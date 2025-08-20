Funny Video: ‘सर LIC की स्कीम निकली है’ एजेंट गर्ल ने की कॉल, आगे बोलने से पहले ही हो गई बोलती बंद; कहती रह गई- सर-सर और फिर...

Funny Video: सोशल मीडिया पर तरह-तरह का वीडिया आप भी देखा होगा जिसमें कस्टमर कॉलर से लोग मजे लेते नजर आते हैं. कई बार तो सामने वाले को इतना ज्यादा तंग कर देते हैं कि वो भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर क्यों ही कॉल कर ली या किससे पाला पड़ गया है. फोन कर करके कई बार कस्टमर केयर वाले तंग कर देते हैं और इनसे निपटने के लिए हम तरह-तरह की तरकीब निकालने लगते हैं. सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एजेंट गर्ल परेशान हो जाती है और वो हैरानी के साथ फोन रख देती है.

सर एलआईसी की स्कीम निकली है...

वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि आवाज सुनाई देती है जिसमें शख्स हेलो... बोलता है और सामने से एक लड़की की आवाज आती है जिससे पता चलता है कि वो एलआईसी कंपनी से बोल रही है. वीडियो में देख सकते हैं कि शख्स बोलता है दोबारा बोलिए. इस पर जवाब देते हुए लड़की बोलती है सर एक एलआईसी की स्कीम निकली है, अचानक इस पर शख्स हैरानी से पूछता है एलआईसी की स्कीम निकल गई? कब-कब, कब निकली?

2 साल पहले निकली एलआईसी की स्कीम

आगे बोलता है कि कब-कब, कब निकली थी, कितना टाइम हुआ है जिस पर एजेंट गर्ल रिप्लाई करती है ये तो पहले ही निकल गई थी दो साल पहले निकल चुकी थी. इस पर शख्स भड़कते हुए बोलता है कि 2 साल पहले निकली और आप अब कॉल कर रही हैं मुझे? नहीं, 2 साल निकले हुए हो गया है और आप अब फोन कर रहे हो मुझे. सामने से लड़की सिर्फ सर-सर कहती रह जाती है और कहती है कि नंबर अभी मिला है और फिर शख्स कहता है कि नंबर नहीं तो किसी आदमी को भेज देते.

मजाकिया अंदाज में बनाई गई वीडियो

दरअसल, इंस्टाग्राम पर साझा की गई वीडियो में आवाज एक RJ की है जिन्हें अक्सर मजाकिया अंदाज से वीडियो बनाने के लिए जाना जाता है. वीडियो को @khatimithizindgi नामक यूजर ने सोशल मीडिया पर साझा किया है. इसमें एक कस्टमर केयर से युवक को मजाक करते देखा जा रहा है. काफी समय पहले से ये वॉइस वायरल हो रही है और लोग इसके साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा भी करते दिख रहे हैं.

