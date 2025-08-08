Funny Video: दोस्त से लिया था उधार, पैसे न लौटाने पर घर आ गया गुंडा, शुक्र है गर्लफ्रेंड से हो रही थी बात वरना...
Advertisement
trendingNow12871899
Hindi Newsजरा हटके

Funny Video: दोस्त से लिया था उधार, पैसे न लौटाने पर घर आ गया गुंडा, शुक्र है गर्लफ्रेंड से हो रही थी बात वरना...

Funny Video: दोस्त से उधार लिया है और कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है तो इस गुंडे से आपका बचना थोड़ा मुश्किल हो सकता है लेकिन क्यों? आइए जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 08, 2025, 09:36 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Funny Video: दोस्त से लिया था उधार, पैसे न लौटाने पर घर आ गया गुंडा, शुक्र है गर्लफ्रेंड से हो रही थी बात वरना...

Funny Video: पैसों की जरूरत पड़ने पर अक्सर दोस्तों की याद पहले आ जाती है और बिना कुछ सोचे समझे हम उससे पैसे उधार ले लेते हैं और कभी उन्हें जरूरत हो तो दे भी देते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा दोस्त निकल जाए जो उधार के पैसे वापस न करने पर खुद की जगह गुंडे को घर भेजे तो आ क्या करेंगे? ऐसे टाइम में तो आपके लिए भी समझना आसान न हो सकेगा कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन गर्लफ्रेंड हुई तो शायद ये गुंडा आपको छोड़ भी दे.

शुक्र है गर्लफ्रेंड से हो रही थी बात

वायरल वीडियो में गर्लफ्रेंड की खास अहमियत दिखाई जाती है और उसकी कॉल का कितना महत्व है ये भी बताया जाता है. सुबह से रात गुजर जाए लेकिन अगर कॉल पर गर्लफ्रेंड है तो कितना भी जरूरी काम क्यों न हो वो करना मानों पाप है. ऐसा हम नहीं वीडियो में दिख रहे गुंडे की सोच है और इस वजह से युवक पिटता-पिटता बच जाता है.

गर्लफ्रेंड नाराज हो जाती है

वीडियो में दिखाया जा रहा है कि एक गुंडा अचानक से एक लड़के के घर घुसता है और उसे घूंसा मारने के लिए हाथ उठाते ही है कि खुद सॉरी बोलने लगता है और कहता है कि गर्लफ्रेंड से बात हो रही है. आगे बताता है कि आपने अपने दोस्त से उधार के पैसे लिए थे उसने मुझे मारने के लिए भेजा है और इस पर युवक पिटने के लिए भी तैयार हो जाता है लेकिन गुंडा मना कर देता है कि गर्लफ्रेंड से बात कर लो वरना वो नाराज हो जाती है और फोन कट होने का इंतजार करने लगता है.

नहीं कटा फोन, गुंडा करता रहता है इंतजार

एक से दो घंटे बीत जाने के बाद भी कॉल कट नहीं होता और इंतजार करते-करते गुंडा सो जाता है. इसके बाद जब फोन कट होता है तो वो खुद कहता है कि अब आप मार लो, मारने के लिए हाथ उठाया नहीं कि गुंडे की गर्लफ्रेंड की ही कॉल आ जाती है. अच्छा हुआ कि गर्लफ्रेंड से बात हो रही थी वरना आज तो उस शख्स को कोई पिटने से बचा ही नहीं पाता.

वायरल हुआ वीडियो

इस वायरल वीडियो पर यूजर्स ने काफी कमेंट भी किए हैं. एक यूजर ने लिखा कि ये इतना सीरियस मैटर है. दूसरे यूजर ने लिखा- ‘नए-नए रिश्तों में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए’ तीसरे यूजर ने लिखा कि ऐसे सब लड़के होने चाहिए. इस तरह से कई कमेंट रहे जिनमें एक स्लग ज्यादा रहा कि गर्लफ्रेंड नराज नहीं होनी चाहिए.

About the Author
author img
सिमरन सिंह

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

Funny VideoViral Video

Trending news

पिस्टल, मैगजीन, ग्रेनेड, दवाइयां... आतंकी ठिकाने पर जम्मू-कश्मीर पुलिस को क्या मिला?
Jammu-Kashmir Police
पिस्टल, मैगजीन, ग्रेनेड, दवाइयां... आतंकी ठिकाने पर जम्मू-कश्मीर पुलिस को क्या मिला?
'किसने उन्हें NRC का पालन करने के लिए कहा है...', ममता के बयान पर हिमंता का पलटवार
NRC
'किसने उन्हें NRC का पालन करने के लिए कहा है...', ममता के बयान पर हिमंता का पलटवार
शिवाजी महाराज के 'बाघ नख' की पूरी कहानी, जिस से RSS चीफ मोहन भागवत भी हो गए अचंभित
Chhatrapati Shivaji Maharaj
शिवाजी महाराज के 'बाघ नख' की पूरी कहानी, जिस से RSS चीफ मोहन भागवत भी हो गए अचंभित
8 अगस्त 1942 को ऐसा क्या हुआ था? हिल गई अंग्रेजों की नींव;5 साल बाद छोड़ना पड़ा भारत
Aaj ka itihas
8 अगस्त 1942 को ऐसा क्या हुआ था? हिल गई अंग्रेजों की नींव;5 साल बाद छोड़ना पड़ा भारत
Aaj Ki Taza Khabar Live: ट्रंप टैरिफ पर कैबिनेट मीटिंग में होगी चर्चा, अमित शाह सीतामढ़ी में करेंगे सीता मंदिर का उद्घाटन
hindi news
Aaj Ki Taza Khabar Live: ट्रंप टैरिफ पर कैबिनेट मीटिंग में होगी चर्चा, अमित शाह सीतामढ़ी में करेंगे सीता मंदिर का उद्घाटन
पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बारिश मचाएगी तांडव, इन जगहों पर दिखेगा बरसात का रौद्र रूप
Weather
पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बारिश मचाएगी तांडव, इन जगहों पर दिखेगा बरसात का रौद्र रूप
1 करोड़ दो या फिर जेल जाओ... EX ब्वॉयफ्रेंड ने बैंक कर्मचारी से क्यों मांगे? जानें..
mumbai
1 करोड़ दो या फिर जेल जाओ... EX ब्वॉयफ्रेंड ने बैंक कर्मचारी से क्यों मांगे? जानें..
कल्लू-कल्लू कहकर चिढाते थे दोस्त, सुहागरात के Video से दिया जवाब, भौचक्के रह गए लोग
video
कल्लू-कल्लू कहकर चिढाते थे दोस्त, सुहागरात के Video से दिया जवाब, भौचक्के रह गए लोग
आतंक के 'आकाओं' पर कसा शिकंजा; घाटी में दो मददगारों के खिलाफ तय हुए अपराध
jammu kashmir news
आतंक के 'आकाओं' पर कसा शिकंजा; घाटी में दो मददगारों के खिलाफ तय हुए अपराध
टैरिफ विवाद पर भारतीय सांसद की ट्रंप को चुनौती, कहा- अगर भारतीय अमेरिकी व्यवसाय...
Donald Trump
टैरिफ विवाद पर भारतीय सांसद की ट्रंप को चुनौती, कहा- अगर भारतीय अमेरिकी व्यवसाय...
;