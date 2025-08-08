Funny Video: दोस्त से लिया था उधार, पैसे न लौटाने पर घर आ गया गुंडा, शुक्र है गर्लफ्रेंड से हो रही थी बात वरना...

Funny Video: पैसों की जरूरत पड़ने पर अक्सर दोस्तों की याद पहले आ जाती है और बिना कुछ सोचे समझे हम उससे पैसे उधार ले लेते हैं और कभी उन्हें जरूरत हो तो दे भी देते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा दोस्त निकल जाए जो उधार के पैसे वापस न करने पर खुद की जगह गुंडे को घर भेजे तो आ क्या करेंगे? ऐसे टाइम में तो आपके लिए भी समझना आसान न हो सकेगा कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन गर्लफ्रेंड हुई तो शायद ये गुंडा आपको छोड़ भी दे.

शुक्र है गर्लफ्रेंड से हो रही थी बात

वायरल वीडियो में गर्लफ्रेंड की खास अहमियत दिखाई जाती है और उसकी कॉल का कितना महत्व है ये भी बताया जाता है. सुबह से रात गुजर जाए लेकिन अगर कॉल पर गर्लफ्रेंड है तो कितना भी जरूरी काम क्यों न हो वो करना मानों पाप है. ऐसा हम नहीं वीडियो में दिख रहे गुंडे की सोच है और इस वजह से युवक पिटता-पिटता बच जाता है.

गर्लफ्रेंड नाराज हो जाती है

वीडियो में दिखाया जा रहा है कि एक गुंडा अचानक से एक लड़के के घर घुसता है और उसे घूंसा मारने के लिए हाथ उठाते ही है कि खुद सॉरी बोलने लगता है और कहता है कि गर्लफ्रेंड से बात हो रही है. आगे बताता है कि आपने अपने दोस्त से उधार के पैसे लिए थे उसने मुझे मारने के लिए भेजा है और इस पर युवक पिटने के लिए भी तैयार हो जाता है लेकिन गुंडा मना कर देता है कि गर्लफ्रेंड से बात कर लो वरना वो नाराज हो जाती है और फोन कट होने का इंतजार करने लगता है.

नहीं कटा फोन, गुंडा करता रहता है इंतजार

एक से दो घंटे बीत जाने के बाद भी कॉल कट नहीं होता और इंतजार करते-करते गुंडा सो जाता है. इसके बाद जब फोन कट होता है तो वो खुद कहता है कि अब आप मार लो, मारने के लिए हाथ उठाया नहीं कि गुंडे की गर्लफ्रेंड की ही कॉल आ जाती है. अच्छा हुआ कि गर्लफ्रेंड से बात हो रही थी वरना आज तो उस शख्स को कोई पिटने से बचा ही नहीं पाता.

वायरल हुआ वीडियो

इस वायरल वीडियो पर यूजर्स ने काफी कमेंट भी किए हैं. एक यूजर ने लिखा कि ये इतना सीरियस मैटर है. दूसरे यूजर ने लिखा- ‘नए-नए रिश्तों में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए’ तीसरे यूजर ने लिखा कि ऐसे सब लड़के होने चाहिए. इस तरह से कई कमेंट रहे जिनमें एक स्लग ज्यादा रहा कि गर्लफ्रेंड नराज नहीं होनी चाहिए.