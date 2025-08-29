Funny Video: सरकारी नौकरी करने वाले दूल्हे की हुई मौज! मिली विदेशी लड़की जैसी दुल्हनिया; लोग बोले- भाई हम भी करेंगे Govt Job

Groom and Bridal Funny Video: जब किसी लड़के को उससे ज्यादा खूबसूरत लड़की मिल जाती है तो अक्सर सोशल मीडिया पर वो चर्चाओं में आ जाता है. ऐसे में शख्स की नेटवर्थ से लेकर नौकरी किस तरह की है जैसे सवाल पूछे जाने लगते हैं. रंग-रूप में ज्यादा सुंदर लड़की मिल जाए तो लड़का करता क्या है? सब ये जानने की कोशिश करते हैं. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है और सरकारी नौकरी वाले लड़के के बारे में बातचीत हो रही है.

लड़के को मिली गोरी छोरी

वायरल वीडियो में दिखाया जा रहा है कि दूल्हा-दुल्हन के रंग-रूप में जमीन-आसमान का अंतर है. जहां दूल्हे का रंग बहुत डार्क है तो वहीं, घूंघट में दिख रही दुल्हन बहुत गोरी नजर आ रही है. वीडियो में दिखाया गया है कि स्टेज पर दूल्हा जब दुल्हन के चेहरे को देखने के लिए घूंघट उठाता है तो उसका रंग-रूप बहुत सुंदर होता है. ऐसे में दोनों की जोड़ी को लेकर लोगों के बीच बात बनी शुरू हो जाती है.

सरकारी नौकरी का तोहफा

दोनों की जोड़ी को देखकर सरकारी नौकरी का दावा किया जा रहा है. इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है. @iam_praveensaini_ps नामक अकाउंट से वीडियो शेयर की गई है. इस वीडियो में एक कैप्शन दिख रहा है कि ‘बोलता हूं भाई पढ़ाई कर लो, Govt Job’ साथ में हंसने वाला इमोजी भी है.

यूजर्स ने किए मजाकिया कमेंट

इस वीडियो को देखकर आप भी सरकारी नौकरी का कमाल समझ सकते हैं. वायरल वीडियो पर यूजर्स ने भी कई कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा कि होम गार्ड की नौकरी मिल रही है सरकारी है भाई. इस पर यूजर्स कई तरह के कमेंट करते मजे लेते नजर आए. इस तरह से कई वीडियो और तस्वीर वायरल होती रहती है. अक्सर ऐसी जोड़ी को सरकारी नौकरी से जोड़ा जाता है.

