देखा गया है जो बचपन की यादों को ताजा कर सकती हैं.

कार को सड़क पार करा रहा था शख्स

वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि एक शख्स अपनी कार को सड़क पार करा रहा होता है कि उस पर सभी भड़क जाते हैं. एक बाइक पर सवार पर लड़का तो उस व्यक्ति के पीछे चप्पल लेकर ही पड़ जाता है और उसे मारने को दौड़ता है. इंस्टाग्राम पर @thari_memes अकाउंट से वीडियो को साझा किया गया है.

क्या था शख्स का कसूर?

अब अगर आप भी सोच रहे हैं कि भला कार को सड़क पार कराने पर कोई किसी को क्यों मारेगा, तो बता दें कि वो शख्स चलती सड़क पर एक खिलौने वाली गाड़ी को पार करा रहा था. जी हां, रस्सी की मदद से एक पीले रंग की टॉय कार को खींचता है और इस वजह से दूसरी गाड़ियों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है. इस हरकत से वहां खड़े कुछ लोग गुस्सा होते भी दिखे तो कुछ को हंसी आ रही थी.

चप्पल उठाकर पीछे दौड़ने लगा शख्स

वीडियो में देख सकते हैं कि पीली गाड़ी को रस्सी की मदद से खींचता नजर आ रहे शख्स को बाइक पर बैठा व्यक्ति मारने के लिए दौड़ने लगता है. बाइक से उतरता है और चप्पल को हाथ में ले लेता है. इस पर लोगों के अलग-अलग कमेंट भी देखने को मिल रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट किया ‘अरे भाई आपकी गाड़ी पलट गई’ दूसरे यूजर ने लिखा कि अब सुकून से गाड़ी भी न चलाएं.