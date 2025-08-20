Funny Video: ‘सर LIC की स्कीम निकली है’ एजेंट गर्ल ने की कॉल, आगे बोलने से पहले ही हो गई बोलती बंद; कहती रह गई- सर-सर और फिर...
Advertisement
trendingNow12889004
Hindi Newsजरा हटके

Funny Video: ‘सर LIC की स्कीम निकली है’ एजेंट गर्ल ने की कॉल, आगे बोलने से पहले ही हो गई बोलती बंद; कहती रह गई- सर-सर और फिर...

Funny Video: सर एक एलआईसी की स्कीम निकली है... ये बोलते ही सामने फोन पर बात कर रहे व्यक्ति ने ऐसे रिएक्शन दिया कि एजेंट कॉलर भी हैरान रह गई. आइए वायरल वीडियो के जरिए जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 20, 2025, 11:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Funny Video: ‘सर LIC की स्कीम निकली है’ एजेंट गर्ल ने की कॉल, आगे बोलने से पहले ही हो गई बोलती बंद; कहती रह गई- सर-सर और फिर...

Funny Video: सोशल मीडिया पर तरह-तरह का वीडिया आप भी देखा होगा जिसमें कस्टमर कॉलर से लोग मजे लेते नजर आते हैं. कई बार तो सामने वाले को इतना ज्यादा तंग कर देते हैं कि वो भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर क्यों ही कॉल कर ली या किससे पाला पड़ गया है. फोन कर करके कई बार कस्टमर केयर वाले तंग कर देते हैं और इनसे निपटने के लिए हम तरह-तरह की तरकीब निकालने लगते हैं. सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एजेंट गर्ल परेशान हो जाती है और वो हैरानी के साथ फोन रख देती है.

सर एलआईसी की स्कीम निकली है...

वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि आवाज सुनाई देती है जिसमें शख्स हेलो... बोलता है और सामने से एक लड़की की आवाज आती है जिससे पता चलता है कि वो एलआईसी कंपनी से बोल रही है. वीडियो में देख सकते हैं कि शख्स बोलता है दोबारा बोलिए. इस पर जवाब देते हुए लड़की बोलती है सर एक एलआईसी की स्कीम निकली है, अचानक इस पर शख्स हैरानी से पूछता है एलआईसी की स्कीम निकल गई? कब-कब, कब निकली?

2 साल पहले निकली एलआईसी की स्कीम

आगे बोलता है कि कब-कब, कब निकली थी, कितना टाइम हुआ है जिस पर एजेंट गर्ल रिप्लाई करती है ये तो पहले ही निकल गई थी दो साल पहले निकल चुकी थी. इस पर शख्स भड़कते हुए बोलता है कि 2 साल पहले निकली और आप अब कॉल कर रही हैं मुझे? नहीं, 2 साल निकले हुए हो गया है और आप अब फोन कर रहे हो मुझे. सामने से लड़की सिर्फ सर-सर कहती रह जाती है और कहती है कि नंबर अभी मिला है और फिर शख्स कहता है कि नंबर नहीं तो किसी आदमी को भेज देते.

मजाकिया अंदाज में बनाई गई वीडियो

दरअसल, इंस्टाग्राम पर साझा की गई वीडियो में आवाज एक RJ की है जिन्हें अक्सर मजाकिया अंदाज से वीडियो बनाने के लिए जाना जाता है. वीडियो को @khatimithizindgi नामक यूजर ने सोशल मीडिया पर साझा किया है. इसमें एक कस्टमर केयर से युवक को मजाक करते देखा जा रहा है. काफी समय पहले से ये वॉइस वायरल हो रही है और लोग इसके साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा भी करते दिख रहे हैं.

ये भी पढ़ें- Video: ऊंचाई से नीचे गिरा शख्स, महिला ने पहले चढ़ने में की मदद और फिर अचानक... वीडियो देखकर आप भी कहेंगे- अरे भाई करना क्या चाहते हो?

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

Funny Videoviraltrending

Trending news

कौन है वो शख्‍स जिसने रेखा गुप्‍ता पर किया हमला? हमलावर की मां ने कही ये बात
rekha gupta
कौन है वो शख्‍स जिसने रेखा गुप्‍ता पर किया हमला? हमलावर की मां ने कही ये बात
'CSDS के संजय कुमार ने एक नैरेटिव बनाने की...', ICSSR ने कहा- होगी बड़ी कार्रवाई
Election Commission
'CSDS के संजय कुमार ने एक नैरेटिव बनाने की...', ICSSR ने कहा- होगी बड़ी कार्रवाई
देश में कंप्यूटर क्रांति लाए थे पूर्व पीएम राजीव गांधी, आज है जन्म दिवस
Rajiv Gandhi
देश में कंप्यूटर क्रांति लाए थे पूर्व पीएम राजीव गांधी, आज है जन्म दिवस
सीएम रेखा गुप्‍ता पर हमले के मामले में बड़ा खुलासा, मौके पर मौजूद लोगों ने बताया सच
rekha gupta
सीएम रेखा गुप्‍ता पर हमले के मामले में बड़ा खुलासा, मौके पर मौजूद लोगों ने बताया सच
उद्धव-राज ठाकरे पहले टेस्‍ट में फेल, इस चुनाव में बुरी तरह हारे; नहीं मिली एक भी सीट
Maharashtra Best Elections
उद्धव-राज ठाकरे पहले टेस्‍ट में फेल, इस चुनाव में बुरी तरह हारे; नहीं मिली एक भी सीट
शशि थरूर ने तो पाकिस्‍तान का लोड ही नहीं लिया, एक झटके में बोले- भारत को संबंध...
Shashi Tharoor
शशि थरूर ने तो पाकिस्‍तान का लोड ही नहीं लिया, एक झटके में बोले- भारत को संबंध...
पीएम के साथ काला सूटकेस लेकर क्यों चलते हैं SPG कमांडो? इसके भीतर क्या छिपा है राज
SPG Commando
पीएम के साथ काला सूटकेस लेकर क्यों चलते हैं SPG कमांडो? इसके भीतर क्या छिपा है राज
एक तरफ भारी बारिश से तबाही तो दूसरी ओर उमस ने किया परेशान, यहां सताएगी भीषण गर्मी
Weather
एक तरफ भारी बारिश से तबाही तो दूसरी ओर उमस ने किया परेशान, यहां सताएगी भीषण गर्मी
Rekha Gupta attacked Live: सीएम रेखा गुप्ता पर हुआ हमला तो आप पार्टी ने खुलकर बीजेपी का दिया साथ, कहा-हम इस घटना का विरोध करते हैं
#Breaking news
Rekha Gupta attacked Live: सीएम रेखा गुप्ता पर हुआ हमला तो आप पार्टी ने खुलकर बीजेपी का दिया साथ, कहा-हम इस घटना का विरोध करते हैं
नेताओं की खत्म होगी मनमानी, गिरफ्तारी के 30 दिन बाद चला जाएगा पद; आज पेश होगा बिल
Sansad News in Hindi
नेताओं की खत्म होगी मनमानी, गिरफ्तारी के 30 दिन बाद चला जाएगा पद; आज पेश होगा बिल
;